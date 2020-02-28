Общество

Вести.RuВести.RuПоявились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса

Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека. К такому выводу эксперты пришли после вскрытия жителя Уханя, умершего от пневмонии, пишет South China Morning Post. 85-летний мужчина, которому провели вскрытие, попал в больницу Уханя 1 января.
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Учёные: коронавирусная пневмония подрывает работу сердца

News.ru12:33

Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса

РИА Новости01:49

Объявлены результаты вскрытия умерших от коронавируса

Lenta.ru08:56

Вскрытие показало, что коронавирус COVID-19 поражает в основном легкие

Интерфакс04:26

Вскрытие показало, какие органы поражает коронавирус

Телеканал 360°03:26

Обнародованы результаты вскрытия первого умершего от коронавируса

ФАН03:22

Врачи сообщили результаты первого вскрытия умершего от коронавируса в КНР

РБК09:03
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 17:28, Ашберн
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ВОЗ повысила риск распространения коронавируса до «очень высокого»

Риск распространения COVID-19 в мире повышен до уровня «очень высокий».
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Десантный корабль «Орск» вошел в Средиземное море

Десантный корабль Черноморского флота (ЧФ) России «Орск» прошел Босфор и вышел в Средиземное море.
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Список облагаемых налогом на роскошь автомобилей стал больше

Газета.Ru 09:52
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Один человек погиб в результате крушения вертолета под Астраханью

Один человек, по предварительным данным, погиб в результате крушения вертолета под Астраханью, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Минздрава Астраханской области.
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Зеленский созывает внеочередное заседание Рады

Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта.
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Названы автомобили, которые не боятся пробегов более 300 тыс. км

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Ученые зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной

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Музыка

Принц Гарри записал песню с Джоном Бон Джови

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Общество

В России резко сократились продажи путевок в Турцию

За последние два дня в России упали продажи туристических путевок в Турцию.
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Члены Совфеда от Оренбуржья награждены орденами

Сенаторы удостоены ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Напомним, Елена Афанасьева является сенатором с 2014 года.
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Пенсии начислят по-новому. Жизнь пенсионеров изменится с 1 марта

Ряд нормативных актов вступит в силу с 1 марта в России. Документы внесут изменения в жизнь пенсионеров, сообщает PRIMPRESS.
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Путин рассказал о предложении использовать двойника

Российский президент Владимир Путин признался, что ему предлагали использовать двойника ради его безопасности, но он отказался.
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В прошлом месяце Тимошенко заявила, что Зеленский и вся его команда отдали страну на аутсорсинг – под внешнее управление крупных глобальных финансово-промышленных групп, и это грозит государству распадом.
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"В результате столкновения автомобилей ВАЗ-2112 и Ford Focus на автодороге в поселке Косулино пострадали шесть человек, пять из них погибли", — сказал собеседник агентства.
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Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля.
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В одной из школ Зеленограда умерла девочка.
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Бабушке мальчика, обратившегося к Путину, помогут с опекой

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Количество зараженных коронавирусом в Италии превысило 800 человек

В Италии количество зараженных коронавирусом за сутки увеличилось почти на четверть, составив 821 человека, погиб 21 больной.
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