В Сети появились фотографии боевых машин ВДВ, разбившихся при десантировании во время учений "Центр-2019". Снимки опубликованы в паблике "Авиация" в социальной сети "ВКонтакте". На фотографиях видно, что обе БМД получили сильные повреждения, одна из них оказалась практически полностью разрушена.

Экономика Минфин анонсировал масштабное сокращение госслужащих в России Российские власти с 2020 года начнут реализацию реформы в сфере госуправления: она приведет к масштабному сокращению численности госслужащих в течение нескольких лет и повышению зарплат оставшимся.

Политика Молдавский президент Игорь Додон рассказал «Ъ» о взаимодействии с Россией и Западом На минувшей неделе в Кишиневе состоялось заседание российско-молдавской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, прошел молдавско-российский экономический форум, который посетил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, курирующий Молдавию.

Фигурное катание Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой 15-летняя российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда на турнире серии «Челленджер» в Братиславе.

Здоровье В России могут бесплатно начать выдавать назначенные лекарства Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что ведомство готовит проект закона, по которому пациенты будут иметь возможность получать жизненно необходимые лекарства, назначенные врачом, бесплатно или со скидкой.

Футбол ЦСКА обыграл «Краснодар» и вышел на второе место ЦСКА победил 3:2, набрал 22 очка и вышел на второе место. "Краснодар" с 20 очками остался четвертым.

Общество Тайфун «Тапа» приближается к Приморью МЧС объявило штормовое предупреждение в связи с приближением к побережью Приморского края тайфуна "Тапа".

Происшествия Власти Индонезии перечислили 100 причин крушения Boeing 737 MAX Власти Индонезии составили перечень причин, которые привели к катастрофе Boeing 737 MAX в октябре 2018 года, сообщает Wall Street Journal.

Политика Кудрин ответил на слова Шойгу о расходах на оборону Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин отреагировал на высказывание министра обороны России Сергея Шойгу, в котором тот подверг критике заявления о якобы завышенных тратах на оборону.

Космос Китай вывел на орбиту два спутника системы Beidou Китай успешно осуществил запуск двух спутников Beidou-3, которые стали 47-м и 48-м в навигационной системе Beidou.

Шоу-бизнес Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк Женщина, называющая себя пациентом одного из частных московских медцентров, заявила, что врачи прекратили лечение актрисы Анастасии Заворотнюк.

Экономика Названы регионы России с наибольшим ростом зарплат Заработная плата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах России, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области, самые медленные темпы роста зарплат в Ямало-Ненецком округе и Петербурге, свидетельствуют результаты рейтинга РИА Новости*.

Армия и оружие Американский генерал пожаловался на действия России в Черном море Американский генерал, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес пожаловался на то, что Россия блокирует учения НАТО в Черном море.

Хоккей «Сент-Луис» обыграл «Коламбус», Костин набрал 2 очка «Сент-Луис» в предсезонном матче НХЛ дома обыграл «Коламбус» — 5:3. Российский форвард «блюзменов» Клим Костин набрал 2 (1+1) очка.

Футбол «Шахтер» обыграл «Десну» в чемпионате Украины Футболисты донецкого "Шахтера" обыграли черниговскую "Десну" в восьмом туре чемпионата Украины.

Футбол Севилья — Реал 0:1 Гости одержали минимальную победу со счетов 1:0. Единственный мяч на 64-й минуте забил Карим Бензема, который головой замкнул навес с фланга.

Здоровье На что могут указывать судороги в ногах Врачи утверждают, что сокращение мышц на ногах может сигнализировать о серьезных нарушениях в организме.

Экономика Чубайс выступил за использование пенсионных накоплений в стартапах «Негосударственные пенсионные фонды обладают огромной массой денег, свыше 3 млрд рублей, которые они в принципе не могут вкладывать в венчурную индустрию, так как им это просто запрещено», — заявил Чубайс.

Экономика ЦБ ограничил возможности неквалифицированных инвесторов Как и обещал первый зампред ЦБ Сергей Швецов в начале года, планка для перехода в категорию простого неквалифицированного инвестора была поднята с 400 тыс. до 1,4 млн руб. Таким образом, существенно расширяется число частных инвесторов, которым доступен лишь ограниченный круг финансовых инструментов.

Теннис Медведев одержал победу на турнире ATP в Санкт-Петербурге После матча Даниил Медведев прокомментировал свою победу на турнире ATP в Санкт-Петербурге.

Происшествия Захваченных у берегов Камеруна российских моряков освободили Посольство РФ подтвердило информацию об освобождении российских моряков, захваченных в плен близ Камеруна.

Политика Байден потребовал расследовать давление Трампа на Зеленского Провести расследование давления на Зеленского со стороны президента США Дональда Трампа потребовал его соперник по будущим президентским выборам Джо Байден, 22 сентября пишет Reuters.

Здоровье Врачи дали рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ В связи с похолоданием и дождливой погодой москвичам рекомендовали тепло одеваться, укреплять иммунитет и подумать о своевременной вакцинации.

Футбол ФК «Краснодар» расторг контракт с Мамаевым Футбольный клуб "Краснодар" по обоюдной договорённости расторг контракт с футболистом Павлом Мамаевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Происшествия 15 россиян пострадало в ДТП с туристическим автобусом в Турции Генеральное консульство РФ сообщает, что в результате аварии, случившейся с туристским автобусом в провинции Анталья пострадали пятнадцать российских туристов.