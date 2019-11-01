Происшествия

Газета.RuГазета.RuПоявились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска

Бывшего мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева застрелили в собственном доме, расположенном в селе Верх-Чумыш, сообщает региональный Следственный комитет. По версии ведомства, поздно вечером 31 октября экс-глава города и его супруга находились в своем частном доме под Киселевском.
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с чего всё началось
Бывший глава города Киселевска Кемеровской области Сергей Лаврентьев убит во дворе собственного дома в поселке Верх-Чумыш в ночь на 1 ноября, сообщает
 пресс-служба регионального СКР.
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