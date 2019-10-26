Telegram-канал LIFE SHOT опубликовал первые фотографии с места расстрела сослуживцев солдатом Рамилем Шамсутдиновым в военной части в Забайкалье. На снимках можно увидеть участки со следами крови, а также военнослужащего, которого уже задержали.

Появились кадры с места расстрела солдат в военной части в Забайкалье

Происшествия Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете 43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.

Общество В Москве объявили желтый уровень погодной опасности 25 октября в столице ожидается прохладная погода, воздух днем не прогреется выше +12.

Общество «Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым "Мисс Украина – 2019" Маргарита Паша ответила на критику СМИ и ряда пользователей Сети, которая обрушилась на нее после высказывания девушки о принадлежности Крыма.

Шоу-бизнес Максим Галкин показал осеннее фото Аллы Пугачевой с сыном Супруг Аллы Пугачевой опубликовал в Instagram семейную фотографию, на которой певица запечатлена с их сыном Гарри.

Футбол Макгрегор назвал своего любимого футболиста. Тот ответил ирландцу Ирландский боец смешанного стиля и бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор назвал своего любимого футболиста.

Кино Завершились съемки нового фильма о Джеймсе Бонде Режиссер Кэри Фукунага завершил съемки нового фильма бондианы, получившего название "Не время умирать" (No time to die).

Общество Мария Бутина прилетела в Москву Россиянка Мария Бутина, освобождённая из заключения в Соединённых Штатах, прилетела в Москву рейсом из Майами.

Происшествия Поиски пропавшего самолета в Пермском крае приостановлены Спасатели приостановили до утра поиски пропавшего в субботу легкомоторного самолета в Пермском крае.

Политика Лавров и Помпео обсудили обстановку в Сирии Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео обсудили по телефону обстановку в Сирии.

Общество На акцию протеста в Чили вышло более миллиона человек Антиправительственный митинг в столице Чили Сантьяго собрал больше миллиона человек, передает ТАСС.

Футбол Шварценеггер предложил называть Роналду терминатором Известный актер Арнольд Шварценеггер предложил называть форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду терминатором.

Общество Названы параметры новой накопительной пенсионной системы Центробанк и Минфин России подготовили параметры новой накопительной пенсионной системы, которые получили название "гарантированный пенсионный план".

Общество Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.

Происшествия Над чиновницей в Уфе надругались в подъезде Как сообщают "Вести-Башкортостан", на днях в подъезде жилого дома на улице Блюхера неизвестный напал на местную жительницу.

Происшествия Власти Алтая окажут помощь пострадавшим в крупном ДТП Правительство Алтайского края прорабатывает вопрос оказания помощи пострадавшим в результате ДТП в Топчихинском районе.

Общество Участник «Голоса» объяснил отказ пожимать руку Сюткину Участник вокального шоу «Голос» на Первом канале Даниил Королев не пожал руку российскому певцу Валерию Сюткину, потому что переволновался.

Политика В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину России придется в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».

Единоборства Конор Макгрегор высмеял предложение боя с Исламом Махачевым Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отказался от предложения провести поединок с Исламом Махачевым.

Экономика Кремль отреагировал на планы Белоруссии взять деньги у Китая В Кремле считают суверенным правом Белоруссии переговоры о кредите с Китаем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Авто В Сети показали, как «Нива» разгоняется до сотни за 2 секунды Штатная ходовая переделана полностью: передний мост взят от того же Chevrolet, задний – от пикапа Ford, а рулевой механизм – у BMW.