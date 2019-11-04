Энергетика
Телеканал 360°Появились детали нового иска «Нафтогаза» к «Газпрому»
«Нафтогаз» Украины в новом иске к «Газпрому» просит Стокгольмский арбитраж в первую очередь пересмотреть тариф на транзит газа. Об этом сообщил в Facebook исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
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Футбол
«Краснодар» зимой планирует расстаться с четырьмя легионерами
«Краснодар» зимой планирует расстаться с четырьмя легионерами: Кайо, Рамиресом, Фьолусоном и Намли.
Metaratings вчера в 17:33
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда вчера в 03:27
Гаджеты
Поддельные AirPods Pro распознаются как оригинальная гарнитура
Неизвестно получила ли китайская версия наушников такие же функции и возможности как AirPods Pro.
The GEEK вчера в 03:20
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
Ольга Бухарова сообщила своём stories, что к ней вернулась опухоль, не уточнив точный диагноз.
Bimru.ru вчера в 07:26
Происшествия
СК возбудил дело после массового отравления детей в поезде
Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления детей, которые ехали на поезде из санатория в Минеральных Водах в Москву.
RT на русском 03:57
Общество
На Красной площади начался марш в честь парада 1941 года
Только что на Красной площади начался торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года.
Российская газета 02:00
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
Непривычно теплая для ноября погода в центральной части России продлится до конца недели, заявила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости 01:33
Наука
Новый штамм ВИЧ обнаружен впервые за почти 20 лет
Группа учёных обнаружила новый штамм ВИЧ впервые почти за 20 лет, сообщает The Wall Street Journal.
RT на русском 03:04
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве главы центра «Э» Ингушетии
Газета.Ru вчера в 11:08
Культура
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Виталий Жигалин
Радио Sputnik вчера в 04:44
Происшествия
Пять человек пострадали при ЧП на нефтебазе в Новороссийске
Пять человек пострадали во время ЧП на нефтебазе «Грушовая» в Новороссийске.
RT на русском 02:17
Происшествия
СК опубликовал видео покушения на адвоката в Кемерове
Следственный комитет обнародовал видео с камер наблюдения, запечатлевших нападение на кемеровского юриста Сергея Учителя.
Российская газета 02:10
Общество
Главным редактором телеканала «Дождь» станет Тихон Дзядко
Накануне "Дождь" сообщил, что Александра Перепелова до конца 2019 года покинет должность главного редактора канала.
ТАСС 04:22
Происшествия
Московскому следователю откусили щеку за место в баре
Следователь увидел у стойки бара свободное место и сел за него, но через некоторое время к нему подошел мужчина и потребовал освободить стул.
Lenta.ru 03:50
Общество
МВД разработает механизм ареста и конфискации криптовалют
Как может работать механизм конфискации криптовалют По логике действующего законодательства арест виртуальных активов с целью их конфискации смогут проводить по решению суда сотрудники СК, следователи ОВД или сотрудники ФСБ, пояснила Зеленовская.
РБК 00:01
Политика
Комиссия Госдумы рассмотрит обращение Совфеда про «спрут» Рашкина
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила комитету по регламенту обратиться в комиссию Госдумы по мандатным вопросам в связи с заявлениями депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.
REGNUM вчера в 02:29
Футбол
«Челси» и «Аякс» забили 8 голов в одном матче
Свободная Пресса 05 ноября в 17:09
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости вчера в 10:28
Происшествия
Против укравших Дзюбу девушек возбуждено уголовное дело
Против девушек из Подольска, которые украли металлическую фигурку нападающего петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы, возбуждено уголовное дело по 158 статье УК РФ "кража".
Газета.Ru 05 ноября в 11:01
Спорт
Колобков опроверг манипуляции с базой данных московской лаборатории
Антон Новодережкин / ТАСС Министр спорта России Павел Колобков заявил, что никаких изменений в базу данных московской лаборатории не вносилось.
РЕН ТВ 03:50
Политика
Опубликовано видео драки Олега Ляшко и депутата от партии Зеленского
РИА Новости вчера в 20:09
Общество
Украина временно закрыла КПП на границе с Крымом
News.ru 05 ноября в 11:31
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у «Чувашкредитпромбанка»
«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 7 ноября 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Чувашкредитпромбанк» (Публичное акционерное общество) АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО, рег. №1280, город Чебоксары», — говорится в сообщении.
RT на русском 00:45
Политика
Эрдоган обсудит с Путиным Сирию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Сирии.
Lenta.ru 04:00
Футбол
Родриго стал самым молодым бразильцем в истории ЛЧ, забившим гол
В возрасте 18 лет и 301 дня хавбек стал самым молодым бразильцем в истории ЛЧ, отметившимся голом.
Sports.ru вчера в 16:11
Политика
Украина призвала The New York Times исправить карту страны без Крыма
Украинское посольство в Вашингтоне призвало газету The New York Times, опубликовавшую карту Украины без Крыма, исправить ошибку.
РИА Новости 02:48
Политика
МИД сообщил о реакции США на приглашение Путина Трампу посетить Москву
В США с интересом отнеслись к приглашению президента Дональда Трампа, сделанному российским коллегой Владимиром Путиным, приехать в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
РБК 02:26
Армия и оружие
Американский истребитель F-16 в Японии в полете выронил учебную ракету
Истребитель F-16 ВВС Соединенных Штатов во время тренировочного полета в японской префектуре Аомори выронил учебную гранату.
Известия вчера в 23:53
Происшествия
Двое россиян утонули на одном и том же пляже за два дня в Таиланде
У пляжа Карон Бич на таиландском острове Пхукет утонули двое граждан России в течение двух разных дней.
Газета.Ru 02:12