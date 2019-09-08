Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Абхазии завершилось голосование на президентских выборах

Избирательные участки для голосования на выборах президента закрылись в Абхазии в 20.00 по местному времени (совпадает с мск).
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Рауль Хаджимба
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Абхазский государственный и политический деятель, действующий Президент Республики Абхазия с 25 сентября 2014 года. С 2003 по 2004 год - премьер-министр Абхазии; с 2005 по 2009 годы - Вице-президент Абхазии.
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