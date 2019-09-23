Происшествия
ИзвестияПоявились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ
В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019». Инцидент произошел 20 сентября в Оренбургской области. На снимках, опубликованных в паблике «Авиация» в соцсети «ВКонтакте», видны разбитые бронетранспортеры.
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В Оренбургской области во время учений в день визита Президента России разбились две боевые машины десанта
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Не сработали парашюты: на учениях в Оренбуржье разбились боевые машины десанта
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