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Российская газета
Российская газета

В Курганской области огласили предварительные итоги выборов в облдуму

ЦИК РФ огласил предварительные результаты выборов в Курганскую областную думу по итогам обработки 50 процентов протоколов.В источнике
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Российская газета

В Курганской области огласили предварительные итоги выборов в облдуму

Российская газетавчера в 15:50
Новосибирское отделение КПРФ

Альтернативная система подсчета обработала первые данные

Новосибирское отделение КПРФвчера в 11:43
Любимый город

В Новосибирской области стали известны первые итоги выборов

Любимый городвчера в 12:32
Сиб.фм

Выборы-2020 в Новосибирске: ЦИК опубликовал первые результаты

Сиб.фмвчера в 12:02
УралПолит.Ru

Стали известны первые итоги выборов в курганскую облдуму

УралПолит.Ruвчера в 13:57
ЧС-ИНФО

Появились первые предварительные итоги выборов в Новосибирской области

ЧС-ИНФОвчера в 11:13
НДН.инфо

Обнародованы первые итоги выборов в Новосибирской области

НДН.инфовчера в 10:36

Памфилова заявила о беспрецедентной агрессии и грубости наблюдателей

На прошедших в Единый день голосования выборах ряд наблюдателей продемонстрировали беспрецедентный уровень хамства, грубости и агрессии, заявил глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, сообщает корреспондент РБК.
РБК06:22
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Тихановская прокомментировала встречу Путина и Лукашенко

Экс-кандидат в президенты и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская прокомментировала предстоящую встречу президента Белоруссии Александра Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается в ее Telegram-канале.
Газета.Ru05:29
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Игрок «Химнастика» Рибельес: «Месси во время матча сказал мне: «Прекрати пинать меня, придурок!»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси обозвал игрока «Химнастика» Хавьера Рибельеса во время товарищеского матча (3:1). Аргентинец был возмущен, что его бьют по ногам.
Бомбардир.ру06:23

На Украине призвали восстановить торгово-экономические связи с Россией

Как отмечается в его заявлении, опубликованном на сайте партии, "рецепт спасения экономики Украины от краха заключается в восстановлении торгово-экономических связей с РФ, постепенном возврате на рынки стран СНГ".
Российская газета04:09

В Великобритании высоко оценили российскую ракету «Буревестник»

Как заявил глава военной разведки Соединенного Королевства генерал-лейтенант Джим Хокенхалл, она может находиться в воздухе практически неограниченное время и наносить удары с неожиданных направлений по всему миру.
Российская газета02:13
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Развеян популярный миф о полезности яблок

По словам главного врача и профессора Пекинского университета китайской медицины Чжана Чуньжуна, яблоки действительно обладают полезными свойствами, однако при их употреблении стоит соблюдать некоторые правила.
МИР 2412 сентября в 11:56
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