с чего всё началось

Компания "Гранд Сервис Экспресс" показала, как выглядит интерьер составов дальнего следования "Таврия", которые будут курсировать между материковой частью России и Крымом. По маршруту Санкт-Петеребург — Севастополь отправятся одноэтажные поезда, состоящие из купейных и плацкартных вагонов.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.

Происшествия В Японии повторно закрыли взлетную полосу аэропорта из-за беспилотника Неизвестный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вновь оказался причиной закрытия утром 9 ноября взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Кансай города Осака в Японии.

Здоровье Роспотребнадзор проведет бесплатную диагностику диабета Россияне смогут бесплатно провериться на сахарный диабет в рамках акции Роспотребнадзора "Диабет: знаю, контролирую, живу", которая пройдет по всей стране с 14 по 17 ноября.

Экономика Медведев одобрил систему рибейтов в России Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении субсидий иностранным кинокомпаниям (рибейтов), работающим в России.

Здоровье Опрос: две трети заболевших ОРВИ россиян ходят на работу 65% заболевших ОРВИ россиян ходят на работу и не берут больничный, 49% из тех, кто решил "отлежаться", продолжают работать из дома, пишет ТАСС со ссылкой на данные опроса портала "Здоровье Mail.ru".Также из опроса следует, что половина россиян обращается к врачам только в критических случаях.

Происшествия Неизвестные избили битой депутата в Челябинске за просьбу не шуметь В Челябинске шестеро человек избили битой депутата Александра Курочкина. Об этом сообщает портал 31tv.ru.

Здоровье В торговых центрах России появились аппараты для диагностики диабета В российских торговых центрах появились аппараты для экспресс-диагностики диабета и определения уровня холестерина в крови, пишет газета «Известия».

Шоу-бизнес Михальчик вспомнила о романе с Шульгиным Певица осудила экс-супругу продюсера Героиней нового выпуска программы "Судьба человека" стала обладательница третьего места в телеконкурсе "Фабрика звезд − 3", 34-летняя Юлия Михальчик.

Общество Игоря Верника госпитализировали Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».

Технологии Android-приложение ai.type собирало данные пользователей Только в 2017 году приложение собрало данные более 30 млн пользователей, которые находились в свободном доступе.

Политика Стало известно о новой причине расторжения ДРСМД Вашингтон сообщил, что причиной расторжения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) стала не крылатая ракета 9М729 комплекса «Искандер-М», а некое другое оружие.

Общество Глава ФАС о тарифах ЖКХ: вакханалия 90-х закончилась Ситуация с тарифами ЖКХ закончилась благодаря изменениям в законодательстве, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев на встрече с председателем правительства Дмитрием Медведевым.

Политика Депутат Рады рассказал об изъятиях транзитного газа и денег Депутат Рады Александр Дубинский описал схему, по которой транзитный российский газ, направляемый в Словакию, выкачивается из трубы.

Авто В Санкт-Петербурге началось производство нового Toyota RAV4 Как подчеркнул господин Беглов, завод японского автоконцерна является дебютным автомобильным предприятием в Петербурге, ставшим активнейшим инвестором в городе.

Футбол Мбаппе не заинтересован в новом контракте с «ПСЖ», сообщает источник Как утверждает источник, парижане хотят продлить контракт с нападающим, при этом понимая, что для 20-летнего француза этот вариант не является приоритетным.

Баскетбол ЦСКА потерпел неожиданное поражение от АСВЕЛа в матче Евролиги Поздней ночью 9 ноября мск во Франции завершился матч седьмого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором АСВЕЛ принимал ЦСКА.

Финансы Россияне за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей Получается, за месяц отток средств населения из банка составил примерно 79 млрд руб. Отток произошел из-за "продолжающейся оптимизации стоимости клиентских средств во всех валютах", а также на фоне снижения рыночных ставок, замедления инфляции и смягчения монетарной политики ЦБ, объясняет Сбербанк в пресс-релизе.

Политика Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.

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Общество Поколению миллениалов предсказали бедность и быструю смерть Прогнозируется, что их лечение будет стоить больше, чем лечение представителей предыдущего поколения в сопоставимом возрасте, и обойдется США примерно в $4,5 тыс. Кроме того, специалисты предупреждают, что миллениалы из-за проблем со здоровьем не смогут работать с должной эффективностью.