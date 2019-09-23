В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019». Инцидент произошел 20 сентября в Оренбургской области. На снимках, опубликованных в паблике «Авиация» в соцсети «ВКонтакте», видны разбитые бронетранспортеры.

Общество В Минфине назвали число чиновников в России Получается, на 10 тысяч населения России приходится 163 "чиновника".

Футбол «Ростов» потерпел обидное поражение от «Тамбова» Перед игрой с «Тамбовом» команда Валерия Карпина осталась без героя матча с «Ахматом» Матиаса Норманна.

Происшествия В Ленобласти произошёл пожар на нефтеперерабатывающем заводе Как уточняет агентство, в данном районе располагается нефтеперерабатывающий завод «Кинеф».

Спорт WADA ускорило процедуру рассмотрения несоответствия РУСАДА Организация намерена выяснить, с чем связаны изменения в базе данных московской лаборатории Всемирное антидопинговое агентство (WADA) намерено рассмотреть по ускоренной программе вопрос несоответствия РУСАДА.

Политика В Челябинской области двух министров отправили в отставку В Челябинской области после инаугурации Алексея Текслера началась перезагрузка правительства региона.

Кино В США вручили телепремию «Эмми» В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения лауреатов телепремии «Эмми». Лучшим драматическим сериалом признана «Игра престолов».

Космос Ученые предупредили о надвигающихся магнитных бурях По прогнозу ученых, 29 сентября интенсивность магнитных бурь снизится до слабой, а 30 сентября магнитосфера будет находится в возбужденном состоянии.

Политика Парубий заявил, что против него возбудили дело из-за событий в Одессе Бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий подтвердил, что против него возбудили уголовное дело по факту организации беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.

Происшествия В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину В Саратове 18-летний молодой человек, обвиняемый в жестоком убийстве своей сверстницы, признал вину в этом преступлении.

Политика Зеленский подписал закон об импичменте президента Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об импичменте главы государства.

Армия и оружие В Совфеде объяснили слова генерала США о действиях РФ в Черном море Ранее американский генерал, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес пожаловался на то, что Россия "блокирует учения НАТО".

Шоу-бизнес Стало известно о прекращении лечения Заворотнюк 21 сентября стало известно, что актриса перенесла вторую операцию, после которой появилась надежда на ее выздоровление.

Армия и оружие В России работают над истребителем шестого поколения Высокая маневренность, возможность выполнения сверхзвукового полета, современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.

Кино В Уфе состоялся показ фильма «Сестрёнка» 22 сентября в Уфе, в ГКЗ «Башкортостан», состоялся показ нового фильма «Сестренка». В российский прокат он вышел 19 сентября.

Экономика ЦБ предложил ограничить возможности неквалифицированных инвесторов Банк России подготовил новую редакцию законопроекта о квалификации инвесторов, в котором сократил число категорий инвесторов с четырех до трех: особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор, пишут "Коммерсантъ" и РБК.

Политика В США приготовились к вмешательству России в выборы президента Эксперты сообщают, что комиссия Мюллера расследовала вмешательства России в американские выборы, однако никаких доказательств сговора представителей Кремля с Трампом прокуроры не нашли.

Футбол Дзюба стал героем мемов из-за реакции на отмененный гол Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба стал объектом ля шуток после прошедшего вчера, 21 сентября матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Армия и оружие Китай назвал С-500 самой совершенной ПВО в мире Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-500 «Прометей» по эффективности превзойдет любую другую действующую систему противоракетной обороны в мире.

Авто Эксперты рассказали, на какой пробег рассчитаны современные двигатели Специалисты рассказали автолюбителям, на какой оптимальный пробег рассчитаны современные силовые агрегаты.

Финансы Рубль повышается к доллару и евро В свою очередь, курс евро упал на 12 коп. до 70,44 руб. Фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,9% до 64,86 доллара/баррель.

Политика Новак оценил итоги трехсторонних переговоров по газу с Украиной Министр энергетики РФ Александр Новак прокомментировал итоги трехсторонней встречи в Брюсселе между ЕС, Украиной и Россией по поставкам газа.

Общество Росстат назвал средний возраст невест в России Сегодня женщины все чаще выходят замуж в возрасте 25-34 лет, хотя несколько лет назад в брак наиболее часто вступали девушки в промежутке от 18 до 24 лет.

Культура Танцовщики из Томска прошли телевизионный отбор в шоу «Танцы» Этап телевизионного кастинга шоу «Танцы» на ТНТ в Красноярске прошли трое участников из Томска.

Гаджеты Vivo проектирует новые смартфоны семейства NEX Китайская компания Vivo, по сообщениям сетевых источников, подала заявки на регистрацию новых торговых марок, под которыми планируется выпуск смартфонов.

Культура Зрители уснули на концерте «Уральских пельменей» Актер, участник шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников сообщил, что на одном из концертов его коллектива уснули зрители.