Шоу-бизнес
Экспресс газетаПоявились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок. В семье знаменитого исполнителя Энрике Иглесиаса и российской экс-теннисистки Анны Курниковой случилось долгожданное пополнение.
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с чего всё началось
Бывшая российская теннисистка Анна Курникова в Instagram выложила фотографию новорожденного ребенка, отцом которого является испанский певец Энрике Иглесиас.Lenta.ruвчера в 22:29
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«Мое солнышко»: Анна Курникова показала новорожденную дочку от Энрике Иглесиаса
Комсомольская правдавчера в 15:10
Встреча с малышом: Анна Курникова поделилась трогательными снимками из роддома
Телепрограммавчера в 14:23
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