с чего всё началось

Бывшего мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева застрелили в собственном доме, расположенном в селе Верх-Чумыш, сообщает региональный Следственный комитет. По версии ведомства, поздно вечером 31 октября экс-глава города и его супруга находились в своем частном доме под Киселевском.

Происшествия Девочка умерла во время тихого часа в детсаду Коми Ребенок умер во время тихого часа в детском саду города Ухта, возбуждено уголовное дело о халатности, сообщили журналистам в четверг Следственном комитете РФ.

Футбол В России вернут пиво на стадионы и разберутся с ломбардами 2. Пиво вернут на стадионы Уже в ноябре Дума может рассмотреть законопроект депутатов от ЛДПР Игоря Лебедева и Дмитрия Свищева, предложивших вновь разрешить продажу пива на стадионах во время футбольных матчей.

Гаджеты Пользователей Android предупредили о новом вирусе Специалисты по кибербезопасности из компании Symantec предупредили о распространении нового вируса Xhelper, поражающего устройства под управлением операционной системы Android.

Общество Полковник ФСБ признал себя миллиардером Обвиняемый в мошенничестве полковник ФСБ Кирилл Черкалин частично признал иск Генпрокуратуры и готов вернуть в государственную казну более шести миллиардов рублей, в основном деньгами.

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Происшествия Директор Физического института РАН задержан по подозрению в хищении Сотрудники правоохранительных органов задержали директора Физического института имени Лебедева (ФИАН) РАН Николая Колачевского по подозрению в хищении, сообщил "Интерфаксу" в среду осведомленный источник.

Политика Украина намерена обязать Россию платить за восстановление Донбасса После завершения конфликта в Донбассе Россия должна выплатить Киеву "репарации" на восстановление региона, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в эфире телеканала "1+1".

Происшествия Голунов пришел в суд в бронежилете Журналист Иван Голунов пришел в Басманный суд Москвы в бронежилете и в сопровождении охраны из сотрудников ФСБ.

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Наука Высокий уровень образования снижает риск развития алкоголизма Американские ученые выяснили, что уровень образования обратно пропорционален риску развития алкоголизма у человека, сообщает «Российская газета» со ссылкой на журнал Molecular Psychiatry.Исследователи из Национального института здравоохранения США изучили данные 780 тысяч человек.

Политика Израиль экстрадирует россиянина Буркова в США Бурков был задержан в 2015 году по запросу Соединённых Штатов во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля.