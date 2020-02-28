Общество

Вести.RuВести.RuПоявились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса

Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека. К такому выводу эксперты пришли после вскрытия жителя Уханя, умершего от пневмонии, пишет South China Morning Post. 85-летний мужчина, которому провели вскрытие, попал в больницу Уханя 1 января.
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Учёные: коронавирусная пневмония подрывает работу сердца

News.ru12:33

Врачи сообщили результаты первого вскрытия умершего от коронавируса в КНР

РБК09:03

Обнародованы результаты вскрытия первого умершего от коронавируса

ФАН03:22

Вскрытие показало, что коронавирус COVID-19 поражает в основном легкие

Интерфакс04:26

Вскрытие показало, какие органы поражает коронавирус

Телеканал 360°03:26

Объявлены результаты вскрытия умерших от коронавируса

Lenta.ru08:56

Обнародованы результаты вскрытия первой жертвы коронавируса

РИА Новости01:49
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СК по Москве возбудил уголовное дело по факту гибели людей в бане

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Газета.Ru 12:59
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Уточняется, что южнокорейская компания Samsung должна выпустить новинку в марте.
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Как сообщили в прокуратуре края, сотрудники надзорного ведомства уже начали проверку по обращению медиков.
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В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером

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Актер требует от Михалкова 80 миллионов за «Превосходство Борна»

Актер Александр Боев подал в суд на режиссера и продюсера Никиту Михалкова, сообщает Telegram-канал Mash.
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Ветеран ФСБ рассказал о действиях России в случае конфликта с Турцией

Ветеран ФСБ, генерал-майор и председатель Центрального исполкома организации «Офицеры России» Александр Михайлов прокомментировал обострение в сирийском Идлибе и опасения, что боевые действия Турции против армии Сирии могут затронуть и Россию.
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В Финляндии предложили отменить визы для петербуржцев

Мэр финского города Савонлинна Янне Лайне предложил радикально облегчить визовый режим для жителей Санкт-Петербурга, пишет издание Uutisvuoksi.
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ВОЗ повысила риск распространения коронавируса до «очень высокого»

Риск распространения COVID-19 в мире повышен до уровня «очень высокий».
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Пилот упавшего в Астраханской области вертолёта погиб

Место падения вертолёта в Наримановском районе Астраханской области обнаружено спасателями, пилот машины погиб.
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Суд приговорил экс-главу УМВД Камчатки к пяти годам колонии

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