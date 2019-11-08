с чего всё началось

Компания "Гранд Сервис Экспресс" показала, как выглядит интерьер составов дальнего следования "Таврия", которые будут курсировать между материковой частью России и Крымом. По маршруту Санкт-Петеребург — Севастополь отправятся одноэтажные поезда, состоящие из купейных и плацкартных вагонов.

Общество Игоря Верника госпитализировали Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».

Гаджеты Билл Гейтс назвал причину победы Android над Windows Mobile Сооснователь Microsoft Билл Гейтс в рамках DealBook Conference заявил, что операционная система Windows Mobile проиграла Android из-за антимонопольного расследования Министерства юстиции США.

Шоу-бизнес Жена Джигана рассказала о реакции дочек на ее четвертую беременность Сегодня девушка рассказала подписчикам о том, как посвятила своих троих дочек в то, что у них скоро родится брат или сестра — пол будущего ребенка она пока не называет.

Политика Комитет ООН отклонил просьбу России перенести его работу из США Первый комитет Генеральной ассамблеи ООН по разоружению проголосовал в пятницу против предложения России рассмотреть возможность переноса его работы из США, если всемирная организация и Вашингтон не решат проблемы с невыдачей виз российским делегатам.

Политика Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.

Политика Будущая глава Еврокомиссии призвала Европу говорить языком силы Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре Урсула фон дер Ляйен встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Фигурное катание Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая Анна Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая, Елизавета Туктамышева, упавшая после фирменного "трикселя", осталась четвертой, а действующая чемпионка Европы Софья Самодурова заняла шестое место.

Общество 61-летняя Шэрон Стоун показала грудь на сцене Декольте актрисы было таким глубоким, что ничего не скрывало. Провокационные наряды Шэрон Стоун заставляют забыть о ее возрасте.

Экономика В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Футбол Напавший на Озила и Колашинаца грабитель получил 10 лет тюрьмы Эшли Смит, человек, напавший на игроков «Арсенала» Месута Озила и Сеада Колашинаца, приговорен к 10 годам тюрьмы.

Шоу-бизнес Суд отказался разводить Лолиту с мужем Мировой суд отказал в разводе мужу певицы Лолиты Дмитрию Иванову, сообщает РЕН ТВ. Дело будет передано в Басманный суд столицы.

Общество Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.

Фигурное катание Загитова: не представляю свой путь без Тутберидзе Фигуристка отметила, что Тутберидзе является для нее наставником в спорте и по жизни.

Политика В ОБСЕ назвали дату и время разведения сил в Петровском Специальный представитель председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Мартин Сайдик заявил, что разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское (подконтролен самопровозглашенной Донецкой Народной Республике, ДНР) состоится в субботу, 9 ноября.

Происшествия На Рублевском шоссе из автоцентра похитили мужчину Мужчину связали и похитили из автоцентра на Рублевском шоссе в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

Технологии Android-приложение ai.type собирало данные пользователей Только в 2017 году приложение собрало данные более 30 млн пользователей, которые находились в свободном доступе.

Футбол Миранчук попал в сферу интересов «Наполи» и «Милана» Алексей Миранчук из «Локомотива» заинтересовал два итальянских клуба, информирует Cаlciоmercato.it. Речь идет о «Наполи» и «Милане».

Наука Курение повышает риск развития депрессии и шизофрении Ученые надеются, что дальнейшие наблюдения и эксперименты помогут им прояснить все эти вопросы и понять, как именно курение влияет на работу мозга, способствуя развитию психических заболеваний.

Политика В «Нафтогазе Украины» ответили на условия Миллера цитатой из Булгакова В подтверждение своих слов исполнительный директор «Нафтогаза» даже процитировал строку из романа «Мастер и Маргарита», назвав Булгакова украинским классиком.

Кино Цифровой Джеймс Дин появится в кино спустя 60 лет после смерти Цифровая версия актера «сыграет» в фильме «В поисках Джека». Сюжет ленты посвящен войне во Вьетнаме.