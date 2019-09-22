Происшествия
РИА НовостиПоявились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В Сети появились фотографии боевых машин ВДВ, разбившихся при десантировании во время учений "Центр-2019". Снимки опубликованы в паблике "Авиация" в социальной сети "ВКонтакте". На фотографиях видно, что обе БМД получили сильные повреждения, одна из них оказалась практически полностью разрушена.
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Обнародована видеозапись падения машин ВДВ при десантировании под Оренбургом
Московский Комсомолец16:27
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Экономика
Министерство финансов РФ планирует масштабное сокращение госслужащих
C 2020 года в Российской Федерации начнется реализация реформы в сфере государственного управления, которая приведет к сокращению "армии" госслужащих, а также к повышению зарплат оставшимся.
Вести.Ru 21:44
Шоу-бизнес
Снимки 50-летней жены Олега Газманова без макияжа утекли в Сеть
Снимки 50-летней жены Олега Газманова без макияжа утекли в Сеть Многие считает, что даже в своем возрасте Марина даст фору многим молодым девушкам.
Экспресс газета 13:31
Общество
Тайфун «Тапа» миновал Приморье и направился на Японию
Траектория тайфуна «Тапа», из-за которого 22 сентября в Приморье было объявлено штормовое предупреждение, изменилась.
RT на русском 21:38
Гаджеты
Глава Xiaomi показал необычный экран смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha
Исходя из изображения на тизере изначально предположили, что Mi Mix Alpha станет раскладным смартфоном, но глава Xiaomi Лей Цзюнь опроверг эту информацию заявив, что угол загиба на боковую часть корпуса превысит 90 градусов.
Astera 20 сентября в 12:48
Здоровье
Названы замедляющие старение продукты
Диетолог Марият Мухина рассказала, какие продукты влияют на продолжительность жизни и помогают замедлить старение.
Известия 16:45
Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Общество
Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч
Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
Газета.Ru 11:29
Авто
Дилеры советуют не откладывать покупку автомобиля до 2020 года
Грядущий рост цен на автомобили подтвердил замглавы корпоративных продаж "Авилона" Андрей Гусев: "Изменение прайс-листов производителями традиционно можно ожидать с января 2020 года", — приводит его слова РИА "Новости".
Автоновости дня 21:34
Армия и оружие
Российские Су-35С вновь разогнали израильские истребители у границ Сирии
Дрон был успешно уничтожен, однако, как отмечает специалист Бабак Тагвэй, возможной атаке Израиля помешали российские истребители Су-35С, находившиеся в это время рядом с израильской границей.
Avia.pro 20 сентября в 21:26
Происшествия
Убившего подругу студента опознали на улице по окровавленной одежде
18-летнего студента юридической академии, подозреваемого в убийстве своей подруге из-за 2300 рублей, опознали по окровавленной одежде, в которой он шел по улицам Саратова.
Lenta.ru 17:29
Финансы
Российские банки на треть сократили запасы валюты
Российские банки были вынуждены сокращать свои валютные запасы из-за поведения нерезидентов, считает начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.
РБК вчера в 03:00
Политика
Украина отменила участие в сессии ПАСЕ
Украинская делегация отказалась участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
РИА Новости вчера в 04:32
Шоу-бизнес
Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума
Невские Новости 06:44
Футбол
Севилья — Реал 0:1
Гости одержали минимальную победу со счетов 1:0. Единственный мяч на 64-й минуте забил Карим Бензема, который головой замкнул навес с фланга.
Спорт-Экспресс 16:51
Экономика
Thomas Cook объявил о ликвидации
Thomas Cook Group, основанная в 1841 году, была одной из крупнейших туристических компаний мира — она обслуживала свыше 22 млн клиентов в год.
Коммерсантъ 22:27
Экономика
Магазин Made in Buryatia появится на границе с Китаем
В районе пункта пропуска Забайкальск – Маньчжурия в зоне беспошлиной торговли создадут специализированный магазин-павильон Made in Buryatia для предпринимателей Бурятии.
Ариг Ус 21:32
Футбол
ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче РПЛ
В следующем туре ЦСКА сыграет с «Уралом», а «Краснодар» проведет встречу с «Арсеналом».
Vprognoze.ru 17:30
Общество
В Японии из-за тайфуна пострадали 19 человек
По меньшей мере 19 человек пострадали в Окинаве из-за тайфуна «Тапа», как минимум один человек погиб.
RT на русском вчера в 20:16
Происшествия
Украинская полиция задержала блокировавших вагоны с «российским» углем
В Львовской области Украины полиция задержала 28 человек, которые пытались заблокировать движение вагонов с углем в районе железнодорожной станции Сосновка.
Известия вчера в 13:53
Политика
В Челябинской области в отставку отправлены два министра
Свои посты покинули министр здравоохранения региона Сергей Приколотин и глава министерства социальных отношений Татьяна Никитина.
Московский Комсомолец 14:28
Происшествия
Посадившему самолет на кукурузном поле экипажу подарили квартиры
Самолет с 226 пассажирами и семью членами экипажа благополучно приземлился посреди кукурузного поля в Подмосковье практически сразу после вылета из аэропорта Жуковского.
Российская газета вчера в 18:16
Армия и оружие
В Турции после пилотажа Су-35 американский F-16 назвали «мусором»
Другой пользователь призвал отказаться от "американского мусора - F-16" и переходить на на российские истребители.
Военное обозрение 20 сентября в 10:16
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером
Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.
Телеканал 360° 20 сентября в 14:46
Кино
Вышел финальный трейлер фантастического экшена «Кома»
В сюжете фантастического экшена «Кома» лежит история молодого архитектора, попавшего в загадочную аварию.
Профиль 20 сентября в 12:54
Гаджеты
В России перепродают уже купленные iPhone 11
Места в очереди находчивые «предприниматели» продать не смогли, но нашли другой способ заработать на iPhone – реализовать уже купленные смартфоны по завышенной цене.
MobiDevices 20 сентября в 11:21