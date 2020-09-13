На прошедших в Единый день голосования выборах ряд наблюдателей продемонстрировали беспрецедентный уровень хамства, грубости и агрессии, заявил глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, сообщает корреспондент РБК.
Экс-кандидат в президенты и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская прокомментировала предстоящую встречу президента Белоруссии Александра Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается в ее Telegram-канале.
Как отмечается в его заявлении, опубликованном на сайте партии, "рецепт спасения экономики Украины от краха заключается в восстановлении торгово-экономических связей с РФ, постепенном возврате на рынки стран СНГ".
Как заявил глава военной разведки Соединенного Королевства генерал-лейтенант Джим Хокенхалл, она может находиться в воздухе практически неограниченное время и наносить удары с неожиданных направлений по всему миру.
По словам главного врача и профессора Пекинского университета китайской медицины Чжана Чуньжуна, яблоки действительно обладают полезными свойствами, однако при их употреблении стоит соблюдать некоторые правила.