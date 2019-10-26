Происшествия

Газета.RuГазета.RuПоявились кадры с места расстрела солдат в военной части в Забайкалье

Telegram-канал LIFE SHOT опубликовал первые фотографии с места расстрела сослуживцев солдатом Рамилем Шамсутдиновым в военной части в Забайкалье. На снимках можно увидеть участки со следами крови, а также военнослужащего, которого уже задержали.
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Кадры с места расправы над солдатами в воинской части в Забайкалье

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В Госдуме ждут расследования военной прокуратуры бойни военных в Забайкалье

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Появились фото с места ЧП в Забайкалье, где солдат расстрелял 8 сослуживцев

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Люди пострадали при взрыве сейфа в квартире в Новокузнецке

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Тарасова прокомментировала провал Медведевой на Гран-при

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Палата представителей США получит доступ к материалам, ранее скрытым в докладе спецпрокурора Мюллера по «российскому вмешательству».
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Газета.Ru 08:38
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Диетолог рассказала, кому опасно употреблять томатный сок

Российский диетолог рассказала об опасных свойствах томатного сока для людей, которые страдают гипертонией.
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В конгрессе США выступили против выделения средств на воссоздание G8

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Спасатели проверяют информацию о пропаже легкомоторного самолета в Пермском крае, который вылетел утром в субботу с аэродрома в Частинском районе и не прибыл вовремя в пункт назначения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС.
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Премьера нового кроссовера запланирована на воскресенье, 17 ноября, то есть состоится за несколько дней до старта автосалона в Лос-Анджелесе.
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«Неустрашимый» сторожевик Путина вернётся к службе через год

Сторожевой корабль Балтийского флота «Неустрашимый» вернётся на дежурство после продолжительного ремонта в середине 2020 года.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru вчера в 11:59
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Арест акций проектной компании не остановит «Турецкий поток»

Арест акций проектной компании South Stream Transport B.V. не повлияет на строительство и работу "Турецкого потока", сообщают СМИ в пятницу, 25 октября.
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В Норвежском море пройдут испытания вооружения российских атомных подлодок "Нижний Новгород" и "Псков".
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