Армия и оружие
Российская газетаPress TV: Ракетный удар по военной базе США в Ираке нанес Иран
Тегеран взял на себя ответственность за ракетный удар по военной базе США Айн аль-Асад в Ираке. Это ответ на убийство генерала Касема Сулеймани, заявил представитель Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана).
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Политика
Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией
Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
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Фанаты мультфильмов от студии Disney могут ликовать: картина «Холодное Сердце 2» официально стала самым кассовым мультфильмом в истории мирового кинематографа.
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Кудряшов стал игроком «Антальяспора»
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«Барыс» вырвал победу в концовке матча против «Авангарда»
«Барыс» из Нур-Султана в гостях выиграл у омского «Авангарда» 6 января в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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В Иране начались похороны генерала Сулеймани
В иранском Кермане начались похороны убитого американскими военными генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
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Сок брусники снижает высокое давление и улучшает состояние сосудов
Результаты эксперимента показали, что разбавленный сок брусники способен значительно понижать высокое кровяное давление и помогает восстановить нарушенную функцию кровеносных сосудов до уровня здоровых.
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Открыта потенциально обитаемая планета размером с Землю
Армия и оружие
Американский «базовый чек»: Украине приготовиться?
События последних дней в Ираке не дают оснований для радости или радужных перспектив.
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Иран назвал удар по базе США мерой самообороны
Иранский удар по военной базе США в Ираке стал мерой самообороны, написал в своем Twitter глава иранского МИДа Джавад Зариф.
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Эта дата будет самой сложной для Вас в 2020 году
Астрологи выделили даты в 2020 году, которые будут для знаков Зодиака чрезвычайно неудачными.
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«Традиционный рождественский ужин у друзей» — подписал снимок Галкин. Поклонники заметили, как хорошо выглядит Примадонна.
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«Тампа» — «Ванкувер»: Кучеров забросил 15-ю шайбу в сезоне
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20 Пятую шайбу в составе «молний» на 18-й минуте второго периода в большинстве забросил российский нападающий Никита Кучеров, ассистентом выступил Брейден Пойнт.
Армия и оружие
США запретили полёты своим авиакомпаниям над Ираком и Ираном
США запретили полёты американским авиакомпаниям над территориями Ирана и Ирака, а также Персидским и Оманским заливами.
Армия и оружие
Трамп прокомментировал атаку Ирана на американские базы в Ираке
Президент США Дональд Трамп после ракетных ударов Ирана по двум американским военным базам в Ираке, заявил, что все в порядке.
Политика
Украинцам усложнят правила въезда в страны Европы
С 2021 года гражданам Украины придется проходить дополнительную проверку для въезда в Шенгенскую зону, сообщил "Обозреватель".
Политика
В Латвии объяснили напряженные отношения с Россией санкциями США
Причиной недружелюбного отношения стран Прибалтики к России является угроза санкций со стороны США, заявил бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканас.
Наука
Удивительная находка в Антарктиде спасет весь мир от наводнения
В недавно опубликованной работе исследователи сообщают, что геологическая граница между Восточной и Западной Антарктидой создала под континентом барьер, который защищает ледяной шельф Росса от более теплых вод и дальнейшего таяния.
Армия и оружие
Пушков прокомментировал угрозы Трампа ударить по 52 объектам в Иране
4 января Трамп заявил о готовности нанести удары по 52 целям в Иране, если американцы будут атакованы.
Религия
Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе
Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Общество
Создатели Escape from Tarkov извинились за слова о том, что женщинам нет места на войне
В 2016-м году портал Wccftech взял интервью у Павла Дятлова, одного из разработчиков Escape from Tarkov, где он рассказал о причинах отсутствия играбельных женских персонажей в хардкорном боевике.
Политика
Оппозиционер Миланович победил на выборах президента Хорватии
Согласно окончательным результатам, Миланович, который представляет оппозиционных социал-демократов, набрал 52,7% голосов, а нынешний президент Колинда Грабар-Китарович из правоцентристской партии Хорватское демократическое содружество получила 47,3%.
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри не приехали на праздник Кейт Миддлтон
После богослужения вся компания отправилась в загородную резиденцию Анмер-Холл, где и прошло празднование торжества, пишет Teleprogramma.
Общество
Онищенко предложил сократить новогодние каникулы
Экс-глава Роспотребнадзора, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищено снова предложил сократить новогодние каникулы, которые по мнению народного избранника негативно сказываются на физическом и психическом состоянии граждан РФ.
Экономика
Стоимость жилья в России может вырасти на треть
В результате аналитики пришли к выводу, что стоимость жилья в РФ может вырасти на треть в этом году.
Армия и оружие
CNN: США привели в повышенную боеготовность силы на Ближнем Востоке
Вооруженные силы США на Ближнем Востоке, включая комплексы противоракетной обороны Patriot, приведены в состояние повышенной боевой готовности, сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух американских чиновников.
Политика
Владимир Путин прилетел в Турцию
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о самых опасных блюдах в ресторанах
Происшествия
В Севастополе Дед Мороз облил ребенка кипятком
Полиция проводит проверку по факту происшествия, в ходе которого артист в костюме Деда Мороза облил ребенка кипятком во время заказанного представления в одном из домов Севастополя, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
Политика
Курц вновь занял пост федерального канцлера Австрии
Президент Австрии Александр Ван дер Беллен привёл 7 января к присяге правительство во главе с Себастьяном Курцем, в составе которого консервативная Австрийская народная партия (АНП) и партия "Зелёные".