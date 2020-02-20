Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаПоявились фото с места крушения вертолета под Ярославлем

В Ярославской области, задев провода ЛЭП, упал частный вертолет Robinson. ЧП случилось 20 февраля около 15 часов в городском округе Переславль-Залесский, неподалеку от деревни Веслево, на базе отдыха "Попов луг". По уточненным данным, воздушное судно упало при взлете с базы отдыха.
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МАК начал расследование падения вертолета в Ярославской области

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РЕН ТВвчера в 08:09
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В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

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Совет Федерации предложил дополнить Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) нормой о взимании штрафов за непринятие мер по борьбе с борщевиком и другими вредными растениями на личных дачных и приусадебных участках.
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