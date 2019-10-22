Российская группа "Трансмашхолдинг" (ТМХ) впервые покажет в ближайшие дни в Сочи готовый плацкартный вагон с душем, холодильниками и микроволновками, в котором есть и розетки, сообщили РИА Новости в компании.

с чего всё началось

Новый вагон с душем стоит на выставочной площадке форума Россия-Африка, который проходит в Сочи. Ранее компания "Трансмашхолдинг" не показывала не только сам вагон, но и его фотографии, так что корреспонденту РИА Новости удалось увидеть его одним из первых.

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