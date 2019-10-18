Политика

Lenta.ruLenta.ruПоявились новые доказательства принадлежности арктического шельфа России

Минобороны России направило в комиссию ООН новые доказательства принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана, сообщил вице-премьер Юрий Борисов. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 18 октября.
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Юрий Борисов
Министерство обороны РФ провело дополнительные батиметрические и гравиметрические исследования, а также акустическое профилирование. Полагаю, что они будут достаточными для исчерпывающего обоснования нашей заявки на заседании комиссии, сессия которой состоится в феврале 2020 года
— Юрий Борисов, российский политикТелеканал Санкт-Петербург 08:54

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