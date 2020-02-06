Армия и оружие
REGNUMПоявились кадры отражения сирийскими ПВО ракетного удара по Дамаску
Агентство SANA опубликовало на своей странице в YouTube кадры с отражением сирийскими ПВО ракетного удара по Дамаску. На кадрах в ночном небе видна летящая ракета, которая через несколько секунд вспыхивает.
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Политика
Сенат США оправдал Трампа по делу об импичменте
Сенат США проголосовал против импичмента президенту Дональду Трампу и признал его невиновным в предъявленных обвинениях, передает Reuters.
Армия и оружие
NI: Су-35 затмил перспективный Су-57 благодаря войне в Сирии
Издание The National Interest опубликовало материал, в котором оценило российский истребитель четвертого поколения Су-35 выше, чем новейший Су-57.
Политика
Путин принимает верительные грамоты от послов
Президент России Владимир Путин принимает верительные грамоты у 23 вновь прибывших послов иностранных государств.
Общество
Корабль «Союз МС-13» отстыковался от МКС
Корабль «Союз МС-13», на борту которого находятся россиянин Александр Скворцов, американка Кристина Кук и итальянц Лука Пармитано, отстыковался от Международной космической станции и возвращается на Землю.
Общество
Китай обвинили в нежелании передавать штамм коронавируса России
Китай до сих пор не передал штамм коронавируса 2019-nCoV другим государствам, в том числе и России.
Общество
Сын бывшего президента Киргизии умер в Москве
Сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева Айдар умер в Москве. Об этом сообщает издание 24.kg со ссылкой на близких семьи.
Происшествия
В Италии скоростной поезд сошел с рельсов
Скоростной поезд сошел в четверг с рельсов в Италии на участке между Миланом и Болоньей, один человек погиб, еще 30 получили ранения, сообщила газета Corriere della Sera.
Происшествия
Под Красноярском столкнулись 29 автомобилей
Около деревни Сухая Балка под Красноярском утром 6 февраля произошло семь ДТП с участием 29 автомобилей.
Футбол
Наставник «ПСЖ» высказался о состоянии игроков после вечеринки Неймара
Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель поделился мнением о физическом состоянии футболистов команды после вечеринки у Неймара, передает Le Parisien.
Шоу-бизнес
Успенская находится на грани инсульта после скандала с дочерью
Певица Любовь Успенская находится в предынсультном состоянии после скандала с дочерью Татьяной Плаксиной.
Происшествия
В Подмосковье мужчина убил 13-летнего сына
Общество
Власти Крыма решили не ограничивать подачу воды в Симферополе
Председатель совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк заявил, что пока в Симферополе нет необходимости в ограничении подачи воды.
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Ограниченные в правах родители «больше не могут представлять интересы ребенка в публичном пространстве, не могут больше представительствовать в его интересах, а вопрос проживания ребенка определяют органы опеки и попечительства — он может быть передан в приемную семью или под опеку».
Происшествия
В Уфе арестовали мужчину, спасшего подростков от педофила
Происшествия
В Стамбуле пассажирский самолет разбился об ограждение после посадки
В аэропорту имени Сабихи Гёкчен Стамбула Boeing 738 после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на три части, сообщает CNN Turk.
Культура
Умер американский актёр Кирк Дуглас
Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.
Происшествия
В грузинском монастыре убили россиянина
Культура
Ушел из жизни актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Здоровье
В закрытых на карантин школах Ульяновска проводят дезинфекцию
В Ульяновске во всех школах, которые закрыты из-за резкого роста заболеваемости ОРВИ, проводятся профилактические мероприятия.
Общество
Кейт Миддлтон примерила образ рабочей из завода
Во время официального визита женщине пришлось ходить в специальной куртке и каске. Впрочем, красоту Кейт даже такой образ не смог испортить.
Происшествия
У россиян с круизного лайнера в Японии коронавирус не диагностирован
Коронавирус 2019-nCoV не диагностирован у граждан России, находящихся на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на рейде японского порта Иокогама.
Здоровье
Врач назвал необходимое для здоровья количество секса в неделю
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.
Футбол
Соболев дебютирует в основе «Спартака» в матче с «Локомотивом»
В основе «красно-белых» дебютирует нападающий Александр Соболев, который в предыдущем матче с «Ростовом» не попал в заявку из-за физической неготовности.
Здоровье
Росстат назвал регионы с наибольшим дефицитом врачей
Где не хватает врачей На конец 2018 года в России были незакрытыми около 50 тыс. вакансий врачей и еще около 50 тыс. вакансий среднего медицинского персонала, свидетельствуют данные исследования Росстата, которые служба предоставила по запросу РБК (исследование проводилось в октябре 2018 года).
Происшествия
Звезда «Великолепного века» Аднан Коч отправится в тюрьму на 17 лет
Звезда сериалов «Великолепный век», «Восток-Запад» Аднан Коч приговорен властями Турции к 16 годам и 8 месяцам тюрьмы за хранение запрещенных веществ и оказание вооруженного сопротивления полиции.
Экономика
Сдача кредита: в продуктовом магазине можно будет взять заем
Общая выгода В 2020 году Сбербанк первым среди российских кредитных организаций планирует запустить сервис по оформлению страховки, выдаче потребительских займов и выпуску новых банковских карт на кассах магазинов в сельской местности.
Общество
Самолет с эвакуированными из Китая россиянами приземлился в Тюмени
Первый самолет ВКС РФ с 80 россиянами на борту приземлился в тюменском аэропорту "Рощино" — их эвакуировали из города Ухань, где был зафиксирован очаг распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV.
Политика
Прокуратура уличила куратора приемки элементов С-400 в поездке в Париж
Причина, на которую ссылается военная прокуратура, — туристические поездки Колчина.
Общество
Роскачество обнаружило в презервативах цинк и изопропиловый спирт
Роскачество проверило продающиеся в российской рознице презервативы и обнаружило в ряде изделий превышение допустимых уровней цинка и изопропилового спирта.