Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаПоявились фото с места крушения вертолета под Ярославлем

В Ярославской области, задев провода ЛЭП, упал частный вертолет Robinson. ЧП случилось 20 февраля около 15 часов в городском округе Переславль-Залесский, неподалеку от деревни Веслево, на базе отдыха "Попов луг". По уточненным данным, воздушное судно упало при взлете с базы отдыха.
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Напомним, в прошлом году в России началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно повышается пенсионный возраст.
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Корпорация Microsoft объявила, что участники программы Insiders могут получить обновленную версию Windows 10.
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Одна из участниц покорила сеть исполнением хита Леди Гаги Shallow.
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