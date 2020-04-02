В ходе экспериментов с лабораторными мышами исследователям удалось установить, что потенциальная вакцина при попадании в организм способствует выработке специфичных к SARS-CoV-2 антител, которых должно быть достаточно для нейтрализации коронавируса.

Политика Режим самоизоляции в Башкирии могут демократизировать Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции по коронавирусу в регионе сохранится на следующей неделе.

Общество В России зафиксировали 601 новое заражение коронавирусом Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом публикует свежую сводку: за последние сутки в России зафиксировано 601 новое заражение, 46 человек выздоровели, 4 погибли.

Политика Минобороны Казахстана опровергло слухи о мобилизации военнообязанных Министр обороны республики Нурлан Ермекбаев опроверг слухи, что объявленные президентом страны специальные военные сборы военнообязанных являются мобилизацией.

Общество Собянин продлил действие ограничений в Москве до 1 мая Мэр Москвы Сергей Собянин после обращения президента России Владимира Путина к жителям страны объявил, что все ранее введенные в столице меры против коронавируса продлеваются до 1 мая.

Происшествия В Коммунарке выписано 25 вылечившихся от коронавируса пациентов Из московской больницы в Коммунарке за сутки выписаны 25 вылечившихся от коронавируса пациентов, сообщил главврач больницы Денис Проценко в Facebook.

Общество В Москве за сутки выявили 448 случаев заражения коронавирусом За сутки в Москве подтверждено 448 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 34 - в Подмосковье, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Политика В Кремле объяснили отставание часов Путина при обращении к россиянам Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отставание часов российского лидера Владимира Путина во время обращения к гражданам из-за коронавируса связано с технической задержкой.

Политика Bloomberg: Разведка США обвинила Китай в занижении данных по вирусу Собеседники агентства сообщили, что доклад является секретным, и отказались подробно описывать его содержание, однако суть сводится к тому, что публичная отчетность Китая о ситуации с коронавирусом намеренно оказалась неполной.

Происшествия В Приморье нашли всех сбежавших пассажиров рейса из Таиланда Правоохранители нашли и поместили в изоляцию всех пассажиров рейса из Таиланда, которые ночью 2 апреля сбежали из аэропорта Владивостока, не желая находиться на карантине, сообщает правительство Приморья.

Общество Итальянцы приготовили борщ для российских врачей В Бергамо для российских военных и медиков, приехавших помочь Италии в борьбе с коронавирусом, сварили борщ.