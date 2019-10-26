Происшествия

Газета.RuГазета.RuПоявились кадры с места расстрела солдат в военной части в Забайкалье

Telegram-канал LIFE SHOT опубликовал первые фотографии с места расстрела сослуживцев солдатом Рамилем Шамсутдиновым в военной части в Забайкалье. На снимках можно увидеть участки со следами крови, а также военнослужащего, которого уже задержали.
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Кадры с места расправы над солдатами в воинской части в Забайкалье

РЕН ТВ05:02

В Госдуме ждут расследования военной прокуратуры бойни военных в Забайкалье

Национальная служба новостей06:01

Появились кадры с места расстрела солдат в военной части в Забайкалье

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Появились фото с места ЧП в Забайкалье, где солдат расстрелял 8 сослуживцев

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Появились фото с места ЧП в воинской части Забайкалья, где тюменец расстрелял солдат

Новости Тюмени 72.ru03:14
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Происшествия

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