Появились фото подозреваемой в расчленении тела рэпера Картрайта
Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии жены рэпера Versus Battle Энди Картрайта, которую подозревают в расчленении его тела. Отмечается, что изображения были взяты из соцсетей. Ранее в этот же день в полицию обратился адвокат супруги погибшего, Марины.В источнике
С чего всё началось
В квартире на Невском нашли части тела рэпера Энди Картрайта. Задержана его жена
Несколько дней в квартире на Невском проспекте пролежали расчлененные останки участника Versus Battle Энди Картрайта. По предварительной версии, он умер от передозировки, а жена не хотела его бесславной смерти.
Фонтанка.Ру01:44
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