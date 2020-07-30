Несколько дней в квартире на Невском проспекте пролежали расчлененные останки участника Versus Battle Энди Картрайта. По предварительной версии, он умер от передозировки, а жена не хотела его бесславной смерти.

с чего всё началось

В Петербурге задержали супругу украинского рэпера, которую подозревают в расчленении его тела. Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах.

В Петербурге супругу украинского рэпера подозревают в расчленении мужа

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