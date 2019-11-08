Транспорт
РИА НовостиПоявились первые фотографии интерьера поездов в Крым
Компания "Гранд Сервис Экспресс" показала, как выглядит интерьер составов дальнего следования "Таврия", которые будут курсировать между материковой частью России и Крымом. По маршруту Санкт-Петеребург — Севастополь отправятся одноэтажные поезда, состоящие из купейных и плацкартных вагонов.
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Роскачество обновило рейтинг смартфонов
Роскачество выпустило обновленный рейтинг смартфонов.
ToDay News Ufa 02:11
Общество
Чубайс обозвал советских граждан идиотами и лентяями
Глава "Роснано" Анатолий Чубайс резко высказался о жителях и руководстве Советского союза.
РИА Новости 15:23
Музыка
Участница «Голоса» из КБР Светлана Мамрешева играет в театре и кино
В пятница, 8 ноября, в эфире Первого канала показали очередные «слепые» прослушивания вокального шоу «Голос», в котором поучаствовала певица из КБР Светлана Мамрешева.
Регион online 15:02
Культура
Новый «Беверли-Хиллз 90210» закроют после первого сезона
Культуромания 13:52
Происшествия
СК возбудил дело против криминального авторитета Вити Пана
Следственный комитет возбудил уголовное дело против криминального авторитета из Курской области Виктора Панюшина, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 10:10
Общество
Глава ФАС о тарифах ЖКХ: вакханалия 90-х закончилась
Ситуация с тарифами ЖКХ закончилась благодаря изменениям в законодательстве, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев на встрече с председателем правительства Дмитрием Медведевым.
Коммерсантъ 13:46
Армия и оружие
Стали известны подробности ликвидации группы боевиков ВСУ в Донбассе (видео)
Ранее в сети появилось видео, как разведка Донбасса в профессиональный праздник сровняла с землей позицию ВСУ.
ИА Новороссия 09:00
Транспорт
Продажа билетов на поезда в Крым началась
Первые поезда в Крым пойдут в конце декабря, а билеты начали продавать уже сегодня, 8 ноября.
Город342 06:00
Кино
Джеймсу Дину дали роль спустя 60 лет после смерти
Джеймс Дин, погибший в автокатастрофе в 1955 году, вернется на экраны - одну из главных ролей в фильме "В поисках Джека" "сыграет" сгенерированный с помощью компьютерной графики образ актера.
Российская газета вчера в 04:58
Финансы
Россияне за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей
Получается, за месяц отток средств населения из банка составил примерно 79 млрд руб. Отток произошел из-за "продолжающейся оптимизации стоимости клиентских средств во всех валютах", а также на фоне снижения рыночных ставок, замедления инфляции и смягчения монетарной политики ЦБ, объясняет Сбербанк в пресс-релизе.
Ведомости 08:41
Политика
Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной
Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Газета.Ru 09:54
Экономика
WSJ узнала о планах Xerox купить HP
Преимущество присоединения к Xerox WSJ видит в том, что компания ожидает получение $2,3 млрд от продажи долей в совместных предприятиях с японской Fujifilm.
Интерфакс 06 ноября в 00:26
Здоровье
Целительница объяснила слабое здоровье молодежи: «Гниют с головы»
Кандидат психологических наук Алина Колесова считает, что здоровье миллениалов в целом могли подорвать выпавшие на их долю смена идеалов, стереотипов, неопределенность и туманность перспектив.
Московский Комсомолец 12:51
Кино
Стартует показ сериала-катастрофы, герои которого бегут в Карелию
Петрозаводск говорит 06:24
Политика
Стало известно о новой причине расторжения ДРСМД
Вашингтон сообщил, что причиной расторжения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) стала не крылатая ракета 9М729 комплекса «Искандер-М», а некое другое оружие.
Lenta.ru 19:22
Общество
«Аэрофлот» начал продажу билетов по плоским тарифам на 2020 год
Группа «Аэрофлот» открыла продажу билетов по плоским тарифам на рейсы, которые будут выполняться между Москвой и городами Дальнего Востока в 2020 году.
РБК 11:14
Игры
В Steam две популярные игры стали бесплатными
На платформе цифровой дистрибуции Steam две популярные игры стали бесплатными на выходные.
Ferra 05:29
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru 12:19
Общество
Отец троих детей, сбежавший из Швеции в Россию, вернётся в Хабаровск
АиФ Хабаровск вчера в 00:49
Политика
Украина пообещала найти способы блокировки «Северного потока – 2»
Украина, Польша и страны Балтии найдут другой способ заблокировать «Северный поток – 2», несмотря на намерения властей Германии спасти газопровод.
Известия вчера в 09:05
Армия и оружие
Беспилотник ВВС США провел разведку у границ России на Черном море
21 октября самолет управления нанесением ударов E-8C Joint STARS и самолет радиоэлектронной разведки RC-135V Военно-воздушных сил (ВВС) США совершили длительные полеты вблизи Калининградской области.
Известия 18:39
Происшествия
В Бишкеке в кафе произошло три взрыва
В киргизской столице Бишкек в кафе произошло три взрыва, после чего начался пожар.
RT на русском 03:15
Общество
Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»
Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия 06:15
Политика
Цемах решил дать показания по делу MH17
Экс-начальник противовоздушной обороны Славянской бригады Донецкой Народной Республики Владимир Цемах, которого СМИ Украины назвали "ценным свидетелем" по делу о крушении малайзийского Boeing-777 (рейс MH17), решил дать показания.
Народные новости вчера в 17:44
Политика
Помпео обвинил Россию в агрессии к соседним странам
Майк Помпео в ходе конференции в Берлине, посвященной 30-летию падения Берлинской стены, заявил, что под "российской агрессией" находятся ближайшие ей страны.
Деловое.ТВ 09:09
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости 10:59
Армия и оружие
Главы ДНР и ЛНР не хотят присутствия полиции Украины в зоне разведения
Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал слова Тейлора «вопиющей некомпетентностью и перекручиванием текста Рамочного решения о разведении сил и средств».
RuNews24.ru 03:08
Здоровье
В торговых центрах России появились аппараты для диагностики диабета
В российских торговых центрах появились аппараты для экспресс-диагностики диабета и определения уровня холестерина в крови, пишет газета «Известия».
RT на русском 18:47