МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Сбербанк зафиксировал несколько новых схем связанного с коронавирусом мошенничества, с помощью которых злоумышленникам удается похитить данные и деньги россиян, заявил в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов.

с чего всё началось

Россиян предупредили об активизации мошенников, крадущих деньги с банковских карт. Об этом зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал РИА Новости. По его словам, злоумышленники начали использовать несколько новых схем, связанных со страхами россиян из-за распространения коронавируса.

Появились новые схемы кражи денег с карты на фоне коронавируса

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