В Ярославской области, задев провода ЛЭП, упал частный вертолет Robinson. ЧП случилось 20 февраля около 15 часов в городском округе Переславль-Залесский, неподалеку от деревни Веслево, на базе отдыха "Попов луг". По уточненным данным, воздушное судно упало при взлете с базы отдыха.

Появились фото с места крушения вертолета под Ярославлем

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