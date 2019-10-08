Общество
РБКВ Сети появились кадры последствий урагана «Мортимер» в Петербурге
Очевидцы сняли на видео последствия урагана «Мортимер» в Санкт-Петербурге. Соответствующие кадры опубликованы в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте». «Оставил за собой сбитые деревья и столбы, мощнейший град — и великолепную радугу», — говорится в подписи к посту.
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Ураган «Мортимер», оставивший без света половину Чехии, надвигается на Санкт-Петербург
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«Мортимер» подходит к Петербургу: дожди и сильный ветер не оставят город до завтра
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В результате употребление спиртного на душу населения снизилось в России на 43 процента.
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Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
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На колледж в Финляндии совершено нападение
В профессионально-техническом колледже в финском городе Куопио днем во вторник произошел некий инцидент с применением насилия.
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Константин Меладзе является продюсером группы „ВИА Гра“, в которой поет Эрика Герцег уже шесть лет.
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Российский певец Сергей Лазарев рассказал о причинах конфликта с Владом Топаловым, с которым он пел в составе группы Smash в начале 2000-х годов.
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Объявлены цены на Toyota RAV4 нового поколения для России
Начался прием в российских дилерских центрах на пятое поколение кроссовера Toyota RAV4, выпуск которого начался на Петербургском заводе.
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Роскомнадзор заблокировал российское информагентство
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций закрыла доступ к сайту российского информагентства «Фергана».
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Планируется также упростить порядок получения разрешения на временное пребывание, вида на жительство и гражданства для иностранцев, которые обучались в российских вузах и ведущих образовательных учреждениях стран СНГ и Балтии.
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Вышел первый трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби в роли Харли Квинн
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ГАИ проведет проверку после публикаций о нарушении правил ПДД Боярским
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РБК 14:33
Спорт
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На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе золотую медаль в прыжках в высоту завоевала россиянка Мария Ласицкене.
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Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
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Срок действия антипиратского меморандума истек
Срок действия подписанного в ноябре 2018 года антипиратского меморандума истек в понедельник, 30 сентября, подтвердили опрошенные РБК топ-менеджеры компаний, подписавших документ.
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Газета.Ru 05:02
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Комитет по статусу игроков ФИФА вынес решение по поводу трансфера аргентинского форварда Эмилиано Салы, который погиб в авиакатастрофе в начале 2019 года.
Чемпионат вчера в 14:00
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"Скандал с военной помощью для Украины, вооруженные силы которой только начали превращаться в более оснащённую и профессиональную силу, снова показал, насколько эта страна зависит от Америки", пишет портал Politico.
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В США разработали систему GPS нового поколения
В США завершили разработку системы спутниковой связи GPS нового поколения под названием OCX, которой занималась компания Raytheon.
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Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове
Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.
Российская газета 10:37
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На перепись населения выделят 33 млрд рублей
На покупку 360 тыс. устройств и операционной системы Росстат потратит 6,7 млрд руб. Ранее сообщалось, что первая цифровая перепись населения пройдет в России в 2020 году.
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