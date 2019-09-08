Избирательные участки для голосования на выборах президента закрылись в Абхазии в 20.00 по местному времени (совпадает с мск).

В Абхазии завершилось голосование на президентских выборах

Политика Кандидаты от оппозиции лидируют в 19 округах на выборах в Мосгордуму По результатам обработки более 20% бюллетеней, кандидаты КПРФ побеждают в 12 округах, «Справедливой России» – в четырех, «Яблока» – в трех округах.

Общество На Пискаревском кладбище Петербурга почтили память жертв блокады На Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге в воскресенье состоялась церемония возложения цветов и венков в День памяти жертв блокады Ленинграда, который приходится на 8 сентября.

Политика ЛДПР выигрывает выборы в Хабаровском крае На довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Иван Пиляев идет на первом месте с 39,15% голосов.

Армия и оружие В Израиле испугались российских военных в Сирии В связи с чем Израиль боится появления наёмников из частных военных подразделений в Сирии – неизвестно, однако специалисты не исключают, что причина этого заключается в том, что это может серьёзно ограничить действия по израильской агрессии в арабской республике.

Политика Госдеп призвал РФ освободить оставшихся граждан Украины Обмен удерживаемыми лицами между Российской Федерацией и Украиной приветствуют в госдепартаменте США.

Политика Путин уволил помощника Бастрыкина Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".

Шоу-бизнес Названа дата свадьбы Фёдора Бондарчука и Паулины Андреевой Как стало известно, Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева женятся 17 сентября в Санкт-Петербурге, — сообщает Starhit.

Происшествия Из-за шторма в Крыму утонули шесть человек Из-за сильного шторма в Черном море в районе Южного берега Крыма в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.

Футбол В «Локомотиве» подписание бразильца назвали бизнес-проектом Решение запротоколировано: мы рассматриваем эту покупку как один из возможных бизнес-проектов.

Кино «Джокеру» достался главный приз Венецианского кинофестиваля Триллер Тодда Филлипса «Джокер» с Хоакином Фениксом стал главным призёром 76-го Венецианского кинофестиваля.

Авто В Подмосковье заметили необычную «Волгу» на базе Kia Автомобиль, замеченный на подмосковных дорогах, выпускается мелкосерийно. Сегодня на подмосковных дорогах была замечена интересная «Волга».

Политика В Севастополе стартовали выборы депутатов Заксобрания Выборы депутатов Законодательного собрания Севастополя проходят 8 сентября, в единый день голосования, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Экономика Зернотрейдер ВТБ впервые стал лидером по экспорту через Черное море В результате «Мирогрупп» впервые стала лидером по отгрузкам зерна через терминалы Черного моря.

Космос Индия потеряла связь с посадочным модулем «Викрам» 07.09.19 Посадочный модуль «Викрам» индийской лунной миссии «Чандраян-2» потерял связь с Землей при посадке на поверхность Южный полюс Луны.

Происшествия В Германии 14 человек пострадали в результате взрыва на празднике В результате травмы получили не менее 14 человек. Состояние шести пострадавших медики оценивают как крайне тяжелое.

Армия и оружие В Ленинградской области завершились учения военной авиации Подошли к концу тактические учения бригады армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО.

Теннис Сафин высказался о физической форме Медведева Победитель US Open и бывшая первая ракетка мира Марат Сафин высказал мнение о физической форме своего соотечественника Даниила Медведева.

Происшествия В Нижнем Новгороде Чкаловская лестница частично обрушилась Верхняя смотровая площадка на Чкаловской лестнице в Нижнем Новгороде частично обрушилась.