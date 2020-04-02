Коронавирус

Популярная механикаПопулярная механикаПервая вакцина от коронавируса прошла испытания

В ходе экспериментов с лабораторными мышами исследователям удалось установить, что потенциальная вакцина при попадании в организм способствует выработке специфичных к SARS-CoV-2 антител, которых должно быть достаточно для нейтрализации коронавируса.
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Ученые из США испытали вакцину от коронавируса на мышах

Planet Today02:17

Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса

РИА Новостивчера в 16:00

Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса

ТАСС Наука вчера в 12:04

Получены первые результаты испытания вакцины от коронавируса

Lenta.ruвчера в 13:19

Ученые США опубликовали первые результаты испытаний вакцины от COVID-19

Znak.comвчера в 12:14

США успешно провели испытания вакцины от коронавируса на мышах

Взгляд.рувчера в 14:58

Вакцину от COVID-19 впервые успешно испытали на мышах

Индикаторвчера в 11:00
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Политика

Режим самоизоляции в Башкирии могут демократизировать

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции по коронавирусу в регионе сохранится на следующей неделе.
Газета.Ru 03:35
Политика

США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН

Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Газета.Ru 02:45
Происшествия

В Москве двух генералов МВД обвинили в злоупотреблении полномочиями

Подозреваемые, по данным следствия, содействовали переводу главы «Оптима Девелопмент», бизнесмена Альберта Худояна, обвиненному в мошенничестве на $10 млн, из СИЗО под домашний арест.
Известия 02:54
Политика

Губернатор Камчатки ушел в отставку после критики из-за коронавируса

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин ушел в отставку «в связи с переходом на новую должность», сообщила пресс-служба краевой администрации.
РБК вчера в 18:12
Общество

В России за сутки выявили более 600 случаев заражения коронавирусом

За сутки в России выявили 601 случай заражения коронавирусом, общее число зараженных достигло 4149, 34 человека умерли.
РБК 03:34
Общество

В США нефтяники выступили за санкции против Саудовской Аравии и России

Вашингтон, 3 апреля 2020, 09:27 — REGNUM Кампания в поддержку введения санкций против России и Саудовской Аравии запущена производителями нефти в США.
REGNUM 02:27
Общество

В Баку назвали дату встречи ОПЕК+ по стабилизации цен на нефть

В Минэнерго Азербайджана сообщили, что экстренную встречу стран ОПЕК+ планируется провести 6 апреля.
Московский Комсомолец 03:01
Общество

В России зафиксировали 601 новое заражение коронавирусом

Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом публикует свежую сводку: за последние сутки в России зафиксировано 601 новое заражение, 46 человек выздоровели, 4 погибли.
НГС55 03:32
Общество

Путин подписал указ об оплачиваемых нерабочих днях до 30 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых нерабочих днях до 30 апреля.
Известия вчера в 10:37
Общество

Роспотребнадзор призвал граждан проводить дезинфекцию дома

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор призвал граждан не закупать продукты питания впрок.
REGNUM 01:39
Политика

Минобороны Казахстана опровергло слухи о мобилизации военнообязанных

Министр обороны республики Нурлан Ермекбаев опроверг слухи, что объявленные президентом страны специальные военные сборы военнообязанных являются мобилизацией.
РИА Новости 02:07
Общество

Собянин продлил действие ограничений в Москве до 1 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин после обращения президента России Владимира Путина к жителям страны объявил, что все ранее введенные в столице меры против коронавируса продлеваются до 1 мая.
Известия вчера в 12:56
Здоровье

В Липецкой области выявили 4 новых случая заражения коронавирусом

Четыре новых случая заражения коронавирусной инфекции выявили в Липецкой области.
Вести Воронеж вчера в 04:05
Общество

Названы сферы, меньше других в России страдающие из-за коронавируса

Москва, 3 апреля 2020, 08:48 — REGNUM Ситуация с распространением нового коронавируса в России в меньшей степени отразится на строительной сфере и сельском хозяйстве.
REGNUM 01:48
Происшествия

В Коммунарке выписано 25 вылечившихся от коронавируса пациентов

Из московской больницы в Коммунарке за сутки выписаны 25 вылечившихся от коронавируса пациентов, сообщил главврач больницы Денис Проценко в Facebook.
Газета.Ru 01:31
Общество

В Москве за сутки выявили 448 случаев заражения коронавирусом

За сутки в Москве подтверждено 448 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 34 - в Подмосковье, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:33
Политика

В Кремле объяснили отставание часов Путина при обращении к россиянам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отставание часов российского лидера Владимира Путина во время обращения к гражданам из-за коронавируса связано с технической задержкой.
RT на русском 01:09
Политика

Bloomberg: Разведка США обвинила Китай в занижении данных по вирусу

Собеседники агентства сообщили, что доклад является секретным, и отказались подробно описывать его содержание, однако суть сводится к тому, что публичная отчетность Китая о ситуации с коронавирусом намеренно оказалась неполной.
РЕН ТВ 01 апреля в 16:50
Происшествия

В Приморье нашли всех сбежавших пассажиров рейса из Таиланда

Правоохранители нашли и поместили в изоляцию всех пассажиров рейса из Таиланда, которые ночью 2 апреля сбежали из аэропорта Владивостока, не желая находиться на карантине, сообщает правительство Приморья.
РИА Новости вчера в 23:27
Хоккей

Российский форвард Алтыбармакян подписал контракт с «Чикаго»

Советский спорт вчера в 14:16
Общество

В мэрии Москвы рассказали о штрафах за нарушение самоизоляции

Штрафы за нарушение самоизоляции в Москве будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами.
Известия вчера в 15:00
Общество

Чечня первой в стране ввела комендантский час

В Чечне руководство республики запретило находиться на улице гражданам в вечернее и ночное время.
Российская газета 01:52
Общество

Итальянцы приготовили борщ для российских врачей

В Бергамо для российских военных и медиков, приехавших помочь Италии в борьбе с коронавирусом, сварили борщ.
Euromag.ru вчера в 08:00
Происшествия

Глава ОСК оценил ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове» в ₽500 млн

Предварительный ущерб от пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", который произошел в декабре прошлого года, составил порядка 500 млн руб. Об этом "РИА Новости" сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
РБК 03:33
Общество

Стали известны регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

В России за последние сутки зафиксировали 601 случай заражения коронавирусом в 32 регионах.
Lenta.ru 03:36
Общество

Московским водителям разъяснили правила поездок во время самоизоляции

Сотрудники правоохранительных органов в столице могут останавливать водителей и пассажиров автомобилей, чтобы уточнить цель их поездки.
РИА Новости вчера в 22:59
Общество

Олег Тиньков покидает пост главы совета директоров Тинькофф Банка

Олег Тиньков заявил, что собирается покинуть состав совета директоров. Такое решение он принял из-за серьёзных проблем со здоровьем.
Вести Татарстан вчера в 12:36
Общество

Карантин на Кубани планируют продлить еще на неделю

Власти Краснодарского края рассматривают возможность продления режима карантина еще на одну неделю – до 12 апреля.
Коммерсантъ Краснодар 02:43
Общество

Российские медики выявили странные смерти от коронавируса в Италии

Врачи-вирусологи из российской гуманитарной миссии, которые в настоящее время работают в итальянском городе Громо, Ломбардия, выявили странные случаи смерти инфицированных коронавирусом пациентов.
Капитал страны вчера в 09:16
Экономика

Рынок вторичного жилья в Татарстане упал на 90%

Причиной стало закрытие МФЦ и невозможность вследствие этого оформления сделок Объемы продаж вторичного жилья в республики упали на 90%.
Казань24 03:28
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