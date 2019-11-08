Транспорт
РИА НовостиПоявились первые фотографии интерьера поездов в Крым
Компания "Гранд Сервис Экспресс" показала, как выглядит интерьер составов дальнего следования "Таврия", которые будут курсировать между материковой частью России и Крымом. По маршруту Санкт-Петеребург — Севастополь отправятся одноэтажные поезда, состоящие из купейных и плацкартных вагонов.
Читать в источнике
Оценить67
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 22:34, Вашингтон
Политика
Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной
Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Наука
Ученые назвали напиток, который вдвое снижает риск развития рака
Употребление кофе может вдвое снизить риск развития рака печени, выяснили ученые из Университета Квинс в Белфасте.
Культура
Мать Децла прокомментировала документальный фильм о сыне
Мать покойного рэпера Децла Ирина Толмацкая прокомментировала документальный фильм Романа Супера «С закрытыми окнами» о рэпере.
Политика
Обнародованы стенограммы показаний экспертов Белого дома по Украине
Американские демократы опубликовали стенограммы разговоров высокопоставленных представителей Белого дома по Украине.
Шоу-бизнес
Судебные приставы отказались делать поблажку Заворотнюк
Актрисе Анастасии Заворотнюк не собираются делать поблажку в уплате долгов, пишет «Газета.ru» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).
Политика
Помпео и Меркель обсудили противодействие глобальным вызовам
Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель сотрудничество двух стран в противодействии глобальным вызовам.
Общество
Жильцам сносимых домов гарантируют адекватную компенсацию
В Госдуму внесен законопроект, который гарантирует собственникам квартир равноценное возмещение при сносе дома.
Экономика
Пакистан решил выплатить России долг советских лет
Давний долг Пакистана перед Россией в размере $93,5 млн будет возвращен, что позволит привлечь в страну российские инвестиции.
Общество
Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.
Шоу-бизнес
Ксению Собчак пристыдили за Константина Богомолова
Ксения Собчак рассказала, что ее впервые в жизни пристыдили за 44-летнего мужа Константина Богомолова, который с лета работает худруком московского Театра на Малой Бронной.
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Политика
Майкл Блумберг зарегистрировался кандидатом в президенты США
Бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг вступает в президентскую гонку, подав документы в качестве кандидата от Демократической партии США на первичных выборах в штате Алабама.
Армия и оружие
ЛНР напомнила Киеву условия отвода сил в Донбассе
ЛНР напомнила Киеву, что отсутствие вооружённых людей на участках разведения в Донбассе является основным условием отвода вооружённых сил.
Шоу-бизнес
Владимир Кузьмин вернулся к бывшей жене
Екатерина Трофимова сообщила, что они с Владимиром Кузьминым снова сошлись, поскольку не могут жить в разлуке.
Наука
В России научились за минуту определять поддельное вино
Прибор позволяет за одну минуту определять поддельное вино.
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения России
По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Политика
Немецкий посол поблагодарил СССР за падение Берлинской стены
Германия 9 ноября отмечает 30-летний юбилей падения Берлинской стены.
Политика
Бундестаг не смог принять закон о поправках к газовой директиве ЕС
Парламент Германии в ночь на пятницу, 8 ноября, не смог принять закон, который регулирует применение поправок к газовой директиве Евросоюза в стране.
Шоу-бизнес
Савичева рассказала о расставании с мужем
Экс-подопечная Макса Фадеева Юлия Савичева раскрыла причину временного расставания со своим супругом Александром Аршиновым.
Происшествия
В Британии установили личности 39 погибших в грузовике мигрантов
Полиция Эссекса установила имена всех 39 мигрантов из Вьетнама, погибших в грузовике в британском Эссексе.
Наука
Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет
Отмечается, что открытие первого нового штамма было сделано впервые с 2000 года, когда были разработаны основные принципы классификации подтипов.
Авто
В Сети появились фото обновленной Lada Vesta
В Сети появились первые «живые» фотографии и характеристики серийной версии обновленной LADA Vesta.
Хоккей
«Тампа» в Стокгольме обыграла «Баффало», Кучеров забил гол
Происшествия
СК возбудил дело против криминального авторитета Вити Пана
Следственный комитет возбудил уголовное дело против криминального авторитета из Курской области Виктора Панюшина, сообщается на сайте ведомства.
Кино
Егор Крид впервые снялся в кино
Егор снялся в романтической комедии Марюса Вайсберга «(Не)идеальный мужчина». Его партнершей по кадру стала 37-летняя Юлия Александрова.
Транспорт
РЖД назвала стоимость билетов на поезда из Крыма
С сегодняшнего дня стартовали продажи билетов на поезда из Крыма в Москву и Санкт-Петербург.