Коронавирус
Дни24Появились новые данные о лабораторном происхождении коронавируса
Эксперты из российского издания раскрыли новые данные о лабораторном происхождении коронавируса. Доказательством искусственной природы SARS-CoV-2 является ряд исследований, опубликованных в журнале Nature Medicine.
Читать в источнике
Оценить139
с чего всё началось
Появились новые факты, которые могут служить доказательством искусственного происхождения коронавируса.Известиявчера в 15:16
Подробнее о событии
Показать все источники
Появились новые факты о лабораторном происхождении COVID-19 — Известия
Аргументы и Фактывчера в 23:11
Автоматически обработано 7112 источников, обновлено в 05:38, Ашберн
Космос
В России создан прототип навигационной системы для полётов к Луне
Российские учёные создали прототип навигационной системы, которая может использоваться с российским перспективным пилотируемым кораблём «Орёл» при полёте на Луну.
Финансы
Банк России поднял курс доллара выше 80 рублей
Официальный курс доллара на вторник вырос до 80,88 рубля (+2,84), евро - до 86,7 рубля (+2,55).
Единоборства
Уайт заявил, что нашёл место для боя Нурмагомедова и Фергюсона
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что нашёл место для проведения боя между чемпионом организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.
Общество
Алексею Воробьеву отказались делать тест на коронавирус в США
Армия и оружие
Боевые корабли НАТО направились в Черное море
По имеющимся данным, корабли уже проследовали через пролив Дарданеллы, Мраморное море в направлении Босфора.
Общество
В Башкирии выявили первые случаи заражения коронавирусом
В Республике Башкортостан подтверждено три первых случая заражения коронавирусом.
Политика
Глава Крыма назвал способ победить коронавирус в России
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал самоизоляцию граждан в течение одного месяца эффективным способом победить коронавирус в России.
Энергетика
Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»
Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, если цена на нефть будет находится в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
Политика
На президентских выборах в Абхазии победил оппозиционер Бжания
На повторных выборах президента Абхазии победу одержал депутат, лидер оппозиции 57-летний Аслан Бжания.
Общество
Меркель проверилась на коронавирус
Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на наличие заражения коронавирусом нового типа.
Общество
Назван срок окончания эпидемии коронавируса на Украине
Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив назвала срок окончания эпидемии коронавируса в стране.
Культура
Соловьев оценил сравнение с Сигалом на КВН
Происшествия
В Москве женщина нарушила карантин ради похода на маникюр
По данным телеканала, женщина, придя в салон, рассказала, что недавно вернулась из Италии и находится на карантине.
Общество
ЦБ призвал ограничить выдачу и прием купюр в связи с коронавирусом
Банк России призвал банки ограничить выдачу и прием банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции с целью профилактики коронавируса.
Политика
В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Общество
В Минтруде рассказали о мерах по поддержке работающих россиян
Минтруд разработал проект постановление правительства о дополнительных мерах для поддержки рынка труда в связи с распространением коронавируса.
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде летом
Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Общество
Главврач больницы в Калуге объяснил отпуск в Таиланде на фоне пандемии
Главный врач калужской областной клинической больницы Владимир Кондюков объяснил, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.
Общество
Патрушев назвал обстановку на продовольственном рынке РФ стабильной
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что обстановка на продовольственном рынке России остается стабильной.
Общество
В России подскочили продажи презервативов
Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Культура
В Великобритании покажут сериал о Путине-шпионе
Здоровье
Врач Ивановской больницы заразился коронавирусом
Экспресс-тест показал положительную реакцию на коронавирус у одного из врачей Ивановской областной больницы, заявил глава областного департамента здравоохранения Артур Фокин.
Армия и оружие
National Interest: российский танк Т-95 мог стать кошмаром для НАТО
Т-95 мог стать кошмаром для НАТО и был бы мечтой танкиста: очень мобильный, хорошо бронированный, с большой огневой мощью.
Здоровье
Названы сроки, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад
Названы сроки, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад.
Шоу-бизнес
Петросян ответил на слухи о рождении ребенка
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Футбол
Комбаров предложил досрочно завершить сезон в РПЛ
Защитник самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров предложил досрочно завершить сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Общество
Кардиолог Пабло Канепа перечислил опасные для здоровья сердца продукты
Кардиолог Пабло Канепа из Испании перечислил продукты, которые ухудшают работу сердца.
Финансы
Ставки по ипотеке и вкладам в банках России начали расти
Москва, 24 марта 2020, 08:19 — REGNUM Банки в России отреагировали на недавний обвал курса рубля и снижение стоимости нефти повышением ставок по ипотечным кредитам и вкладам.