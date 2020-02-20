Происшествия
Российская газетаПоявились фото с места крушения вертолета под Ярославлем
В Ярославской области, задев провода ЛЭП, упал частный вертолет Robinson. ЧП случилось 20 февраля около 15 часов в городском округе Переславль-Залесский, неподалеку от деревни Веслево, на базе отдыха "Попов луг". По уточненным данным, воздушное судно упало при взлете с базы отдыха.
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Футбол
Тарасов получил травму на тренировке «Рубина»
Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов досрочно завершил тренировку из-за травмы, сообщается в микроблоге футбольного клуба из Татарстана в Twitter.
Происшествия
Геращенко: ситуация в поселке Новые Санжары стабилизировалась
Ранее на подступах к поселку местные жители выступили с протестами против размещения в местном санатории эвакуированных из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев.
Политика
Певец Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»
Руководитель партии Титов намерен принять участие в 2021 году в парламентских выборах и добиться создания своей фракции в Госдуме.
Шоу-бизнес
Максим Галкин извинился перед экс-солисткой «Мираж» за клевету
В эфире программы «Сегодня вечером», ведущим которой является Максим Галкин, прозвучало, что за всех в группе «Мираж» пела именно Маргарита Суханкина.
Общество
Диссовет предложил лишить замглавы Минздрава Краевого ученой степени
Диссертационный совет при Центральном НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава единогласно проголосовал за лишение степени доктора медицинских наук замглавы Минздрава России Сергея Краевого, передает «Фармацевтический вестник».
Футбол
«Арсенал» одержал победу над «Олимпиакосом» в Лиге Европы
Лондонский «Арсенал» в выездном первом матче 1/16 финала Лиги Европы обыграл «Олимпиакос» с минимальным счетом — 1:0.
Политика
Эрдоган сравнил ситуацию в Идлибе с войной
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ситуацию в сирийской провинции Идлиб можно сравнить с войной.
Экономика
Счетная палата России раскритиковала пенсионную реформу
Напомним, в прошлом году в России началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно повышается пенсионный возраст.
Футбол
Федор Погорелов: «На „Газпром Арене“ присутствуют снайперы, если на матче первые лица государства»
Журналист и комментатор Федор Погорелов рассказал Sports.ru об экскурсиях, которые он ведет на «Газпром Арене» в дни домашних матчей «Зенита».
Общество
Суд арестовал экс-помощницу Дворковича
Алексееву обвинили в получении взяток на сумму более 4 млн рублей, сообщает ТАСС.
Общество
Минпромторг предложил повысить транспортный налог на старые автомобили
Министерство промышленности и торговли планирует увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса Евро-3 и ниже.
Политика
Зеленский лично позвонил оставшейся в Ухане из-за собаки украинке
Общество
BlaBlaCar перестал работать в Крыму из-за санкций
Французская компания BlaBlaCar перестала работать в Крыму из-за санкций Евросоюза, сообщили «Интерфаксу» в техподдержке сервиса.
Происшествия
Экспертиза: останки из Мойки принадлежат Ещенко
Генетическая экспертиза человеческих останков, найденных в Мойке в конце декабря, подтвердила их принадлежность аспирантке Санкт-Петербургского госуниверситета Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, передает "Интерфакс".
Общество
Челябинское отделение ПФР объяснило прибавку к пенсии на один рубль
Отделение ПФР в Челябинской области объяснило прибавку к пенсии жительнице Челябинска на один рубль десять копеек индивидуальными расчетами и зависимостью от размера получаемой пенсии, сообщается в четверг на сайте ОПФР.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова показала, как выглядит после родов
Политика
Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой
Президент Владимир Зеленский, комментируя вчерашние протесты под Полтавой из-за прибытия эвакуированных из Уханя, сравнил Украину со средневековой Европой.
Технологии
Microsoft обновляет в Windows 10 иконки всех приложений
Корпорация Microsoft объявила, что участники программы Insiders могут получить обновленную версию Windows 10.
Наука
Физики не смогли найти различий между материей и антиматерией
Физики не нашли различий между материей и антиматерией.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о компенсации Белоруссии
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Владимир Путин предложил компенсировать потери Минска из-за налогового манёвра.
Интернет
Google забанила сотни приложений за навязчивую рекламу
Google удалила около 600 приложений из Google Play и заблокировала их на платформах монетизации рекламы Google AdMob и Google Ad Manager.
Шоу-бизнес
Анна Седокова впервые кардинально сменила образ
Анна побывала в салоне, где мастер сделал ей новую причёску с чёлкой. Артистка призналась, что это первая чёлка в её жизни.
Происшествия
Коронавирус: в Екатеринбурге принудительно госпитализирована девочка
В Екатеринбурге принудительно госпитализирована четырёхлетняя девочка.
Кино
Звезде «Гарри Поттера» диагностировали рак третьей стадии
Врачи обнаружили у британской актрисы Джули Уолтерс, известной по роли Молли Уизли в фильмах о Гарри Поттере, рак кишечника третьей стадии, сообщил телеканал BBC.
Политика
В МИДе указали на нарушения Норвегией Договора о Шпицбергене
Норвегия фактически нарушает положения договора о Шпицбергене и отказывается от проведения двусторонних консультаций по этой проблематике, заявила в четверг на брифинге официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Политика
Суд в Москве приговорил экс-министра обороны Украины к 6 годам колонии
Гриценко вменяли два высказывания в телеэфире, сделанные в 2014 и 2017 годах — когда он давно уже не был ни министром, ни депутатом.
Здоровье
Врач рассказал, кому нельзя принимать горячий душ
Шоу-бизнес
Британка покорила сеть исполнением хита Леди Гаги в подземном переходе
Одна из участниц покорила сеть исполнением хита Леди Гаги Shallow.