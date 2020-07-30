Происшествия
РИА НовостиВ Петербурге супругу украинского рэпера подозревают в расчленении мужа
В Петербурге задержали супругу украинского рэпера, которую подозревают в расчленении его тела. Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах.
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с чего всё началось
Несколько дней в квартире на Невском проспекте пролежали расчлененные останки участника Versus Battle Энди Картрайта. По предварительной версии, он умер от передозировки, а жена не хотела его бесславной смерти.Фонтанка.Ру01:44
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Футбол
«Зенит» объявил о продлении контракта с Дзюбой
RT на русском 03:14
Общество
В Севастополе за госизмену задержан военнослужащий
В Севастополе арестован военнослужащий Черноморского флота России, его подозревают в госизмене, сообщает ФСБ.
BFM.ru 02:56
Происшествия
В Петербурге женщина избила 11-летнюю девочку на детской площадке
Правоохранители Санкт-Петербурга проводят проверку после избиения 11-летней девочки на детской площадке в Невском районе.
Известия 03:37
Политика
В Минске появились колонны военной техники
Из Минска продолжают приходить тревожные новости. Местные журналисты сообщают, что в столицу Белоруссии начали стягивать военную технику.
Военное обозрение вчера в 23:05
Политика
Украина может запросить экстрадицию россиян, задержанных в Белоруссии
Правоохранительные органы Украины могут запросить экстрадицию задержанных в Белоруссии россиян, заявили в министерстве иностранных дел Украины.
Реальное время 05:03
Политика
Белоруссия и Украина усилят пограничный режим на совместной границе
В МИД Белоруссии заявили, что белорусская и украинская стороны договорились усилить пограничный режим на совместной границе.
RT на русском 05:04
Происшествия
На Кубани ребенка унесло на матрасе в море
Российская газета вчера в 15:02
Политика
Хабаровский депутат внес законопроект о выборах губернатора
Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект о том, что претендентом на пост губернатора региона может быть только тот, кто прожил в крае не менее 10 лет.
РИА Новости 04:55
Общество
Главы Amazon, Apple и Google ответили на вопросы конгресса о Китае
В июле 2019 года стало известно, что американские власти готовятся начать масштабное расследование в отношении компаний Amazon, Facebook, Google и Apple для проверки возможных нарушений с их стороны антимонопольного законодательства.
Известия вчера в 20:32
Технологии
Еврокомиссия получила жалобу на App Store от Telegram
Антимонопольные органы Еврокомиссии получили официальную жалобу на американскую корпорацию Apple, поступившую от мессенджера Telegram.
Экономика сегодня 04:07
Шоу-бизнес
Ведущая «России 1» уволилась и покидает страну
Ведущая программы "Утро России" на телеканале "Россия 1" Елена Ландер уволилась и покидает страну, подтвердили в Facebook телеканала.
Газета.Ru 03:46
Шоу-бизнес
Аверин выстрелом ранил Жигунова на съемках сериала
ФАН вчера в 02:42
Армия и оружие
Турция выпускала компоненты F-35 после исключения из программы США
Газета.Ru вчера в 14:30
Общество
Россияне потратили часть выплат на детей на погашение микрозаймов
Некоторые россияне направили выплаты на детей от трех до 16 лет (10 тыс. руб.), которые выплачивали во время пандемии, на возврат микрозаймов.
Коммерсантъ 01:04
Общество
Суд отказался раскрывать биографии прокуроров из сталинских «троек»
Тверской суд Москвы поддержал позицию Генпрокуратуры в споре с правозащитным центром «Мемориал», которое пыталось получить информацию об 11 советских прокурорах, участвовавших в работе сталинских «троек».
РБК 04:58
Финансы
Курс евро впервые с апреля поднялся выше 86 рублей
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже 30 июля впервые с апреля поднялся выше отметки в 86 руб.
Ведомости 04:57
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru 01:37
Экономика
Российский сельхозсектор показал устойчивость к пандемии коронавируса
Хотя сектор показал устойчивость к пандемии, чрезмерное госрегулирование ухудшает перспективы агробизнеса, считают эксперты.
Газета.Ru вчера в 15:19
Футбол
Темнокожий футболист Заа рассказал о поступающих ему угрозах
Полузащитник лондонского "Кристал Пэлас" Уилфрид Заа рассказал о поступающих ему на почве расовой неприязни угрозах.
Газета.Ru вчера в 21:59
Общество
Роспотребнадзор назвал срок гибели коронавируса в воде
Роспотребнадзор сообщил, что 90% частиц коронавируса погибают в воде комнатной температуры в течение 24 часов.
RT на русском 04:57
Политика
RT получил экспертизу высказывания Навального
В экспертно-правовой центр «Топ Эксперт» за экспертизой высказывания обратился доцент кафедры правового обеспечения рыночной экономики РАНХиГС, бывший вице-губернатор Кировской области Сергей Карнаухов.
RT на русском 03:02
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Общество
Зарплаты участников «Дома-2» упали в два раза
Paparazzi.ru 02:39
Здоровье
В Приамурье выявили 35 новых случаев коронавируса
В Амурской области лабораторно подтверждены 35 новых случаев коронавирусной инфекции.
Амур.инфо 05:01
Политика
КГБ Белоруссии: задержанные россияне работали в силовых ведомствах РФ
Россияне, задержанные недалеко от Минска, упомянули о прошлой работе в российских силовых структурах, сообщил представитель группы «А» КГБ Белоруссии.
BFM.ru 00:19
Шоу-бизнес
Звезда «Уральских пельменей» нашла новую работу
Актриса и бывшая звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова заявила, что приняла участие в съемках нового проекта телеканала СТС.
Lenta.ru вчера в 11:18
Происшествия
Неизвестный сообщил о минировании всех отделений Сбербанка в Москве
Правоохранительные органы Москвы проводят проверки всех отделений Сбербанка города после сообщения об угрозе взрыва в них.
RT на русском 03:56
Армия и оружие
На Украине катастрофой назвали российский «Панцирь-С1»
Ранее стало известно, что российские разработчики намерены добавить систему искусственного интеллекта в управление ЗРПК «Панцирь-С1».
Shraibikus News вчера в 11:21
Общество
В России успешно испытали циклолет вертикального взлёта
Москва, 30 июля 2020, 10:14 — REGNUM В России успешно испытали беспилотный циклолет вертикального взлета и посадки, заявил гендиректор Фонда перспективных исследований (ФПИ) Андрей Григорьев.
REGNUM 03:14