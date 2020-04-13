Коронавирус
Lenta.ruПоявились новые схемы кражи денег с карты на фоне коронавируса
Россиян предупредили об активизации мошенников, крадущих деньги с банковских карт. Об этом зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал РИА Новости. По его словам, злоумышленники начали использовать несколько новых схем, связанных со страхами россиян из-за распространения коронавируса.
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с чего всё началось
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Сбербанк зафиксировал несколько новых схем связанного с коронавирусом мошенничества, с помощью которых злоумышленникам удается похитить данные и деньги россиян, заявил в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов.РИА Новостивчера в 20:54
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