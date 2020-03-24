Появились новые факты, которые могут служить доказательством искусственного происхождения коронавируса.

с чего всё началось

Эксперты из российского издания раскрыли новые данные о лабораторном происхождении коронавируса. Доказательством искусственной природы SARS-CoV-2 является ряд исследований, опубликованных в журнале Nature Medicine.

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Энергетика Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис» Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, если цена на нефть будет находится в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.

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Общество В России подскочили продажи презервативов Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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