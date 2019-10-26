Происшествия
Газета.RuПоявились кадры с места расстрела солдат в военной части в Забайкалье
Telegram-канал LIFE SHOT опубликовал первые фотографии с места расстрела сослуживцев солдатом Рамилем Шамсутдиновым в военной части в Забайкалье. На снимках можно увидеть участки со следами крови, а также военнослужащего, которого уже задержали.
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В Госдуме ждут расследования военной прокуратуры бойни военных в Забайкалье
Национальная служба новостей06:01
Появились фото с места ЧП в воинской части Забайкалья, где тюменец расстрелял солдат
Новости Тюмени 72.ru03:14
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Двух россиян из Приморья привлекли к административной ответственности за непристойное поведение на борту самолета.
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Пекин и Вашингтон достигли консенсуса по условиям ввоза мяса птицы
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