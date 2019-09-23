Происшествия
РИА НовостиПоявились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В Сети появились фотографии боевых машин ВДВ, разбившихся при десантировании во время учений "Центр-2019". Снимки опубликованы в паблике "Авиация" в социальной сети "ВКонтакте". На фотографиях видно, что обе БМД получили сильные повреждения, одна из них оказалась практически полностью разрушена.
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В Оренбургской области во время учений в день визита Президента России разбились две боевые машины десанта
Эхо Москвы в Оренбурге00:32
Не сработали парашюты: на учениях в Оренбуржье разбились боевые машины десанта
Orenday.ruвчера в 23:51
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Шоу-бизнес
Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк
РИА Новости вчера в 19:16
Политика
Кудрин ответил на слова Шойгу о расходах на оборону
Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин отреагировал на высказывание министра обороны России Сергея Шойгу, в котором тот подверг критике заявления о якобы завышенных тратах на оборону.
RT на русском вчера в 19:03
Энергетика
WSJ: На восстановление работы Saudi Aramco могут потребоваться месяцы
Саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco ведет срочные переговоры с производителями оборудования и предлагает им повышенную плату, чтобы как можно быстрее восстановить деятельность после атаки дронов на свои объекты.
Российская газета вчера в 20:18
Происшествия
Убившего подругу студента опознали на улице по окровавленной одежде
Lenta.ru вчера в 17:29
Общество
Британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации
Совет директоров британского туроператора Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить "о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу", сообщает The Mirror.
Интерфакс вчера в 23:20
Происшествия
Эксперты выявили 100 причин крушения индонезийского Boeing 737 MAX
Главными причинами крушения Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air в Индонезии эксперты назвали осложнения при конструировании самолета и ошибки в надзоре над соблюдением авиационных правил.
Газета.Ru 01:44
Кино
Последний сезон «Игры престолов» получил премию «Эмми»
Заключительный сезон сериала "Игра престолов" завоевал награду телеакадемии США "Эмми", вновь став "лучшим драматическим сериалом" года, церемония вручения награды проходила в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе и транслировалась на телеканале Fox.
РИА Новости вчера в 23:11
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали затяжное похолодание
Средняя суточная температура составит всего 6-7 градусов, что больше характерно для октября, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Российская газета вчера в 22:00
Происшествия
Электрички по Ленинградскому направлению следуют с опозданием
Пригородные поезда по Ленинградскому направлению идут с задержками в сторону Москвы, сообщила в Twitter Московско-Тверская пригородная пассажирская компания.
ТАСС 01:16
Армия и оружие
Генерал США пожаловался на действия России в Черном море
Действия России, затрудняющей проведение учений стран НАТО и Украины в Черном море, вызывают обеспокоенность США и их союзников.
РБК 01:27
Происшествия
В Чечне задержали трех колдунов
BFM.ru вчера в 08:50
Армия и оружие
Китайские СМИ обнаружили у С-500 способность сбивать метеориты
Автор публикации отмечает, что созданные на базе С-400 «Прометеи» смогут эффективно противостоит не только любым типам современных летательных аппаратов, включая крылатые ракеты, беспилотники, сверхбыстрые баллистические орудия и заатмосферные гиперзвуковые самолеты, но даже перехватывать метеориты.
REGNUM 01:41
Политика
ВЭБ раскрыл детали стратегии в США на фоне санкций
ВЭБ с 2014 года находится под секторальными санкциями США и не может привлекать у американских лиц долговое финансирование сроком более 14 дней.
РБК 00:01
Экономика
Минфин объявил о сокращении госслужащих с 2020 года
Российские власти приступят к повсеместному сокращению числа госслужащих с 2020 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:19
Экономика
Названы регионы России с наибольшим ростом зарплат
Среднемесячная зарплата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах России, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области.
Lenta.ru вчера в 23:31
Гаджеты
Принят стандарт телевизоров 8K Ultra HD
Телевизором 8K Ultra HD может считаться устройство с экраном разрешением не менее 33 Мп (не менее 7680 x 4320 пикселей) с соотношением сторон экрана 16:9, поддерживающее частоты обновления 24, 30 и 60 к/с, 10-битное представление цвета и цветовое пространство ITU-R BT.2100, ключевые функции HDR и защиту контента уровня HDCP 2.2.
iXBT.com 01:50
Кино
Лидером российского проката стал фильм «Тайна печати дракона»
Ранее iReactor сообщал, что Джеки Чан принес свои извинения российским фанатам за то, что не смог приехать в Москву на премьеру российско-китайского фильма «Тайна печати дракона».
iReactor вчера в 19:46
Общество
Наступил День осеннего равноденствия
День и ночь длятся по 12 часов. В следующие сутки Солнце займет южное полушарие, а ночь начнет наступать на день.
Телепорт 21 сентября в 19:35
Происшествия
В Ленобласти ликвидировали пожар на нефтеперерабатывающем заводе
В МЧС сообщили о ликвидации возгорания, которое произошло на нефтеперерабатывающем предприятии в Киришском районе Ленинградской области.
RT на русском 02:07
Происшествия
Отравленный в Эймсбери британец решил отсудить у России миллион фунтов
Британец Чарльз Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года, намерен подать в суд на Россию и потребовать возместить ущерб в размере около миллиона фунтов стерлингов (примерно 80 миллионов рублей).
РИА Новости 21 сентября в 22:41
Здоровье
Диетолог назвала замедляющие старение продукты
Как рассказала изданию диетолог Марият Мухина, речь идет о продуктах, богатых антиоксидантами.
РИА Новости 01:50
Космос
Создан лазер, который займется поиском искажений пространства-времени
Ридус 21 сентября в 05:56
Автоспорт
Райкконен объяснил столкновение с Квятом
Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал эпизод со столкновением с гонщиком «Торо Россо» Даниилом Квятом на Гран-при Сингапура.
Sportbox.RU вчера в 18:04
Экономика
В США рассмотрят возможность открытия представительства в Татарстане
Американская торговая палата (АТП) рассматривает возможность открыть представительство в Казани.
Известия вчера в 13:00
Политика
Додон пообещал отказ Молдавии от «системного антироссийского подхода»
Президент Молдавии Игорь Додон в интервью «Коммерсанту» заявил, что у молдавских властей больше не будет «системного антироссийского подхода».
РБК 01:54
Спорт
WADA потребовало объяснений от России
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заподозрило Россию в фальсификации данных Московской лаборатории и дало ей три недели на объяснение.
Lenta.ru 00:48
Политика
Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа
Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую в ходе обсуждения вопроса о транзите российского газа в ЕС.
Российская газета 21 сентября в 07:21