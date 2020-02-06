Армия и оружие

REGNUMREGNUMПоявились кадры отражения сирийскими ПВО ракетного удара по Дамаску

Агентство SANA опубликовало на своей странице в YouTube кадры с отражением сирийскими ПВО ракетного удара по Дамаску. На кадрах в ночном небе видна летящая ракета, которая через несколько секунд вспыхивает.
Читать в источнике
Комментировать113
с чего всё началось
Ранее сирийским государственным агентством SANA
 было опубликовало видео отражения ракетных ударов израильских военных по западным районам столицы Сирии.
Инфорос02:20

Подробнее о событии

Отражение ракетного удара по Дамаску сняли на видео

Российская газета04:03

Видео отражения ПВО Сирии ракетного удара по Дамаску опубликовано в сети

Московский Комсомолец03:12

Израиль не стал комментировать сообщения об атаке с воздуха по Дамаску

РИА Новости02:17

Военные Израиля отказались комментировать сообщения об ударе по Сирии

Известия02:58

В Дамаске сообщили, что сирийская ПВО отразила две ракетные атаки Израиля

ТАСС02:46

Отражение израильской атаки на Дамаск попало на видео

Lenta.ru03:09

SANA опубликовало видео отражения ракетных ударов сирийскими ПВО

РБК00:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 04:22, Ашберн
Армия и оружие

США призвали Россию «изменить свою политику» в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри накануне вечером, 5 февраля, выразил обеспокоенность в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб.
Евразия Daily 01:52
Шоу-бизнес

Ксения Собчак купила ванну, похожую на гроб

Ксения Собчак, кажется, увлеклась темой загробного мира. На этот раз она показала подписчикам, какую ванну заказала себе в новый дом.
Uznayvse.ru вчера в 16:20
Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

Ограниченные в правах родители «больше не могут представлять интересы ребенка в публичном пространстве, не могут больше представительствовать в его интересах, а вопрос проживания ребенка определяют органы опеки и попечительства — он может быть передан в приемную семью или под опеку».
Коммерсантъ вчера в 15:24
Армия и оружие

Российский БТР протаранил американский блокпост в Сирии

RuNews24.ru 00:44
Футбол

Мать игрока школы «Луча»: хотелось бы, чтобы у нас было как у Галицкого

Ирина, мама мальчика, который занимается в «Луче» с 2008 года, призналась, что хотела бы, чтобы во Владивостоке функционировала футбольная академия, как в «Краснодаре», президентом которого является Сергей Галицкий.
Чемпионат 01:10
Политика

Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»

"Сегодня на заседании рабочей группы по подготовке поправок к конституции высказано предложение о закреплении в поправках понятия "федеральная территория".
РИА Новости 03:43
Общество

В Москве умер сын бывшего президента Киргизии Айдар Акаев

В Москве умер сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева Айдар, сообщили "24.kg" и "Акипресс" близкие семьи.
Интерфакс 00:16
Энергетика

Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США

В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
РБК вчера в 16:00
Армия и оружие

МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Сирии

В Сирии «трагически погибли российские и турецкие военные специалисты». Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России.
РБК 04:01
Армия и оружие

Уральский завод создаст для Минобороны «дальнобойный» беспилотник

Минобороны и Уральский завод гражданской авиации заключили контракт на создание обновленной версии разведывательно-ударного беспилотника "Альтиус".
Российская газета вчера в 07:13
Происшествия

На Сахалине полиция проверит инцидент со съеденной собакой

РИА Новости 00:15
Политика

Китай призвал мировое сообщество прекратить панику из-за коронавируса

Китайский дипломат отметила, что чрезмерные меры, вроде блокирования транспортного сообщения, не только не помогут бороться с коронавирусом, а приведут к панике и нарушат международный порядок.
Красная весна 03:37
Общество

Корабль «Союз МС-13» отстыковался от МКС

Корабль «Союз МС-13», на борту которого находятся россиянин Александр Скворцов, американка Кристина Кук и итальянц Лука Пармитано, отстыковался от Международной космической станции и возвращается на Землю.
RT на русском 00:54
Политика

Нэнси Пелоси разорвала копию речи Дональда Трампа

Что касается порванной копии речи Трампа, то Пелоси объяснила свои действия тем, что ей не удалось отыскать в этом тексте ни единой правдивой страницы, после чего и решила порвать экземпляр доклада.
Rostov gazeta вчера в 09:58
Армия и оружие

Пентагон подтвердил размещение ядерных боеголовок на подлодках

РИА Новости 04 февраля в 10:52
Футбол

В WADA прокомментировали информацию о недопуске России на ЧМ-2022

Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) дали ответ на информацию о недопуске сборной России на чемпионат мира по футболу в 2022 году.
Сусанин 01:57
Армия и оружие

СК возбудил дело после ранения мирного жителя при обстреле в ЛНР

Украинские силовики провели артобстрел объектов гражданской инфраструктуры в самопровозглашенной Луганской народной республике и ранили мирного жителя, возбуждено дело, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
РИА Новости 03 февраля в 03:56
Происшествия

Названа причина аварийной посадки самолета в Стамбуле

Губернатор Стамбула Али Йерликая заявил, что причиной жесткой посадки самолета, его последующего выезда за ВПП и возгорания, были плохие метеоусловия, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:23
Происшествия

Неизвестный бросил в здание Никулинского суда «коктейль Молотова»

Неизвестный бросил бутылку с горючей смесью в здание Никулинского суда Москвы в четверг, 6 февраля.
Известия 03:21
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Рубль укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 63,44-63,7 руб.
Вести.Ru 04 февраля в 02:28
Происшествия

В Магнитогорске матери пришлось занести ребенка-инвалида в самолет

Женщине пришлось вносить 12-летнего подростка в самолет на руках.
РИА Новости 03:06
Армия и оружие

Президент Турции поставил Москве и Дамаску военный ультиматум по Сирии

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил Москве и Дамаску о военном ультиматуме по Сирии.
Avia.pro вчера в 19:01
Происшествия

Российская гимнастка-чемпионка попыталась покончить с собой

Российская гимнастка, четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова попыталась покончить с собой в Москве.
Lenta.ru 04:15
Политика

Украина признала неготовность к возвращению Крыма

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич рассказал, как поступят киевские власти, если "завтра надо будет возвращаться в Крым".
Вести.Ru вчера в 14:46
Политика

Все 9 кандидатов на пост мэра Барнаула прошли в финал конкурса

Все кандидаты в мэры Барнаула допущены на утверждение депутатами городской Думы.
Алтайская правда 03:22
Политика

Депутат: Зеленский уговаривал Раду голосовать за закон о рынке земли

Депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев заявил, что депутаты фракции согласились голосовать за законопроект о рынке земли после встречи с Владимиром Зеленским.
РЕН ТВ 03:43
Гаджеты

На сайте Samsung появились официальные изображения Galaxy S20

Презентация линейки Galaxy S20 состоится 11 февраля. На этом же мероприятии Samsung покажет свою новую гибкую раскладушку.
The GEEK вчера в 01:58
Политика

Трамп заявил о своем вечном президентстве после провала импичмента

Сенат оправдал Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента по первой и второй статье. Об этом стало известно из трансляции заседания.
Утро.ru 00:56
Общество

Роскачество обнаружило в презервативах цинк и изопропиловый спирт

Роскачество проверило продающиеся в российской рознице презервативы и обнаружило в ряде изделий превышение допустимых уровней цинка и изопропилового спирта.
ТАСС 00:09
Шоу-бизнес

Астролог назвала причину ухода принца Гарри из королевской семьи

Принц Гарри отказался от статуса члена королевской семьи, потому что оказался под влиянием Нептуна.
Вечерняя Москва вчера в 12:09
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное