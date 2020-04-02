Коронавирус
Популярная механикаПервая вакцина от коронавируса прошла испытания
В ходе экспериментов с лабораторными мышами исследователям удалось установить, что потенциальная вакцина при попадании в организм способствует выработке специфичных к SARS-CoV-2 антител, которых должно быть достаточно для нейтрализации коронавируса.
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Политика
Режим самоизоляции в Башкирии могут демократизировать
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции по коронавирусу в регионе сохранится на следующей неделе.
Политика
США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН
Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Происшествия
В Москве двух генералов МВД обвинили в злоупотреблении полномочиями
Подозреваемые, по данным следствия, содействовали переводу главы «Оптима Девелопмент», бизнесмена Альберта Худояна, обвиненному в мошенничестве на $10 млн, из СИЗО под домашний арест.
Политика
Губернатор Камчатки ушел в отставку после критики из-за коронавируса
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин ушел в отставку «в связи с переходом на новую должность», сообщила пресс-служба краевой администрации.
Общество
В России за сутки выявили более 600 случаев заражения коронавирусом
За сутки в России выявили 601 случай заражения коронавирусом, общее число зараженных достигло 4149, 34 человека умерли.
Общество
В США нефтяники выступили за санкции против Саудовской Аравии и России
Вашингтон, 3 апреля 2020, 09:27 — REGNUM Кампания в поддержку введения санкций против России и Саудовской Аравии запущена производителями нефти в США.
Общество
В Баку назвали дату встречи ОПЕК+ по стабилизации цен на нефть
В Минэнерго Азербайджана сообщили, что экстренную встречу стран ОПЕК+ планируется провести 6 апреля.
Общество
В России зафиксировали 601 новое заражение коронавирусом
Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом публикует свежую сводку: за последние сутки в России зафиксировано 601 новое заражение, 46 человек выздоровели, 4 погибли.
Общество
Путин подписал указ об оплачиваемых нерабочих днях до 30 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых нерабочих днях до 30 апреля.
Общество
Роспотребнадзор призвал граждан проводить дезинфекцию дома
Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор призвал граждан не закупать продукты питания впрок.
Политика
Минобороны Казахстана опровергло слухи о мобилизации военнообязанных
Министр обороны республики Нурлан Ермекбаев опроверг слухи, что объявленные президентом страны специальные военные сборы военнообязанных являются мобилизацией.
Общество
Собянин продлил действие ограничений в Москве до 1 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин после обращения президента России Владимира Путина к жителям страны объявил, что все ранее введенные в столице меры против коронавируса продлеваются до 1 мая.
Здоровье
В Липецкой области выявили 4 новых случая заражения коронавирусом
Четыре новых случая заражения коронавирусной инфекции выявили в Липецкой области.
Общество
Названы сферы, меньше других в России страдающие из-за коронавируса
Москва, 3 апреля 2020, 08:48 — REGNUM Ситуация с распространением нового коронавируса в России в меньшей степени отразится на строительной сфере и сельском хозяйстве.
Происшествия
В Коммунарке выписано 25 вылечившихся от коронавируса пациентов
Из московской больницы в Коммунарке за сутки выписаны 25 вылечившихся от коронавируса пациентов, сообщил главврач больницы Денис Проценко в Facebook.
Общество
В Москве за сутки выявили 448 случаев заражения коронавирусом
За сутки в Москве подтверждено 448 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 34 - в Подмосковье, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Политика
В Кремле объяснили отставание часов Путина при обращении к россиянам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отставание часов российского лидера Владимира Путина во время обращения к гражданам из-за коронавируса связано с технической задержкой.
Политика
Bloomberg: Разведка США обвинила Китай в занижении данных по вирусу
Собеседники агентства сообщили, что доклад является секретным, и отказались подробно описывать его содержание, однако суть сводится к тому, что публичная отчетность Китая о ситуации с коронавирусом намеренно оказалась неполной.
Происшествия
В Приморье нашли всех сбежавших пассажиров рейса из Таиланда
Правоохранители нашли и поместили в изоляцию всех пассажиров рейса из Таиланда, которые ночью 2 апреля сбежали из аэропорта Владивостока, не желая находиться на карантине, сообщает правительство Приморья.
Хоккей
Российский форвард Алтыбармакян подписал контракт с «Чикаго»
Общество
В мэрии Москвы рассказали о штрафах за нарушение самоизоляции
Штрафы за нарушение самоизоляции в Москве будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами.
Общество
Чечня первой в стране ввела комендантский час
В Чечне руководство республики запретило находиться на улице гражданам в вечернее и ночное время.
Общество
Итальянцы приготовили борщ для российских врачей
В Бергамо для российских военных и медиков, приехавших помочь Италии в борьбе с коронавирусом, сварили борщ.
Происшествия
Глава ОСК оценил ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове» в ₽500 млн
Предварительный ущерб от пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", который произошел в декабре прошлого года, составил порядка 500 млн руб. Об этом "РИА Новости" сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Общество
Стали известны регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
В России за последние сутки зафиксировали 601 случай заражения коронавирусом в 32 регионах.
Общество
Московским водителям разъяснили правила поездок во время самоизоляции
Сотрудники правоохранительных органов в столице могут останавливать водителей и пассажиров автомобилей, чтобы уточнить цель их поездки.
Общество
Олег Тиньков покидает пост главы совета директоров Тинькофф Банка
Олег Тиньков заявил, что собирается покинуть состав совета директоров. Такое решение он принял из-за серьёзных проблем со здоровьем.
Общество
Карантин на Кубани планируют продлить еще на неделю
Власти Краснодарского края рассматривают возможность продления режима карантина еще на одну неделю – до 12 апреля.
Общество
Российские медики выявили странные смерти от коронавируса в Италии
Врачи-вирусологи из российской гуманитарной миссии, которые в настоящее время работают в итальянском городе Громо, Ломбардия, выявили странные случаи смерти инфицированных коронавирусом пациентов.
Экономика
Рынок вторичного жилья в Татарстане упал на 90%
Причиной стало закрытие МФЦ и невозможность вследствие этого оформления сделок Объемы продаж вторичного жилья в республики упали на 90%.