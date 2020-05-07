Шестой флот США опубликовал снимки кораблей НАТО, которые находятся у границ России в Баренцевом море, сообщает РИА "Новости". В акваторию вошли 3 американских фрегата: "Портер", "Дональд Кук", "Франклин Рузвельт", и одно судно ВМС Великобритании под названием "Кент".

Авто Sollers запустила сервис подписки на автомобили УАЗ и Ford Российская группа Sollers запустила сервис платной подписки на автомобили УАЗ и Ford отечественной сборки.

Политика Путин провел телефонный разговор с Трампом Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир. По его словам, лидеры двух стран "обсудили прогресс в борьбе с пандемией коронавируса". 232

Здоровье Коронавирус сегодня, 7 мая. Прогноз учёного: самоизоляцию продлят Руководитель рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию коронавирусной инфекции Центра компетенций Национальной технологической инициативы СПбПУ, профессор Алексей Боровков дал прогноз на распространение коронавирусной инфекции в России.

Общество Режим изоляции продлен в Москве до 31 мая Маски и перчатки станут обязательными при поездках на любых видах общественного транспорта, а также при посещении магазинов.

Экономика В России может закрыться до половины магазинов одежды Москва, 7 мая 2020, 12:31 — REGNUM Эпидемия коронавируса в России может привести к тому, что от трети до половины магазинов одежды и обуви могут закрыться.

Происшествия Коронавирус выявили у сотрудника городской управы Калуги Коронавирусная инфекция подтверждена у сотрудника городской управы Калуги, сообщил журналистам исполняющий обязанности городского главы Дмитрий Денисов. 6

Происшествия Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств. 2,1K

Происшествия В Крыму вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку Военный вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку на территории аэродрома в Крыму, сообщили РИА Новости в экстренных службах. 95

Игры Xbox показала новые игры консоли Series X во время онлайн-презентации Вашингтон, 7 мая 2020, 19:00 — REGNUM Компания Xbox провела онлайн-презентацию, в рамках которой она показала кинематографические и геймплейные ролики игр, которые выйдут на новой консоли Series X. Трансляция прошла сегодня, 7 мая, на YouTube-канале компании. 7

Общество В Подмосковье возобновят строительство детсадов и школ Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе в первую очередь возобновят строительство инфраструктурных объектов, включая школы и детские сады. 264

Происшествия В Москве арестовали фигуранта дела об убийстве Япончика Басманный районный суд Москвы заключил под стражу Джамбула Джанашию — еще одного предполагаемого участника убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова. 7

Общество В Карелии могут открыть парикмахерские и салоны красоты "С 15 мая планируется возобновление работы предприятий сферы услуг: парикмахерских, салонов красоты, косметологических салонов, организаций дополнительного образования – при соблюдении ими определенных условий, направленных на снижение риска распространения коронавируса", - написал Парфенчиков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". 1

Футбол В футбольном «Локомотиве» у двух человек диагностирован коронавирус Два случая заражения инфекцией коронавируса было зафиксировано в столичном футбольном клубе "Локомотив".

Общество Власти Кубани представят план выхода из карантина 12 мая Как проинформировала глава регионального управления Роспотребнадзора Мария Потемкина, на следующем заседании оперативного штаба 12 мая будет предложен дифференцированный выход из режима карантина. 47