Армия и оружие

REGNUMREGNUMПоявились кадры отражения сирийскими ПВО ракетного удара по Дамаску

Агентство SANA опубликовало на своей странице в YouTube кадры с отражением сирийскими ПВО ракетного удара по Дамаску. На кадрах в ночном небе видна летящая ракета, которая через несколько секунд вспыхивает.
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Появилось видео отражения ракетной атаки в Дамаске ПВО Сирии

РЕН ТВ01:55

Израильские военные отказались комментировать сообщения об ударе в Сирии

ТАСС01:46

SANA опубликовало видео отражения ракетных ударов сирийскими ПВО

РБК00:55

Израиль не стал комментировать сообщения об атаке с воздуха по Дамаску

РИА Новости02:17

СМИ Сирии сообщают о ракетном удре по Дамаску: слышны взрывы

Московский Комсомолецвчера в 19:31

SANA сообщило о ракетной атаке в Дамаске

RT на русскомвчера в 18:50

На Дамаск совершена ракетная атака

Lenta.ruвчера в 18:47
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Политика

Сенат США оправдал Трампа по делу об импичменте

Сенат США проголосовал против импичмента президенту Дональду Трампу и признал его невиновным в предъявленных обвинениях, передает Reuters.
Ведомости вчера в 16:31
Армия и оружие

NI: Су-35 затмил перспективный Су-57 благодаря войне в Сирии

Издание The National Interest опубликовало материал, в котором оценило российский истребитель четвертого поколения Су-35 выше, чем новейший Су-57.
Военное дело вчера в 11:02
Политика

Путин принимает верительные грамоты от послов

Президент России Владимир Путин принимает верительные грамоты у 23 вновь прибывших послов иностранных государств.
ТАСС вчера в 05:21
Общество

Корабль «Союз МС-13» отстыковался от МКС

Корабль «Союз МС-13», на борту которого находятся россиянин Александр Скворцов, американка Кристина Кук и итальянц Лука Пармитано, отстыковался от Международной космической станции и возвращается на Землю.
RT на русском 00:54
Общество

Китай обвинили в нежелании передавать штамм коронавируса России

Китай до сих пор не передал штамм коронавируса 2019-nCoV другим государствам, в том числе и России.
ФАН вчера в 19:53
Общество

Сын бывшего президента Киргизии умер в Москве

Сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева Айдар умер в Москве. Об этом сообщает издание 24.kg со ссылкой на близких семьи.
Lenta.ru 00:36
Происшествия

В Италии скоростной поезд сошел с рельсов

Скоростной поезд сошел в четверг с рельсов в Италии на участке между Миланом и Болоньей, один человек погиб, еще 30 получили ранения, сообщила газета Corriere della Sera.
РИА Новости 01:46
Происшествия

Под Красноярском столкнулись 29 автомобилей

Около деревни Сухая Балка под Красноярском утром 6 февраля произошло семь ДТП с участием 29 автомобилей.
REGNUM 00:38
Футбол

Наставник «ПСЖ» высказался о состоянии игроков после вечеринки Неймара

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель поделился мнением о физическом состоянии футболистов команды после вечеринки у Неймара, передает Le Parisien.
Газета.Ru вчера в 21:35
Шоу-бизнес

Успенская находится на грани инсульта после скандала с дочерью

Певица Любовь Успенская находится в предынсультном состоянии после скандала с дочерью Татьяной Плаксиной.
ФАН вчера в 12:15
Происшествия

В Подмосковье мужчина убил 13-летнего сына

Российская газета вчера в 10:35
Общество

Власти Крыма решили не ограничивать подачу воды в Симферополе

Председатель совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк заявил, что пока в Симферополе нет необходимости в ограничении подачи воды.
РБК вчера в 13:40
Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

Ограниченные в правах родители «больше не могут представлять интересы ребенка в публичном пространстве, не могут больше представительствовать в его интересах, а вопрос проживания ребенка определяют органы опеки и попечительства — он может быть передан в приемную семью или под опеку».
Коммерсантъ вчера в 15:24
Происшествия

В Уфе арестовали мужчину, спасшего подростков от педофила

Российская газета 04 февраля в 02:29
Происшествия

В Стамбуле пассажирский самолет разбился об ограждение после посадки

В аэропорту имени Сабихи Гёкчен Стамбула Boeing 738 после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на три части, сообщает CNN Turk.
Ведомости вчера в 11:57
Культура

Умер американский актёр Кирк Дуглас

Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.
RT на русском вчера в 19:55
Армия и оружие

Вице-адмирал США предупредил об опасности российских подлодок

Газета.Ru 01:51
Происшествия

В грузинском монастыре убили россиянина

Lenta.ru 01:48
Культура

Ушел из жизни актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 00:36
Здоровье

В закрытых на карантин школах Ульяновска проводят дезинфекцию

В Ульяновске во всех школах, которые закрыты из-за резкого роста заболеваемости ОРВИ, проводятся профилактические мероприятия.
REGNUM 00:55
Общество

Кейт Миддлтон примерила образ рабочей из завода

Во время официального визита женщине пришлось ходить в специальной куртке и каске. Впрочем, красоту Кейт даже такой образ не смог испортить.
Kleo.ru вчера в 08:49
Происшествия

У россиян с круизного лайнера в Японии коронавирус не диагностирован

Коронавирус 2019-nCoV не диагностирован у граждан России, находящихся на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на рейде японского порта Иокогама.
Российская газета вчера в 21:10
Здоровье

Врач назвал необходимое для здоровья количество секса в неделю

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.
iReactor вчера в 20:18
Футбол

Соболев дебютирует в основе «Спартака» в матче с «Локомотивом»

В основе «красно-белых» дебютирует нападающий Александр Соболев, который в предыдущем матче с «Ростовом» не попал в заявку из-за физической неготовности.
Metaratings вчера в 09:20
Здоровье

Росстат назвал регионы с наибольшим дефицитом врачей

Где не хватает врачей На конец 2018 года в России были незакрытыми около 50 тыс. вакансий врачей и еще около 50 тыс. вакансий среднего медицинского персонала, свидетельствуют данные исследования Росстата, которые служба предоставила по запросу РБК (исследование проводилось в октябре 2018 года).
РБК вчера в 23:00
Происшествия

Звезда «Великолепного века» Аднан Коч отправится в тюрьму на 17 лет

Звезда сериалов «Великолепный век», «Восток-Запад» Аднан Коч приговорен властями Турции к 16 годам и 8 месяцам тюрьмы за хранение запрещенных веществ и оказание вооруженного сопротивления полиции.
Суть событий вчера в 03:57
Экономика

Сдача кредита: в продуктовом магазине можно будет взять заем

Общая выгода В 2020 году Сбербанк первым среди российских кредитных организаций планирует запустить сервис по оформлению страховки, выдаче потребительских займов и выпуску новых банковских карт на кассах магазинов в сельской местности.
Известия вчера в 16:01
Общество

Самолет с эвакуированными из Китая россиянами приземлился в Тюмени

Первый самолет ВКС РФ с 80 россиянами на борту приземлился в тюменском аэропорту "Рощино" — их эвакуировали из города Ухань, где был зафиксирован очаг распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV.
Газета.Ru вчера в 01:57
Политика

Прокуратура уличила куратора приемки элементов С-400 в поездке в Париж

Причина, на которую ссылается военная прокуратура, — туристические поездки Колчина.
РБК 01:50
Общество

Роскачество обнаружило в презервативах цинк и изопропиловый спирт

Роскачество проверило продающиеся в российской рознице презервативы и обнаружило в ряде изделий превышение допустимых уровней цинка и изопропилового спирта.
ТАСС 00:09
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