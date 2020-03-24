Коронавирус

Дни24Дни24Появились новые данные о лабораторном происхождении коронавируса

Эксперты из российского издания раскрыли новые данные о лабораторном происхождении коронавируса. Доказательством искусственной природы SARS-CoV-2 является ряд исследований, опубликованных в журнале Nature Medicine.
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с чего всё началось

Дело вирусологов: новые факты о лабораторном происхождении источника COVID-19

Появились новые факты, которые могут служить доказательством искусственного происхождения коронавируса.
Известиявчера в 15:16

Подробнее о событии

Появились новые свидетельства искусственного происхождения коронавируса

Комсомольская правда05:12

Опубликованы сведения о возможном искусственном происхождении коронавируса

Lenta.ru02:07

Появились новые факты о лабораторном происхождении COVID-19 — Известия

Аргументы и Фактывчера в 23:11

СМИ нашли доказательства лабораторного происхождения COVID-19

News.ru00:24

Вскрылись новые факты искусственного происхождения коронавируса

Газета.Ruвчера в 21:48

Появились новые факты о лабораторном происхождении источника COVID-19

Известиявчера в 19:13

СМИ: появились факты о лабораторном происхождении COVID-19

РЕН ТВвчера в 18:00
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Космос

В России создан прототип навигационной системы для полётов к Луне

Российские учёные создали прототип навигационной системы, которая может использоваться с российским перспективным пилотируемым кораблём «Орёл» при полёте на Луну.
RT на русском вчера в 21:24
Финансы

Банк России поднял курс доллара выше 80 рублей

Официальный курс доллара на вторник вырос до 80,88 рубля (+2,84), евро - до 86,7 рубля (+2,55).
Российская газета вчера в 07:30
Единоборства

Уайт заявил, что нашёл место для боя Нурмагомедова и Фергюсона

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что нашёл место для проведения боя между чемпионом организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.
RT на русском 01:52
Общество

Алексею Воробьеву отказались делать тест на коронавирус в США

ИА InterMedia 04:35
Армия и оружие

Боевые корабли НАТО направились в Черное море

По имеющимся данным, корабли уже проследовали через пролив Дарданеллы, Мраморное море в направлении Босфора.
Кубанские новости вчера в 06:27
Общество

В Башкирии выявили первые случаи заражения коронавирусом

В Республике Башкортостан подтверждено три первых случая заражения коронавирусом.
РБК 01:42
Политика

Глава Крыма назвал способ победить коронавирус в России

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал самоизоляцию граждан в течение одного месяца эффективным способом победить коронавирус в России.
Lenta.ru 05:04
Энергетика

Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»

Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, если цена на нефть будет находится в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
РИА Новости вчера в 21:09
Политика

На президентских выборах в Абхазии победил оппозиционер Бжания

На повторных выборах президента Абхазии победу одержал депутат, лидер оппозиции 57-летний Аслан Бжания.
BFM.ru вчера в 00:23
Общество

Меркель проверилась на коронавирус

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на наличие заражения коронавирусом нового типа.
Вестник Кавказа вчера в 09:44
Общество

Назван срок окончания эпидемии коронавируса на Украине

Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив назвала срок окончания эпидемии коронавируса в стране.
Lenta.ru 03:35
Культура

Соловьев оценил сравнение с Сигалом на КВН

Народные новости вчера в 10:21
Происшествия

В Москве женщина нарушила карантин ради похода на маникюр

По данным телеканала, женщина, придя в салон, рассказала, что недавно вернулась из Италии и находится на карантине.
РИА Новости 05:08
Общество

ЦБ призвал ограничить выдачу и прием купюр в связи с коронавирусом

Банк России призвал банки ограничить выдачу и прием банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции с целью профилактики коронавируса.
Газета.Ru 05:13
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:27
Общество

В Минтруде рассказали о мерах по поддержке работающих россиян

Минтруд разработал проект постановление правительства о дополнительных мерах для поддержки рынка труда в связи с распространением коронавируса.
РИА Новости 05:04
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 06:17
Общество

Главврач больницы в Калуге объяснил отпуск в Таиланде на фоне пандемии

Главный врач калужской областной клинической больницы Владимир Кондюков объяснил, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.
РИА Новости 04:49
Общество

Патрушев назвал обстановку на продовольственном рынке РФ стабильной

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что обстановка на продовольственном рынке России остается стабильной.
Газета.Ru 04:50
Общество

В России подскочили продажи презервативов

Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Lenta.ru вчера в 20:08
Культура

В Великобритании покажут сериал о Путине-шпионе

Piter.tv вчера в 14:10
Политика

США сократят помощь Афганистану на один миллиард долларов

Piter.tv 01:10
Здоровье

Врач Ивановской больницы заразился коронавирусом

Экспресс-тест показал положительную реакцию на коронавирус у одного из врачей Ивановской областной больницы, заявил глава областного департамента здравоохранения Артур Фокин.
ФАН вчера в 10:52
Армия и оружие

National Interest: российский танк Т-95 мог стать кошмаром для НАТО

Т-95 мог стать кошмаром для НАТО и был бы мечтой танкиста: очень мобильный, хорошо бронированный, с большой огневой мощью.
Российская газета 04:10
Здоровье

Названы сроки, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад

Названы сроки, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад.
Рифей-Пермь 21 марта в 06:18
Шоу-бизнес

Петросян ответил на слухи о рождении ребенка

РИА Новости вчера в 17:46
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
Футбол

Комбаров предложил досрочно завершить сезон в РПЛ

Защитник самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров предложил досрочно завершить сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Газета.Ru 02:41
Общество

Кардиолог Пабло Канепа перечислил опасные для здоровья сердца продукты

Кардиолог Пабло Канепа из Испании перечислил продукты, которые ухудшают работу сердца.
Pravda.Ru 03:25
Финансы

Ставки по ипотеке и вкладам в банках России начали расти

Москва, 24 марта 2020, 08:19 — REGNUM Банки в России отреагировали на недавний обвал курса рубля и снижение стоимости нефти повышением ставок по ипотечным кредитам и вкладам.
REGNUM 01:19
Как работают Яндекс.Новости?
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