Общество
Вести.RuПоявились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека. К такому выводу эксперты пришли после вскрытия жителя Уханя, умершего от пневмонии, пишет South China Morning Post. 85-летний мужчина, которому провели вскрытие, попал в больницу Уханя 1 января.
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Армия и оружие
Названа защита российских самолетов в Сирии
Михайлов добавил, что в сирийском Идлибе Воздушно-космические силы (ВКС) России используют истребители-бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-25, которые работают ниже, чем Су-24, поскольку бьют по наземным целям и имеют защиту от ПЗРК противника.
Происшествия
В Париже эвакуируют Лионский вокзал из-за пожара
Армия и оружие
Два генерала получили звания Героев России за операцию в Сирии
Как сообщил ТАСС источник в военном ведомстве, это Начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской и командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.
Происшествия
Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД
Шоу-бизнес
Иглесиас и Курникова выбрали имя для дочери
Энрике Иглесиас и Анна Курникова выбрали имя для новорожденной дочери, появившейся на свет в середине февраля.
Общество
Мама девочки с «маской Бэтмена» рассказала, как продвигается лечение
Кэрол рассказала, что Луна чувствует себя хорошо, однако из-за того, что девочка подвижна, корка на носу постоянно срывается и место начинает кровоточить.
Шоу-бизнес
Гордон обнародовала компромат на Валерию и Пригожина
Конфликт между журналисткой Екатериной Гордон и продюсером Иосифом Пригожиным набирает обороты.
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В Астраханской области разбился вертолет
Общество
Детдомовец попросил Путина помочь ему вернуться к бабушке
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта.
Кино
Netflix запустил рейтинг популярных фильмов и сериалов
Компания Netflix запустила новую функцию. Она представит пользователям самые популярные проекты. Топ-10 будет обновляться каждый день.
Игры
В Китае запретили симулятор эпидемий Plague Inc
На фоне эпидемии коронавируса интерес к игре резко возрос. Игру про Plague Inc. смертоносный вирус запретили в Китае.
Армия и оружие
В Средиземное море вошел большой десантный корабль «Орск»
В Средиземное море вошел большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота России «Орск», сообщает в пятницу, 28 февраля, информационное агентство Sabah.
Общество
Из Москвы депортируют иностранцев, нарушивших изоляцию по коронавирусу
Из Москвы депортируют 88 иностранцев, нарушивших режим изоляции после прилета из Китая, пишет РБК со ссылкой на заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Наука
Употребление молока повышает риск развития рака молочной железы
Употребление молока связано с повышенным риском развития рака молочной железы у женщин, согласно новому исследованию, опубликованному в журнале International Journal of Epidemiology.
Здоровье
ВОЗ повысила оценку глобального риска коронавируса до «очень высокой»
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пересмотрела оценку риска распространения коронавируса COVID-19 с «высокой» до «очень высокой», сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве.
Автоспорт
Квят стал десятым в последний день предсезонных тестов «Формулы-1»
Российский гонщик команды Alpha Tauri Даниил Квят в заключительный день предсезонных тестов "Формулы-1" в Барселоне показал десятое время, уступив победителю 0,718 секунды.
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Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Экономика
Силуанов объяснил падение рубля
Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля.
Армия и оружие
Турция нанесла ответные удары после атаки сирийской армии в Идлибе
Чиновник сообщил, что турецкие военные наносят воздушные и наземные удары по позициям сирийских войск.
Футбол
Киевское «Динамо» в матче с двумя удалениями проиграло «Днепру-1», Супряга сделал хет-трик за 19 минут
В первом матче 20-го тура чемпионата Украины киевское «Динамо» гостило у «Днепра-1».
Политика
Российским послам могут запретить иностранное гражданство
Из текста законопроекта: «Послом, представителем может быть назначен гражданин РФ, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства».
Общество
Россия назвала условие выплаты Грузии компенсации по решению ЕСПЧ
Иск о компенсациях пострадавшим от депортации в 2006 году Грузия подала в марте 2007 г. Рассмотрение дела началось пять лет спустя.
Общество
У кого мог приобрести нью-йоркские квартиры зять Мишустина
Удодов в декабре 2009 г. купил пять квартир в жилом комплексе 20 Pine Street в Нью-Йорке, говорится в расследовании Навального со ссылкой на городской реестр недвижимости.
Армия и оружие
Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны
Россия способна принудить Турцию к окончательному уходу из Сирии без военных действий, заявил ветеран спецслужб Израиля Яков Кедми.