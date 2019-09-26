Политика

Газета.RuГазета.RuПоявились кадры изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС

Агентство Ruptly выложило кадры изнутри четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС.
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Руины Чернобыльской АЭС показали изнутри

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Погребенный во тьме: четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС показали изнутри

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