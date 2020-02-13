с чего всё началось

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок. В семье знаменитого исполнителя Энрике Иглесиаса и российской экс-теннисистки Анны Курниковой случилось долгожданное пополнение.

Хоккей «Сибирь» впервые за четыре года вышла в плей-офф КХЛ "Сибирь" в шестой раз вышла в плей-офф КХЛ, в последний раз клуб из Новосибирска участвовал в матчах на вылет в сезоне-2015/16, уступив тогда в полуфинале Восточной конференции будущему обладателю Кубка Гагарина магнитогорскому "Металлургу" (1-4 в серии).

Общество В России планируют запретить дневной шум Член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Елена Афанасьева сказала, что новый закон будет направлен на обеспечение прав семей с детьми на спокойную жизнь.

Происшествия ФСБ задержала жителя Подмосковья, перечислившего ИГ 25 млн рублей ФСБ России задержала жителя Московской области, организовавшего сбор денег для запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", им было перечислено более 25 млн рублей.

Политика Москва и Минск продолжат работу по интеграционным «дорожным картам» Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва продолжат работу по интеграционным "дорожным картам", в то же время создание наднациональных органов стороны договорились не обсуждать.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл посетили Стэнфордский университет Целью собрания была помощь принцу Гарри и Меган Маркл в текущей работе по созданию новой благотворительной организации, уточняет TODAY, ссылаясь на близкий к британской королевской семье источник.

Общество Водонаевой предложили поработать в приюте для кризисных беременных Руководитель Общероссийской программы помощи беременным женщинам в кризисной ситуации "Спаси жизнь" Екатерина Маркова предложила не штрафовать телеведущую Алену Водонаеву за ее скандальные высказывания о "быдле" и получателях материнского капитала, а назначить ей общественно-полезные работы, например, в приюте для кризисных беременных.

Политика В Турции усилили меры безопасности посольства России Власти Турции усилили защиту российского посольства после того, как в адрес посла Алексея Ерхова начали поступать угрозы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе российской дипмиссии.

Экономика «Газпром» назвал покупателя 6,5% своих акций Конечными владельцами 6,5% акций «Газпрома», проданных двумя лотами управляющей компании «Газпромбанк Управление активами», стали несколько сотен клиентов, сообщил 13 января на дне инвестора зампред правления «Газпрома» Фамил Садыгов.

Технологии Google слила информацию об Android 11 В основном же, Google призывает разработчиков обратить внимание на три главных постулата Android 11.

Авто Hyundai представит новый концепт EV Prophecy в Женеве Hyundai Motor представит свой новый концепт EV Prophecy, который выражает новое дизайн-видение компании, на Международном автосалоне в Женеве 03 марта 2020 года.