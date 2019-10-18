Политика
Lenta.ruПоявились новые доказательства принадлежности арктического шельфа России
Минобороны России направило в комиссию ООН новые доказательства принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана, сообщил вице-премьер Юрий Борисов. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 18 октября.
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Министерство обороны РФ провело дополнительные батиметрические и гравиметрические исследования, а также акустическое профилирование. Полагаю, что они будут достаточными для исчерпывающего обоснования нашей заявки на заседании комиссии, сессия которой состоится в феврале 2020 года
— Юрий Борисов, российский политикТелеканал Санкт-Петербург 08:54
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Наука
Муравьи Сахары оказались быстрее гепардов
МедиаПоток вчера в 07:59
Происшествия
Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде
Коммерсантъ вчера в 16:38
Политика
МИД ДНР прокомментировал заявление Киева об амнистии в Донбассе
Заявление Киева о принятии законов об амнистии участников конфликта в Донбассе не имеет ничего общего с реальностью, украинские власти продолжают имитировать выполнение минских соглашений, заявила в пятницу РИА Новости полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Украине, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
РИА Новости 09:05
Общество
«Турецкий поток» начали заполнять газом
Первую из двух ниток морского участка газопровода "Турецкий поток" начали наполнять газом в ходе пуско-наладочных работ, на завершающем этапе испытаний.
Интерфакс 05:30
Армия и оружие
The National Interest назвал российское «оружие Судного дня»
Американское издание The National Interest назвало подводные лодки класса «Борей» с баллистическими ракетами «Булава» на борту «оружием Судного дня».
RT на русском 02:34
Армия и оружие
Эрдоган намерен договориться с Россией о выводе курдов из Манбиджа
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона желала бы достичь с Россией соглашения о выводе курдских формирований из сирийского Манбиджа.
RT на русском 08:52
Общество
Кредитные истории миллиона россиян попали в открытый доступ
Как сообщает «Коммерсантъ», впервые их 10 октября обнаружил независимый исследователь по кибербезопасности Боб Дяченко, который, по его словам, сообщил о проблеме в БКИ, после чего база данных была закрыта.
РБК 01:44
Шоу-бизнес
Светлана Лобода отметила день рождения с Тиллем Линдеманном
Сегодня, 18 октября, звезда российского шоу-бизнеса отмечает день рождения.
StarHit.ru 05:00
Происшествия
В Красноярске проститутка выпрыгнула из окна, спасаясь от насильников
По версии следствия, 25-летнюю девушку легкого поведения вызвал красноярец для оказания сексуальных услуг, однако ее не предупредили, что компанию им также составит его друг.
RuNews24.ru 07:42
Экономика
Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 млрд рублей в год
Российская газета 11:37
Происшествия
Следствие попросило арестовать офицеров ОВД «Дорогомилово» за взятку
Следствие попросило арестовать двоих офицеров московского ОВД района Дорогомилово, задержанных по подозрению в покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе Пресненского суда.
Вечерняя Москва 11:08
Происшествия
Украинский Су-27 «сдул» людей на авиашоу в Бельгии
В Сети появилось видео с авиашоу Sanicole Airshow в Бельгии, на котором украинский истребитель Су-27 «сдул» людей.
Известия 05:41
Армия и оружие
Макрон: Ситуация в Сирии ставит вопрос о функционировании НАТО
Происходящее в Сирии является серьезной ошибкой НАТО и ставит вопрос о функционировании альянса.
Российская газета 10:40
Единоборства
Американец нокаутировал непобежденного россиянина за 29 секунд
Американский боец смешанного стиля (ММА) Даниэль Пинеда встретился с россиянином Мовлидом Хайбулаевым в 1/4 финала Гран-при Professional Fighters League (PFL).
Газета.Ru 05:57
Политика
Медведчук заявил об атаке Киева на призывающие к миру телеканалы
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что политика новой украинской власти направлена против трёх телеканалов, которые призывают к мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
RT на русском 11:32
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк призвали молиться за неё
Родственники Анастасии Заворотнюк призвали всех желающих присоединиться к соборной молитве за здравие актрисы, которую предложила одна из поклонниц звезды.
News.ru 10:15
Наука
Муравьи оказались способны бороться с болезнями растений
Новое исследование сотрудников Орхусского университета показывает, что муравьи ингибируют по меньшей мере 14 различных заболеваний растений.
Индикатор вчера в 12:01
Космос
Космические корабли ставят паруса
Вечёрка 16 октября в 10:08
Политика
Путин предложил отменить международный взнос России
Президент России Владимир Путин предложил прекратить выплачивать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов, передает ФАН.
Газета.Ru вчера в 13:36
Энергетика
«Нафтогаз» намерен направить «Газпрому» иски на $11 млрд
Компания «Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.
RT на русском 07:23
Происшествия
Адвокат сообщила об избиении Дмитрия Марьянова в день смерти
Адвокат Виктория Крылова, которая представляет интересы 22-летнего сына актера Дмитрия Марьянов в уголовном процессе, связанном с гибелью артиста, раскрыла новые данные в этом деле.
Московский Комсомолец 10:48
Футбол
Погба встретился с Зиданом в Дубае
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба во время перерыва на матчи сборных встретился с главным тренером мадридского «Реала» Зинедином Зиданом в Дубае, сообщает Mirror.
Metaratings 02:00
Кино
Власти Китая отменили прокат фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»
Ореанда-Новости 10:57
Происшествия
Число погибших при взрывах в афганской мечети возросло до 62
Число погибших в результате двух взрывов в мечети в афганской провинции Нангархар возросло до 62.
RT на русском 09:53
Общество
В России могут запретить выбрасывать батарейки вместе с мусором
Согласно документу, использованные батарейки и аккумуляторы должны быть утилизированы специальными операторами — нельзя смешивать их с другим мусором.
ForPost 08:26
Игры
Вышел трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2 в разрешении 4K
Недавний анонс Red Dead Redemption 2 для ПК заметно встряхнул геймеров, ведь игру ждали миллионы.
The GEEK вчера в 10:51
Армия и оружие
ВСУ из минометов обстреляли юг ДНР
ИА Новороссия 15 октября в 12:30
Авто
Эксперты назвали авто с самыми проблемными АКПП
Замыкает антирейтинг коробка передач фирмы JATCO, получившая название JF011E. Она применяется на Nissan Juke, а также на Qashqai и X-Trail.
SpeedMe 04:19