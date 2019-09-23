Происшествия
РИА НовостиПоявились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В Сети появились фотографии боевых машин ВДВ, разбившихся при десантировании во время учений "Центр-2019". Снимки опубликованы в паблике "Авиация" в социальной сети "ВКонтакте". На фотографиях видно, что обе БМД получили сильные повреждения, одна из них оказалась практически полностью разрушена.
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Не сработали парашюты: на учениях в Оренбуржье разбились боевые машины десанта
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В Оренбургской области во время учений в день визита Президента России разбились две боевые машины десанта
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Высокая маневренность, возможность выполнения сверхзвукового полета, современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.
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Дзюба стал героем мемов из-за реакции на отмененный гол
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