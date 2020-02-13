с чего всё началось

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок. В семье знаменитого исполнителя Энрике Иглесиаса и российской экс-теннисистки Анны Курниковой случилось долгожданное пополнение.

Политика Лавров и Помпео могут встретиться в Мюнхене В российскую делегацию войдет глава МИД России Сергей Лавров. А вот американскую делегацию возглавит госсекретарь США Майк Помпео.

Происшествия Медики на Урале выбросили пациента из скорой и уехали Утверждалось, что пациента с защемлением нервных окончаний скорая помощь привозила в несколько больниц, где его отказались принять, после чего медики оставили мужчину прямо на улице возле входа в приемный покой.

Политика Песков опроверг сообщения о встрече Патрушева и Зеленского в Омане Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал враньем сообщения о поездке секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева в Оман и встрече там с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает РИА Новости.

Политика Мишустин поручил внести предложения по оптимизации штата ведомств Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил руководителей министерств, ведомств, федеральных органов исполнительной власти проанализировать штат и внести предложения по оптимизации его предельной численности до 1 апреля.

Политика В Турции усилили охрану посольства России из-за угроз Власти Турции усилили меры по обеспечению безопасности посольства России в связи с угрозами, которые поступают российскому послу в этой стране Алексею Ерхову из-за обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб.

Авто Mercedes представил суперкатер в стиле «Гелендвагена» В 2020 году за основу проекта взяли легендарный «Гелендваген» в самой мощной модификации — G 63.

Кино Появилось первое видео с Робертом Паттинсоном в образе Бэтмена На vimeo-аккаунете Мэтта Ривза, постановщика предстоящего нового "Бэтмена", сегодня появилось небольшое видео теста камеры, на котором Роберт Паттинсон впервые представлен в образе супергероя.

Авто Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России Автомобиль Kia Rio стал самым угоняемым автомобилем в России. Об этом сообщила газета «Известия», ссылаясь на данные страховщиков.

Происшествия ФСБ задержала жителя Подмосковья, перечислившего ИГ 25 млн рублей ФСБ России задержала жителя Московской области, организовавшего сбор денег для запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", им было перечислено более 25 млн рублей.

Кино В прокат выходят «Джентльмены» Гая Ричи 13 февраля в российский прокат выходит криминальная комедия «Джентльмены» британца Гая Ричи с Мэттью Макконахи, Чарли Ханнэмом, Хью Грантом, Мишель Докери и Колином Фарреллом.