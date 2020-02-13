Шоу-бизнес

Экспресс газетаЭкспресс газетаПоявились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок. В семье знаменитого исполнителя Энрике Иглесиаса и российской экс-теннисистки Анны Курниковой случилось долгожданное пополнение.
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с чего всё началось
Бывшая российская теннисистка Анна Курникова в Instagram
 выложила фотографию новорожденного ребенка, отцом которого является испанский певец Энрике Иглесиас.
Lenta.ruвчера в 22:29

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Энрике Иглесиас и Анна Курникова впервые показали своего новорожденного ребенка

7Дней.ру00:00

Анна Курникова опубликовала первые фото с новорожденным ребенком

Woman.ruвчера в 15:20

Встреча с малышом: Анна Курникова поделилась трогательными снимками из роддома

Телепрограммавчера в 14:23

Анна Курникова и Энрике Иглесиас показали первые фото новорожденной дочки

Пятый каналвчера в 15:02

Первые фото ребенка Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой из родильной палаты

StarHit.ruвчера в 14:00

Курникова показала третьего ребенка

Спорт-Экспрессвчера в 13:42

«Мое солнышко»: Анна Курникова показала новорожденную дочку от Энрике Иглесиаса

Комсомольская правдавчера в 15:10
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Новые танки Т-90М начнут поставлять в российскую армию в 2020 году

Вечерняя Москва вчера в 01:21
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Посольство России в США назвало новые американские санкции против 3 российских предприятий «очередным всплеском русофобии».
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Лещенко признался, что помимо пенсии он также получает различные надбавки как народный артист, а также гражданин, имеющий четыре ордена всех степеней — государственную награду «За заслуги перед Отечеством».
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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США объявило о начале приема заявок на участие в отборе астронавтов для лунной и марсианской программы под названием Artemis.
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Новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети населения Земли.
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Ракетные удары были отбиты силами ПВО. Ранее Дамаск был атакован 6 февраля.
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