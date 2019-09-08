Политика
РИА НовостиВ Абхазии завершилось голосование на президентских выборах
Избирательные участки для голосования на выборах президента закрылись в Абхазии в 20.00 по местному времени (совпадает с мск).
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Абхазия хоть и кормится с кремлевского стола, русских считает людьми 2-го сорта
Свободная Пресса05 сентября в 23:25
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Политика
Кандидаты от оппозиции лидируют в 19 округах на выборах в Мосгордуму
По результатам обработки более 20% бюллетеней, кандидаты КПРФ побеждают в 12 округах, «Справедливой России» – в четырех, «Яблока» – в трех округах.
Ведомости 16:57
Общество
На Пискаревском кладбище Петербурга почтили память жертв блокады
На Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге в воскресенье состоялась церемония возложения цветов и венков в День памяти жертв блокады Ленинграда, который приходится на 8 сентября.
REGNUM 05:00
Баскетбол
Сборная России одержала победу над Венесуэлой на ЧМ по баскетболу
Невские Новости 06:40
Армия и оружие
Челябинским танкистам вручили черные ножи
Российская газета 05:33
Политика
ЛДПР выигрывает выборы в Хабаровском крае
На довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Иван Пиляев идет на первом месте с 39,15% голосов.
Свободная Пресса 13:45
Единоборства
Гарантированный гонорар Нурмагомедова стал самым большим в истории UFC
Стали известны гонорары бойцов, которые выступили на турнире UFC 242.
Sportbox.RU 07:02
Политика
Система онлайн-голосования в Москве заработала после двух сбоев
Система онлайн-голосования на выборах депутатов в Мосгордуму заработала.
Вести.Ru 06:16
Армия и оружие
В Израиле испугались российских военных в Сирии
В связи с чем Израиль боится появления наёмников из частных военных подразделений в Сирии – неизвестно, однако специалисты не исключают, что причина этого заключается в том, что это может серьёзно ограничить действия по израильской агрессии в арабской республике.
Avia.pro 17:17
Политика
Госдеп призвал РФ освободить оставшихся граждан Украины
Обмен удерживаемыми лицами между Российской Федерацией и Украиной приветствуют в госдепартаменте США.
REGNUM 13:10
Политика
Путин уволил помощника Бастрыкина
Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".
РИА Новости 14:15
Шоу-бизнес
Названа дата свадьбы Фёдора Бондарчука и Паулины Андреевой
Как стало известно, Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева женятся 17 сентября в Санкт-Петербурге, — сообщает Starhit.
News.ru 19:47
Происшествия
Из-за шторма в Крыму утонули шесть человек
Из-за сильного шторма в Черном море в районе Южного берега Крыма в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Коммерсантъ 13:35
Кино
Звезда фильма «Оно» сыграет в драме про стрельбу в школе
Невские Новости 10:07
Футбол
В «Локомотиве» подписание бразильца назвали бизнес-проектом
Решение запротоколировано: мы рассматриваем эту покупку как один из возможных бизнес-проектов.
Газета.Ru 19:43
Общество
Летняя жара во Франции убила 1,5 тысячи человек
Газета.Ru 13:54
Политика
Локоть победил на выборах мэра Новосибирска
Коммерсантъ 16:45
Кино
«Джокеру» достался главный приз Венецианского кинофестиваля
Триллер Тодда Филлипса «Джокер» с Хоакином Фениксом стал главным призёром 76-го Венецианского кинофестиваля.
Телеканал ОТВ 02:54
Авто
В Подмосковье заметили необычную «Волгу» на базе Kia
Автомобиль, замеченный на подмосковных дорогах, выпускается мелкосерийно. Сегодня на подмосковных дорогах была замечена интересная «Волга».
SpeedMe 15:27
Политика
В Севастополе стартовали выборы депутатов Заксобрания
Выборы депутатов Законодательного собрания Севастополя проходят 8 сентября, в единый день голосования, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 01:01
Экономика
Зернотрейдер ВТБ впервые стал лидером по экспорту через Черное море
В результате «Мирогрупп» впервые стала лидером по отгрузкам зерна через терминалы Черного моря.
Ведомости 17:35
Космос
Индия потеряла связь с посадочным модулем «Викрам»
07.09.19 Посадочный модуль «Викрам» индийской лунной миссии «Чандраян-2» потерял связь с Землей при посадке на поверхность Южный полюс Луны.
Портал Поиск вчера в 08:58
Происшествия
В Германии 14 человек пострадали в результате взрыва на празднике
В результате травмы получили не менее 14 человек. Состояние шести пострадавших медики оценивают как крайне тяжелое.
Российская газета 18:18
Шоу-бизнес
Жена Макарского вспомнила о периоде жизни до встречи с актером
Телепрограмма 13:23
Армия и оружие
В Ленинградской области завершились учения военной авиации
Подошли к концу тактические учения бригады армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО.
Online47.ru 18:57
Теннис
Сафин высказался о физической форме Медведева
Победитель US Open и бывшая первая ракетка мира Марат Сафин высказал мнение о физической форме своего соотечественника Даниила Медведева.
RT на русском 18:53
Происшествия
В Нижнем Новгороде Чкаловская лестница частично обрушилась
Верхняя смотровая площадка на Чкаловской лестнице в Нижнем Новгороде частично обрушилась.
Московский Комсомолец 12:29
Авто
Ford обновил Taurus Vignale 2020 для китайского авторынка
Автосалон в Чэнду, проходящий с 6 по 15 сентября, компания Ford хочет использовать для демонстрации некоторых новинок для китайского авторынка.
SpeedMe 02:33