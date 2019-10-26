Происшествия
Газета.RuПоявились кадры с места расстрела солдат в военной части в Забайкалье
Telegram-канал LIFE SHOT опубликовал первые фотографии с места расстрела сослуживцев солдатом Рамилем Шамсутдиновым в военной части в Забайкалье. На снимках можно увидеть участки со следами крови, а также военнослужащего, которого уже задержали.
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Появились фото с места ЧП в воинской части Забайкалья, где тюменец расстрелял солдат
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