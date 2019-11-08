Транспорт

РИА НовостиРИА НовостиПоявились первые фотографии интерьера поездов в Крым

Компания "Гранд Сервис Экспресс" показала, как выглядит интерьер составов дальнего следования "Таврия", которые будут курсировать между материковой частью России и Крымом. По маршруту Санкт-Петеребург — Севастополь отправятся одноэтажные поезда, состоящие из купейных и плацкартных вагонов.
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с чего всё началось
На сайте компании «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ) появились
 фотографии интерьера вагонов в поездах, которые будут следовать с территории России в Крым по железнодорожной части Крымского моста.
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