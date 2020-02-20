Происшествия
Российская газетаПоявились фото с места крушения вертолета под Ярославлем
В Ярославской области, задев провода ЛЭП, упал частный вертолет Robinson. ЧП случилось 20 февраля около 15 часов в городском округе Переславль-Залесский, неподалеку от деревни Веслево, на базе отдыха "Попов луг". По уточненным данным, воздушное судно упало при взлете с базы отдыха.
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Общество
В Брянске сняли с поезда гражданку Китая с высокой температурой
Гражданка Китая с украинского поезда госпитализирована в Брянске с высокой температурой, вагон отцеплен и направлен в санитарный тупик, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.
Происшествия
Опубликовано видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане
Следственный комитет опубликовал видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
Интернет
Google забанила сотни приложений за навязчивую рекламу
Google удалила около 600 приложений из Google Play и заблокировала их на платформах монетизации рекламы Google AdMob и Google Ad Manager.
Авто
Названы самые продаваемые в России автомобили премиум-класса
Тройку лидеров замыкает японский Lexus, реализовавший на нашем рынке 1400 автомобилей и показавший рост на 5,3%. Скажем спасибо обновленному кроссоверу Lexus RX.
Футбол
Тарасов получил травму на тренировке «Рубина»
Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов досрочно завершил тренировку из-за травмы, сообщается в микроблоге футбольного клуба из Татарстана в Twitter.
Политика
Песков прокомментировал расследование убийства Немцова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос журналистов об интересе ОБСЕ к расследованию убийства политика Бориса Немцова, заявив, что по действующему законодательству, этим должны заниматься следственные органы РФ и никакие международные расследования на территории РФ проводиться не могут.
Кино
Юбилейный Берлинский кинофестиваль открывается в Германии
Политика
Путин объяснил причины «растаскивания» России и Украины
Отцы-основатели украинского национализма никогда не говорили, что нужно обязательно рассориться с Россией, напомнил Владимир Путин.
Общество
Российские мужчины назвали желательный возраст для вступления в брак
Росстат выяснил у российских мужчин их отношение и готовность к браку, передает «Российская газета».
Технологии
В Microsoft Flight Simulator будут все аэропорты планеты
Общество
Погода в Москве обновила очередной рекорд тепла
Температура воздуха в Москве в пятницу установила новый рекорд для 21 февраля и может стать рекордной в целом для февраля за всю историю метеонаблюдений, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Технологии
Google неожиданно выпустила новый Android 11
Американская компания запустила тестирование новой версии операционной системы Android 11, которая должна быть представлена в третьем квартале года.
Шоу-бизнес
В Москве умер актер Николай Тонский
Общество
BlaBlaCar перестал работать в Крыму из-за санкций Евросоюза
Сервис BlaBlaCar остановил свою деятельность на территории Крыма из-за санкций Евросоюза.
Политика
Песков прокомментировал доклад о страхах россиян из-за ухода Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 21 февраля прокомментировал доклад Центра политической конъюнктуры об страхах россиян в случае ухода российского лидера Владимира Путина.
Кино
В видео о съемках «Мандалорца» показали новейшую систему для создания цифрового окружения
Студия ILM опубликовала видео о съемках сериала «Мандалорец», в котором демонстрируется принцип работы новейших технологий по созданию цифровых декораций — The Virtual Production.
Происшествия
В Красноярске задержали водителя, сбившего журналиста «России»
На 48 часов задержан водитель автомобиля, который сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина.
Происшествия
В мурманском минимуществе прошли обыски
Сегодня в министерство с обысками пришли сотрудники силовых ведомств. Ситуацию в органах и в правительстве пока не комментируют.
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Общество
Совфед предложил ввести штрафы за борщевик для всех россиян
Совет Федерации предложил дополнить Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) нормой о взимании штрафов за непринятие мер по борьбе с борщевиком и другими вредными растениями на личных дачных и приусадебных участках.
Политика
Представитель МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора
Транспорт
С апреля поезда в Крым начнут курсировать еще из трех городов
Политика
Сергей Шнуров вступил в Партию роста
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров стал членом петербургского отделения Партии роста.
Космос
Немного промахнулась — первая ступень Falcon 9 упала в воду
Первая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX, которая вывела на орбиту 60 интернет-спутников Starlink, упала в воду при посадке на плавучую платформу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущую прямой трансляции посадки.
Происшествия
Глава МВД Германии назвал стрельбу в Ханау терактом
Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал инцидент в городе Ханау террористическим актом.
Шоу-бизнес
Саша Зверева вышла замуж в прямом эфире
Все желающие могли наблюдать за событием в прямом эфире. Однако, это удовольствие было не бесплатным.