с чего всё началось

Компания "Гранд Сервис Экспресс" показала, как выглядит интерьер составов дальнего следования "Таврия", которые будут курсировать между материковой частью России и Крымом. По маршруту Санкт-Петеребург — Севастополь отправятся одноэтажные поезда, состоящие из купейных и плацкартных вагонов.

Гаджеты Роскачество обновило рейтинг смартфонов Роскачество выпустило обновленный рейтинг смартфонов.

Общество Чубайс обозвал советских граждан идиотами и лентяями Глава "Роснано" Анатолий Чубайс резко высказался о жителях и руководстве Советского союза.

Музыка Участница «Голоса» из КБР Светлана Мамрешева играет в театре и кино В пятница, 8 ноября, в эфире Первого канала показали очередные «слепые» прослушивания вокального шоу «Голос», в котором поучаствовала певица из КБР Светлана Мамрешева.

Происшествия СК возбудил дело против криминального авторитета Вити Пана Следственный комитет возбудил уголовное дело против криминального авторитета из Курской области Виктора Панюшина, сообщается на сайте ведомства.

Общество Глава ФАС о тарифах ЖКХ: вакханалия 90-х закончилась Ситуация с тарифами ЖКХ закончилась благодаря изменениям в законодательстве, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев на встрече с председателем правительства Дмитрием Медведевым.

Армия и оружие Стали известны подробности ликвидации группы боевиков ВСУ в Донбассе (видео) Ранее в сети появилось видео, как разведка Донбасса в профессиональный праздник сровняла с землей позицию ВСУ.

Транспорт Продажа билетов на поезда в Крым началась Первые поезда в Крым пойдут в конце декабря, а билеты начали продавать уже сегодня, 8 ноября.

Кино Джеймсу Дину дали роль спустя 60 лет после смерти Джеймс Дин, погибший в автокатастрофе в 1955 году, вернется на экраны - одну из главных ролей в фильме "В поисках Джека" "сыграет" сгенерированный с помощью компьютерной графики образ актера.

Финансы Россияне за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей Получается, за месяц отток средств населения из банка составил примерно 79 млрд руб. Отток произошел из-за "продолжающейся оптимизации стоимости клиентских средств во всех валютах", а также на фоне снижения рыночных ставок, замедления инфляции и смягчения монетарной политики ЦБ, объясняет Сбербанк в пресс-релизе.

Политика Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.

Экономика WSJ узнала о планах Xerox купить HP Преимущество присоединения к Xerox WSJ видит в том, что компания ожидает получение $2,3 млрд от продажи долей в совместных предприятиях с японской Fujifilm.

Здоровье Целительница объяснила слабое здоровье молодежи: «Гниют с головы» Кандидат психологических наук Алина Колесова считает, что здоровье миллениалов в целом могли подорвать выпавшие на их долю смена идеалов, стереотипов, неопределенность и туманность перспектив.

Политика Стало известно о новой причине расторжения ДРСМД Вашингтон сообщил, что причиной расторжения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) стала не крылатая ракета 9М729 комплекса «Искандер-М», а некое другое оружие.

Общество «Аэрофлот» начал продажу билетов по плоским тарифам на 2020 год Группа «Аэрофлот» открыла продажу билетов по плоским тарифам на рейсы, которые будут выполняться между Москвой и городами Дальнего Востока в 2020 году.

Игры В Steam две популярные игры стали бесплатными На платформе цифровой дистрибуции Steam две популярные игры стали бесплатными на выходные.

Политика Украина пообещала найти способы блокировки «Северного потока – 2» Украина, Польша и страны Балтии найдут другой способ заблокировать «Северный поток – 2», несмотря на намерения властей Германии спасти газопровод.

Армия и оружие Беспилотник ВВС США провел разведку у границ России на Черном море 21 октября самолет управления нанесением ударов E-8C Joint STARS и самолет радиоэлектронной разведки RC-135V Военно-воздушных сил (ВВС) США совершили длительные полеты вблизи Калининградской области.

Происшествия В Бишкеке в кафе произошло три взрыва В киргизской столице Бишкек в кафе произошло три взрыва, после чего начался пожар.

Общество Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2» Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.

Политика Цемах решил дать показания по делу MH17 Экс-начальник противовоздушной обороны Славянской бригады Донецкой Народной Республики Владимир Цемах, которого СМИ Украины назвали "ценным свидетелем" по делу о крушении малайзийского Boeing-777 (рейс MH17), решил дать показания.

Политика Помпео обвинил Россию в агрессии к соседним странам Майк Помпео в ходе конференции в Берлине, посвященной 30-летию падения Берлинской стены, заявил, что под "российской агрессией" находятся ближайшие ей страны.

Политика Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.

Армия и оружие Главы ДНР и ЛНР не хотят присутствия полиции Украины в зоне разведения Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал слова Тейлора «вопиющей некомпетентностью и перекручиванием текста Рамочного решения о разведении сил и средств».