Армия и оружие
REGNUMПоявились кадры отражения сирийскими ПВО ракетного удара по Дамаску
Агентство SANA опубликовало на своей странице в YouTube кадры с отражением сирийскими ПВО ракетного удара по Дамаску. На кадрах в ночном небе видна летящая ракета, которая через несколько секунд вспыхивает.
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с чего всё началось
Ранее сирийским государственным агентством SANA было опубликовало видео отражения ракетных ударов израильских военных по западным районам столицы Сирии.Инфорос02:20
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Армия и оружие
США призвали Россию «изменить свою политику» в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри накануне вечером, 5 февраля, выразил обеспокоенность в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб.
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Ксения Собчак, кажется, увлеклась темой загробного мира. На этот раз она показала подписчикам, какую ванну заказала себе в новый дом.
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Ограниченные в правах родители «больше не могут представлять интересы ребенка в публичном пространстве, не могут больше представительствовать в его интересах, а вопрос проживания ребенка определяют органы опеки и попечительства — он может быть передан в приемную семью или под опеку».
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Мать игрока школы «Луча»: хотелось бы, чтобы у нас было как у Галицкого
Ирина, мама мальчика, который занимается в «Луче» с 2008 года, призналась, что хотела бы, чтобы во Владивостоке функционировала футбольная академия, как в «Краснодаре», президентом которого является Сергей Галицкий.
Политика
Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»
"Сегодня на заседании рабочей группы по подготовке поправок к конституции высказано предложение о закреплении в поправках понятия "федеральная территория".
Общество
В Москве умер сын бывшего президента Киргизии Айдар Акаев
В Москве умер сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева Айдар, сообщили "24.kg" и "Акипресс" близкие семьи.
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Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США
В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Сирии
В Сирии «трагически погибли российские и турецкие военные специалисты». Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России.
Армия и оружие
Уральский завод создаст для Минобороны «дальнобойный» беспилотник
Минобороны и Уральский завод гражданской авиации заключили контракт на создание обновленной версии разведывательно-ударного беспилотника "Альтиус".
Политика
Китай призвал мировое сообщество прекратить панику из-за коронавируса
Китайский дипломат отметила, что чрезмерные меры, вроде блокирования транспортного сообщения, не только не помогут бороться с коронавирусом, а приведут к панике и нарушат международный порядок.
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Корабль «Союз МС-13» отстыковался от МКС
Корабль «Союз МС-13», на борту которого находятся россиянин Александр Скворцов, американка Кристина Кук и итальянц Лука Пармитано, отстыковался от Международной космической станции и возвращается на Землю.
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Нэнси Пелоси разорвала копию речи Дональда Трампа
Что касается порванной копии речи Трампа, то Пелоси объяснила свои действия тем, что ей не удалось отыскать в этом тексте ни единой правдивой страницы, после чего и решила порвать экземпляр доклада.
Армия и оружие
Пентагон подтвердил размещение ядерных боеголовок на подлодках
Футбол
В WADA прокомментировали информацию о недопуске России на ЧМ-2022
Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) дали ответ на информацию о недопуске сборной России на чемпионат мира по футболу в 2022 году.
Армия и оружие
СК возбудил дело после ранения мирного жителя при обстреле в ЛНР
Украинские силовики провели артобстрел объектов гражданской инфраструктуры в самопровозглашенной Луганской народной республике и ранили мирного жителя, возбуждено дело, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Происшествия
Названа причина аварийной посадки самолета в Стамбуле
Губернатор Стамбула Али Йерликая заявил, что причиной жесткой посадки самолета, его последующего выезда за ВПП и возгорания, были плохие метеоусловия, передает РИА "Новости".
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Неизвестный бросил в здание Никулинского суда «коктейль Молотова»
Неизвестный бросил бутылку с горючей смесью в здание Никулинского суда Москвы в четверг, 6 февраля.
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
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Происшествия
В Магнитогорске матери пришлось занести ребенка-инвалида в самолет
Женщине пришлось вносить 12-летнего подростка в самолет на руках.
Армия и оружие
Президент Турции поставил Москве и Дамаску военный ультиматум по Сирии
Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил Москве и Дамаску о военном ультиматуме по Сирии.
Происшествия
Российская гимнастка-чемпионка попыталась покончить с собой
Российская гимнастка, четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова попыталась покончить с собой в Москве.
Политика
Украина признала неготовность к возвращению Крыма
Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич рассказал, как поступят киевские власти, если "завтра надо будет возвращаться в Крым".
Политика
Все 9 кандидатов на пост мэра Барнаула прошли в финал конкурса
Все кандидаты в мэры Барнаула допущены на утверждение депутатами городской Думы.
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Депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев заявил, что депутаты фракции согласились голосовать за законопроект о рынке земли после встречи с Владимиром Зеленским.
Гаджеты
На сайте Samsung появились официальные изображения Galaxy S20
Презентация линейки Galaxy S20 состоится 11 февраля. На этом же мероприятии Samsung покажет свою новую гибкую раскладушку.
Политика
Трамп заявил о своем вечном президентстве после провала импичмента
Сенат оправдал Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента по первой и второй статье. Об этом стало известно из трансляции заседания.
Общество
Роскачество обнаружило в презервативах цинк и изопропиловый спирт
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Шоу-бизнес
Астролог назвала причину ухода принца Гарри из королевской семьи
Принц Гарри отказался от статуса члена королевской семьи, потому что оказался под влиянием Нептуна.