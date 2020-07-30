Появились фото подозреваемой в расчленении тела рэпера Картрайта

РЕН ТВ 8 24

Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии жены рэпера Versus Battle Энди Картрайта, которую подозревают в расчленении его тела. Отмечается, что изображения были взяты из соцсетей. Ранее в этот же день в полицию обратился адвокат супруги погибшего, Марины.