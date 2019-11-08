Транспорт
РИА НовостиПоявились первые фотографии интерьера поездов в Крым
Компания "Гранд Сервис Экспресс" показала, как выглядит интерьер составов дальнего следования "Таврия", которые будут курсировать между материковой частью России и Крымом. По маршруту Санкт-Петеребург — Севастополь отправятся одноэтажные поезда, состоящие из купейных и плацкартных вагонов.
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Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru 13:39
Гаджеты
Билл Гейтс назвал причину победы Android над Windows Mobile
Сооснователь Microsoft Билл Гейтс в рамках DealBook Conference заявил, что операционная система Windows Mobile проиграла Android из-за антимонопольного расследования Министерства юстиции США.
News.ru вчера в 04:56
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru 12:19
Шоу-бизнес
Жена Джигана рассказала о реакции дочек на ее четвертую беременность
Сегодня девушка рассказала подписчикам о том, как посвятила своих троих дочек в то, что у них скоро родится брат или сестра — пол будущего ребенка она пока не называет.
WomanHit.ru 10:53
Политика
Комитет ООН отклонил просьбу России перенести его работу из США
Первый комитет Генеральной ассамблеи ООН по разоружению проголосовал в пятницу против предложения России рассмотреть возможность переноса его работы из США, если всемирная организация и Вашингтон не решат проблемы с невыдачей виз российским делегатам.
Известия 13:30
Кино
Стивен Кинг пришел в восторг от фильма «Доктор Сон»
Культуромания 06 ноября в 09:28
Политика
Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной
Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Газета.Ru 09:54
Футбол
«Ахмат» и «Урал» сыграли вничью
Sport24.ru 13:23
Политика
Будущая глава Еврокомиссии призвала Европу говорить языком силы
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре Урсула фон дер Ляйен встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
REGNUM 13:08
Фигурное катание
Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая
Анна Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая, Елизавета Туктамышева, упавшая после фирменного "трикселя", осталась четвертой, а действующая чемпионка Европы Софья Самодурова заняла шестое место.
Газета.Ru 14:00
Общество
61-летняя Шэрон Стоун показала грудь на сцене
Декольте актрисы было таким глубоким, что ничего не скрывало. Провокационные наряды Шэрон Стоун заставляют забыть о ее возрасте.
Wday.ru 11:30
Экономика
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 14:08
Политика
Трамп захотел приехать на парад Победы в Москве
Lenta.ru 10:24
Футбол
Напавший на Озила и Колашинаца грабитель получил 10 лет тюрьмы
Эшли Смит, человек, напавший на игроков «Арсенала» Месута Озила и Сеада Колашинаца, приговорен к 10 годам тюрьмы.
Sports.ru 12:50
Шоу-бизнес
Суд отказался разводить Лолиту с мужем
Мировой суд отказал в разводе мужу певицы Лолиты Дмитрию Иванову, сообщает РЕН ТВ. Дело будет передано в Басманный суд столицы.
Рамблер 05:57
Футбол
Хонда подписал контракт с «Витессом» Слуцкого
Sports.ru 06 ноября в 09:37
Общество
Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.
ТАСС 13:09
Происшествия
Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина
RT на русском 11:28
Фигурное катание
Загитова: не представляю свой путь без Тутберидзе
Фигуристка отметила, что Тутберидзе является для нее наставником в спорте и по жизни.
Газета.Ru 12:59
Политика
В ОБСЕ назвали дату и время разведения сил в Петровском
Специальный представитель председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Мартин Сайдик заявил, что разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское (подконтролен самопровозглашенной Донецкой Народной Республике, ДНР) состоится в субботу, 9 ноября.
Известия 05:16
Происшествия
На Рублевском шоссе из автоцентра похитили мужчину
Мужчину связали и похитили из автоцентра на Рублевском шоссе в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.
РИА Новости 13:49
Технологии
Android-приложение ai.type собирало данные пользователей
Только в 2017 году приложение собрало данные более 30 млн пользователей, которые находились в свободном доступе.
Astera вчера в 15:07
Футбол
Миранчук попал в сферу интересов «Наполи» и «Милана»
Алексей Миранчук из «Локомотива» заинтересовал два итальянских клуба, информирует Cаlciоmercato.it. Речь идет о «Наполи» и «Милане».
ProstoProSport 14:06
Наука
Курение повышает риск развития депрессии и шизофрении
Ученые надеются, что дальнейшие наблюдения и эксперименты помогут им прояснить все эти вопросы и понять, как именно курение влияет на работу мозга, способствуя развитию психических заболеваний.
Волга-Медиа вчера в 20:49
Культура
В Москве скончался автор песен Кобзона и Лещенко Юрий Маркелов
На семидесятом году жизни ушел композитор Юрий Маркелов. Это автор камерно-симфонических произведений.
Петербургский дневник 06:29
Политика
В «Нафтогазе Украины» ответили на условия Миллера цитатой из Булгакова
В подтверждение своих слов исполнительный директор «Нафтогаза» даже процитировал строку из романа «Мастер и Маргарита», назвав Булгакова украинским классиком.
РБК 08:10
Кино
Цифровой Джеймс Дин появится в кино спустя 60 лет после смерти
Цифровая версия актера «сыграет» в фильме «В поисках Джека». Сюжет ленты посвящен войне во Вьетнаме.
ГЛАС.RU вчера в 09:15
Хоккей
Беттмэн рассказал о возможности проведения матчей НХЛ в России
Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн рассказал о возможности проведения матчей в Восточной Европе.
Sport24.ru 13:20
Футбол
Представлена форма сборной России на Евро-2020
Чемпионат вчера в 11:34