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Известия
Известия

Появились фото подозреваемой в расчленении тела рэпера Картрайта

Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии жены рэпера Versus Battle Энди Картрайта, которую подозревают в расчленении его тела. Отмечается, что изображения были взяты из соцсетей. Ранее в этот же день в полицию обратился адвокат супруги погибшего, Марины.В источнике
С чего всё началось
Фонтанка.Ру

В квартире на Невском нашли части тела рэпера Энди Картрайта. Задержана его жена

Несколько дней в квартире на Невском проспекте пролежали расчлененные останки участника Versus Battle Энди Картрайта. По предварительной версии, он умер от передозировки, а жена не хотела его бесславной смерти.
Фонтанка.Ру01:44
Подробнее о событии
Piter.tv

Piter.TV показывает двор, где жил погибший рэпер Энди Картрайт

Piter.tv06:42
КП - Санкт-Петербург

Фото жены рэпера Энди Картрайта: Как выглядит 36-летняя Марина Кохал

КП - Санкт-Петербург09:24
Фонтанка.Ру

Вечно живой Энди Картрайт. После расчленения жена от его имени переписывалась с поклонниками

Фонтанка.Ру04:54
78.ru

Рэпер Джарахов – о кончине Картрайта: «Наркота – зло, ребята»

78.ru09:28
ТАСС

Источник: в квартире в Петербурге нашли расчлененное тело рэпера Энди Картрайта

ТАСС02:45
Невские Новости

Рэпер Obe 1 Kanobe назвал расчлененного Энди Картрайта добрым интровертом

Невские Новости09:36
РЕН ТВ

Супруга расчленила тело рэпера Картрайта в Петербурге

РЕН ТВ02:07
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Суд оставил Ефремова под домашним арестом до следующего года

Пресненский суд Москвы продлил до 22 января следующего года домашний арест актеру Михаилу Ефремову в рамках дела о ДТП со смертельным исходом, рассказала РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
РИА Новости09:26
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Сбербанк назвал регионы-лидеры по отказу от наличных

Карелия стала лидером среди российских регионов по доле безналичных платежей, следует из рейтинга Сбербанка за второй квартал 2020 года, который составили аналитики лаборатории «СберДанные» и оператор фискальных данных «Платформа ОФД».
РБК08:26
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