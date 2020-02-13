Шоу-бизнес

Экспресс газетаЭкспресс газетаПоявились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок. В семье знаменитого исполнителя Энрике Иглесиаса и российской экс-теннисистки Анны Курниковой случилось долгожданное пополнение.
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с чего всё началось
Бывшая российская теннисистка Анна Курникова в Instagram
 выложила фотографию новорожденного ребенка, отцом которого является испанский певец Энрике Иглесиас.
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Курникова показала своего новорожденного ребенка

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