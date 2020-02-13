Шоу-бизнес
Экспресс газетаПоявились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок. В семье знаменитого исполнителя Энрике Иглесиаса и российской экс-теннисистки Анны Курниковой случилось долгожданное пополнение.
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с чего всё началось
Бывшая российская теннисистка Анна Курникова в Instagram выложила фотографию новорожденного ребенка, отцом которого является испанский певец Энрике Иглесиас.Lenta.ruвчера в 22:29
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Встреча с малышом: Анна Курникова поделилась трогательными снимками из роддома
Телепрограммавчера в 14:23
«Мое солнышко»: Анна Курникова показала новорожденную дочку от Энрике Иглесиаса
Комсомольская правдавчера в 15:10
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Ангелина Вовк пришла в ЗАГС с молодым возлюбленным
На кадрах видно, что Михаил Куницын, который гораздо младше звезды, встречает ее у Грибоедовского ЗАГСа и дарит цветы.
Политика
Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища
Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.
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Следственный комитет РФ предъявил замначальника инспекции ФНС РФ по Сергиеву Посаду и трем ее подчиненным обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями по делу о неуплате налогов на 1 млрд рублей.
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FT: Власти США считают, что Дерипаска отмывал деньги Путина
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Общество
В Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова
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Член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Елена Афанасьева сказала, что новый закон будет направлен на обеспечение прав семей с детьми на спокойную жизнь.
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Ребёнка обнаружили в подземном переходе рядом со станцией «Парк Победы» и передали медикам.
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ФСБ России задержала жителя Московской области, организовавшего сбор денег для запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", им было перечислено более 25 млн рублей.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва продолжат работу по интеграционным "дорожным картам", в то же время создание наднациональных органов стороны договорились не обсуждать.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл посетили Стэнфордский университет
Целью собрания была помощь принцу Гарри и Меган Маркл в текущей работе по созданию новой благотворительной организации, уточняет TODAY, ссылаясь на близкий к британской королевской семье источник.
Общество
В России начали сборку первого серийного Ил-114-300
Специалисты начали сборку фюзеляжа первого серийно производимого самолета Ил-114-300, сообщили журналистам в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации.
Технологии
Себестоимость Sony PlayStation 5 составляет 450 долларов
Напомним, Sony PlayStation 5 и Xbox Series X поступят в продажу в конце 2020 года.
Общество
Водонаевой предложили поработать в приюте для кризисных беременных
Руководитель Общероссийской программы помощи беременным женщинам в кризисной ситуации "Спаси жизнь" Екатерина Маркова предложила не штрафовать телеведущую Алену Водонаеву за ее скандальные высказывания о "быдле" и получателях материнского капитала, а назначить ей общественно-полезные работы, например, в приюте для кризисных беременных.
Политика
В Турции усилили меры безопасности посольства России
Власти Турции усилили защиту российского посольства после того, как в адрес посла Алексея Ерхова начали поступать угрозы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе российской дипмиссии.
Экономика
«Газпром» назвал покупателя 6,5% своих акций
Конечными владельцами 6,5% акций «Газпрома», проданных двумя лотами управляющей компании «Газпромбанк Управление активами», стали несколько сотен клиентов, сообщил 13 января на дне инвестора зампред правления «Газпрома» Фамил Садыгов.
Космос
Орбиты помогли разграничить коричневые карлики и теплые юпитеры
Астрономы выяснили, что коричневые карлики и теплые юпитеры — принципиально разные классы объектов, даже несмотря на близкие массы.
Футбол
«Зенит» не подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»
Петербургский "Зенит" не подтвердил информацию о том, что нападающий Александр Кокорин уйдет в аренду в "Сочи", передает "Чемпионат.com".
Армия и оружие
Корабль ВМС США захватил в Аравийском море судно с иранскими ракетами
Политика
Путин встретился с рабочей группой по поправкам в Конституцию. Главное
Владимир Путин встретился с членами рабочей группы, которая занимается подготовкой поправок в Конституцию.
Технологии
Google слила информацию об Android 11
В основном же, Google призывает разработчиков обратить внимание на три главных постулата Android 11.
Армия и оружие
Стало известно о возможной гибели российского военного в Ливии
В октябре в Ливии погиб 55-летний журналист из Екатеринбурга Евгений Илюбаев. Он принимал участие в военных действиях как сотрудник ЧВК.
Авто
Hyundai представит новый концепт EV Prophecy в Женеве
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Шоу-бизнес
Регину Тодоренко раскритиковали за натянутые до ушей бикини
Подписчики телезвезды посчитали, что она сильно натянула трусы, продемонстрировав всем свои интимные части тела.
Происшествия
В Перми уволился медбрат, который писал об убийстве пациентов
Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова рассказала, что с медбратом, который писал анонимные сообщения на форуме "Двач" о том, что якобы отключил несколько человек от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), расторгли трудовой договор.
Армия и оружие
Нетаньяху предположил, что удар по Сирии нанесли ВВС Бельгии
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в интервью радио Хайфы, что ничего не знает о ночном авиаударе по Сирии.
Политика
Путин отказался вводить в России термины «родитель №1» и «родитель №2»
Как пояснил глава государства на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, в России должны сохраняться понятия папа и мама.