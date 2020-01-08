Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаPress TV: Ракетный удар по военной базе США в Ираке нанес Иран

Тегеран взял на себя ответственность за ракетный удар по военной базе США Айн аль-Асад в Ираке. Это ответ на убийство генерала Касема Сулеймани, заявил представитель Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана).
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