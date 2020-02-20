Происшествия
РИА НовостиВ Ярославской области при падении вертолета пострадал человек
Частный вертолет задел при взлете провода и упал на землю в Переславском районе Ярославской области, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Общество
Бывшую помощницу вице-премьера обвинили в получении взятки
Бывшую помощницу заместителя председателя правительства Анастасию Алексееву обвинили во взяточничестве в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из Басманного суда.
Футбол
Черышев установил рекорд «Валенсии» в Лиге чемпионов
Здоровье
Кардиолог Мамедов назвал ранние предвестники сердечного приступа
Предвестниками сердечного приступа, как отметил кардиолог, являются внутренний холод и озноб.
Политика
Помпео осудил выдворение Китаем трех журналистов Wall Street Journal
США осуждают выдворение Китаем трех журналистов американского издания Wall Street Journal из-за их статьи о коронавирусе, говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео.
Политика
Сергей Шнуров официально пошел в политику
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вступил в Партию роста.
Армия и оружие
Турция начала наступление в Идлибе
Вооруженная сирийская оппозиция, поддерживающая Турцию, перешла в наступление на сирийскую армию в юго-восточных районах провинции Идлиб, передает телеканал Al Jazeera.
Происшествия
СК возбудил дело после наезда автомобиля на журналиста в Красноярске
Следователи возбудили уголовное дело о воспрепятствовании профессиональной журналистской деятельности после наезда автомобиля на корреспондента телеканала «Россия» Павла Брыкина в Красноярске.
Кино
Вуди Харрельсона расстреляли на видео со съемок «Венома 2»
Биатлон
Назван предварительный состав мужской сборной России на эстафету на ЧМ
Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев назвал предварительный состав мужской сборной России на эстафету на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
Происшествия
Суд арестовал готовивших теракт в Керчи подростков
Суд арестовал двух подростков, готовивших теракт в Керчи. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.
Шоу-бизнес
75-летний Юрий Антонов отказался обсуждать единственного сына
Известный российский композитор Юрий Антонов не хочет обсуждать единственного сына с журналистами.
Футбол
Футбол, Лига Европы, 1/16 финала, первый матч, Шахтёр - Бенфика, прямая текстовая онлайн трансляция
Сегодня, 20 февраля, состоятся первые матчи 1/16 финала Лиги Европы. "Шахтёр" будет принимать "Бенфику".
Экономика
На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго
В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
Политика
Путин пошутил о технических неполадках на заседании коллегии ФСБ
Президенту Владимиру Путину пришлось прервать речь на коллегии Федеральной службы безопасности из-за технических неполадок с микрофоном.
Экономика
В Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам.
Общество
Заместитель генпрокурора Гринь лишился контроля над следствием
Гринь занимает должность заместителя генерального прокурора России с 2006 года, то есть с того времени, когда ведомство возглавил Юрий Чайка.
Гаджеты
Стала известна цена на настольные процессоры Intel Comet Lake-S
Новые процессоры от Intel семейства Comet Lake-S еще не вышли, но о них уже известно многое. Например, 20 февраля стали известны цены.
Армия и оружие
Опубликовано видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными.
Экономика
Счетная палата России раскритиковала пенсионную реформу
Изменения в пенсионной системе не позволили достичь приемлемого для достойной жизни пожилых граждан уровня пенсионного обеспечения, говорится в аналитическом отчете Счетной палаты РФ об исполнении бюджета.
Происшествия
Опубликовано видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане
Следственный комитет опубликовал видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
Политика
В Крыму оценили призыв Великобритании вернуть полуостров Украине
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал "информационным вбросом" призыв к России посла Великобритании на Украине прекратить "незаконный контроль" над Крымом.
Гаджеты
Доступных смартфонов с SoC Snapdragon 865 может попросту не быть
Если новый флагман Realme, который могут представить уже 24 февраля, действительно будет стартовать с 700 долларов, то надежда получить относительно доступный смартфон с SoC Snapdragon 865 «переместится» на новинки OnePlus и Redmi K30 Pro.
Космос
Запущенная в Куру ракета Ariane-5 вывела на орбиту два спутника
Технологии
Microsoft улучшает работу с драйверами в Windows 10
Компания Microsoft продолжает улучшать систему обновлений в Windows 10.
Общество
На Украине задержали протестующих против эвакуации украинцев из КНР
Общество
Депутат объяснила свои слова об отсутствии нищих пенсионеров в РФ
Депутат Государственной думы России Светлана Бессараб в четверг, 20 февраля, объяснила своё заявление о том, что в стране нет нищих пенсионеров.
Политика
Путин рассказал о правильном ударении в слове «украинцы»
Президент России Владимир Путин в ходе интервью агентству ТАСС рассказал о правильном ударении в слове «украинцы».