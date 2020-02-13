Шоу-бизнес

Экспресс газетаЭкспресс газетаПоявились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок. В семье знаменитого исполнителя Энрике Иглесиаса и российской экс-теннисистки Анны Курниковой случилось долгожданное пополнение.
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с чего всё началось
Бывшая российская теннисистка Анна Курникова в Instagram
 выложила фотографию новорожденного ребенка, отцом которого является испанский певец Энрике Иглесиас.
Lenta.ruвчера в 22:29

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Энрике Иглесиас и Анна Курникова впервые показали своего новорожденного ребенка

7Дней.ру00:00

Анна Курникова опубликовала первые фото с новорожденным ребенком

Woman.ruвчера в 15:20

Первые фото ребенка Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой из родильной палаты

StarHit.ruвчера в 14:00

Анна Курникова и Энрике Иглесиас показали первые фото новорожденной дочки

Пятый каналвчера в 15:02

«Мое солнышко»: Анна Курникова показала новорожденную дочку от Энрике Иглесиаса

Комсомольская правдавчера в 15:10

Курникова показала третьего ребенка

Спорт-Экспрессвчера в 13:42

Встреча с малышом: Анна Курникова поделилась трогательными снимками из роддома

Телепрограммавчера в 14:23
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Политика

Лавров и Помпео могут встретиться в Мюнхене

В российскую делегацию войдет глава МИД России Сергей Лавров. А вот американскую делегацию возглавит госсекретарь США Майк Помпео.
Pravda.Ru 11 февраля в 09:53
Происшествия

Медики на Урале выбросили пациента из скорой и уехали

Утверждалось, что пациента с защемлением нервных окончаний скорая помощь привозила в несколько больниц, где его отказались принять, после чего медики оставили мужчину прямо на улице возле входа в приемный покой.
НТВ вчера в 10:55
Армия и оружие

ПВО Сирии отразила атаку на Дамаск

В начале февраля сирийская ПВО уже перехватывала израильские ракеты над Дамаском.
Коммерсантъ вчера в 18:29
Политика

Песков опроверг сообщения о встрече Патрушева и Зеленского в Омане

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал враньем сообщения о поездке секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева в Оман и встрече там с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает РИА Новости.
BFM.ru 04:18
Политика

Путин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию.
RT на русском 04:16
Политика

Путин объяснил важность работы над поправками в конституцию

Президент России Владимир Путин объяснил важность работы над поправками в Конституцию РФ, которые он предложил ранее.
iReactor вчера в 07:23
Политика

Мишустин поручил внести предложения по оптимизации штата ведомств

Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил руководителей министерств, ведомств, федеральных органов исполнительной власти проанализировать штат и внести предложения по оптимизации его предельной численности до 1 апреля.
RT на русском вчера в 04:07
Происшествия

В анализах арестованного боксера Кушиташвили обнаружили кокаин

Интерфакс 03:51
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова впервые показала лицо сына Тимати

Модель Анастасия Решетова впервые показала лицо сына репера Тимати.
Слово и Дело вчера в 11:40
Политика

В Турции усилили охрану посольства России из-за угроз

Власти Турции усилили меры по обеспечению безопасности посольства России в связи с угрозами, которые поступают российскому послу в этой стране Алексею Ерхову из-за обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб.
Известия 03:22
Авто

Mercedes представил суперкатер в стиле «Гелендвагена»

В 2020 году за основу проекта взяли легендарный «Гелендваген» в самой мощной модификации — G 63.
Тарантас Ньюс вчера в 23:59
Происшествия

Чистка рядов силовиков началась в Тюмени после скандальной вечеринки

Следователя Рафика Аглиуллина, который неудачно громко, под выкрики "АУЕ!" и "Жизнь ворам!", "обмыл майорские звездочки" недобрым словом вспоминают его теперь уже бывшие коллеги.
Pravda.Ru 00:43
Кино

Появилось первое видео с Робертом Паттинсоном в образе Бэтмена

На vimeo-аккаунете Мэтта Ривза, постановщика предстоящего нового "Бэтмена", сегодня появилось небольшое видео теста камеры, на котором Роберт Паттинсон впервые представлен в образе супергероя.
Российская газета 03:35
Авто

Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России

Автомобиль Kia Rio стал самым угоняемым автомобилем в России. Об этом сообщила газета «Известия», ссылаясь на данные страховщиков.
Shraibikus News вчера в 05:14
Происшествия

На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены

Lenta.ru вчера в 15:52
Происшествия

ФСБ задержала жителя Подмосковья, перечислившего ИГ 25 млн рублей

ФСБ России задержала жителя Московской области, организовавшего сбор денег для запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", им было перечислено более 25 млн рублей.
ТАСС 02:46
Здоровье

В Китае нашли действенный способ лечения коронавируса

Переливание плазмы выздоровевших от пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, доказало свою эффективность для лечения зараженных пациентов.
Известия вчера в 22:32
Происшествия

Бойцы клуба Нурмагомедова получили 20 месяцев тюрьмы

Спортсмены бойцовского клуба, принадлежащего действующему чемпиону Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Хабибу Нурмагомедову, получили 20 месяцев тюрьмы.
Газета.Ru 03:39
Здоровье

В Перми из карантина выписали двух студентов из Китая

13 февраля из под круглосуточного контроля врачей из больницы Перми выписали двух студентов, вернувшихся из Китая.
Рифей-Пермь 01:40
Кино

В прокат выходят «Джентльмены» Гая Ричи

13 февраля в российский прокат выходит криминальная комедия «Джентльмены» британца Гая Ричи с Мэттью Макконахи, Чарли Ханнэмом, Хью Грантом, Мишель Докери и Колином Фарреллом.
RT на русском 12 февраля в 08:09
Шоу-бизнес

Видео дочери Успенской со словами о дьяволе вызвало споры в Сети

Дочь "королевы русского шансона" Любови Успенской Татьяна Плаксина во время прямого эфира на своей странице в Instagram упомянула дьявола.
Московский Комсомолец вчера в 06:12
Кино

Тимур Бекмамбетов снимает фильм в вертикальном формате

Popcake 01:12
Происшествия

Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты

Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Газета.Ru 12 февраля в 13:54
Авто

Названы самые надежные трехлетние автомобили

Московский Комсомолец 02:41
Общество

В Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова

Вести.Ru вчера в 09:59
Культура

Билли Айлиш выпустила заглавную песню к новому фильму о Джеймсе Бонде

Билли Айлиш представила песню «No Time To Die», которая станет заглавной композицией в новом фильме о Джеймсе Бонде.
Дождь 01:07
Киберспорт

Half-Life: Alyx выйдет 23 марта

Cyber.sports.ru вчера в 14:54
Игры

«МегаФон» и Теле2 запускают облачные игровые сервисы

«МегаФон» совместно с Loudplay планируют запуск системы облачного гейминга, под который уже разработаны тарифы.
Игромания.ру 03:01
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Путин подписал указ об увековечении памяти Юрия Лужкова

Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
ТАСС 01:19
Экономика

Воронежцы активно осваивают индивидуальные инвестиционные счета

Воронежцы активно осваивают такой вид инвестирования – за четыре последних месяца года количество счетов выросло в полтора раза.
Гудвилл.онлайн вчера в 03:33
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Энрике Иглесиас
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Испанский певец, автор песен, продюсер и актёр. Иглесиас начинал свою карьеру под псевдонимом «Энрике Мартинес» и работал на неприметный мексиканский лейбл «FonoMusic». Сейчас Энрике Иглесиас - самый известный из представителей латиноамериканской музыки в мире, а в его коллекции много статуэток «Грэмми» и «American Music Awards». За свою карьеру Энрике выпустил более 40 синглов и 10 студийных альбомов, которые 116 раз становились платиновыми, 227 золотыми, а общий объём продаж составляет 100 млн пластинок.
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