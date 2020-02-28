Общество
Вести.RuПоявились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека. К такому выводу эксперты пришли после вскрытия жителя Уханя, умершего от пневмонии, пишет South China Morning Post. 85-летний мужчина, которому провели вскрытие, попал в больницу Уханя 1 января.
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Происшествия
В ДТП в Свердловской области погибли пять человек
Армия и оружие
Небензя заявил о праве Сирии подавлять террористов
Сирийская армия имеет право отвечать террористам, ведущим обстрелы из Идлиба, заявил на заседании постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза, посвященном гибели 33 турецких военных в Сирии.
Политика
В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции
День 22 апреля, на который назначено всероссийское голосование по поправкам к Конституции, будет оплачиваемым выходным, заявил член рабочей группы по подготовке поправок, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.
Космос
Третий спутник «Глонасс-К» запустят с Плесецка в мае
Источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что третий навигационный спутник нового поколения «Глонасс-К» планируется запустить с космодрома Плесецк в мае, передает РИА Новости.
Происшествия
Вернувшийся из-за трещины в стекле Boeing приземлился во Внуково
Пассажирский самолет Boeing 777, который направлялся из Москвы в Бангкок, но из-за трещины в лобовом стекле вынужденно повернул назад, приземлился в аэропорту Внуково, следует из данных flightradar24.com.
Армия и оружие
Боевики устроили лагерь в руинах древнего города в Сирии
Тренировочный лагерь и химическую лабораторию боевиков обнаружили сирийские военные в Эбле. Древний город недавно освободили от террористов.
Политика
Украина отказалась праздновать День Победы
Украина не собирается праздновать День Победы 9 мая, об этом в интервью телеканалу "Украина 24" заявил глава МИД страны Вадим Пристайко.
Авто
Электрокары начали приносить людям вред
Немцы бьют тревогу: переход с автомобилей, оснащённых ДВС, на электрокары сулит обычным людям немалые проблемы.
Хоккей
Панарин обновил свой рекорд результативности в НХЛ
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" и сборной России Артемий Панарин обновил свой рекорд результативности в регулярных сезонах.
Здоровье
Вирусолог рассказал об отличии коронавируса от ОРВИ
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что сдать анализ на коронавирус можно по направлению врача и только в центрах гигиены и эпидемиологии.
Армия и оружие
Сатановский напомнил советнику Эрдогана, что осталось от Турции после 16 войн с Россией
Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросам безопасности и внешней политики Месут Хаккы Джашин, выступая в эфире телеканала A-Haber по поводу гибели турецкий военных в сирийском Идлибе, заявил, что его страна готова к войне с Россией и не боится ее.
Футбол
Кокорин собрался вернуться в сборную России
Армия и оружие
Россия направила в Средиземное море 10 военных кораблей и 2 подлодки
Как оказалось, в настоящий момент в Средиземном море находится сразу 10 российских военных кораблей и две подводные лодки, которые могут стать решающим средством победы над боевиками.
Армия и оружие
США закрыли крупнейшую зарубежную военную базу из-за коронавируса
Соединенные Штаты временно закрыли свою базу в Южной Корее, которая считается крупнейшим американским военным объектом за пределами страны.
Экономика
Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд
В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 т. Почти весь объем поставок в Великобританию — это золото в слитках, следует из данных ФТС.
Армия и оружие
ВС Турции поразили более 200 целей сирийской армии в Идлибе
ВВС и артиллерия Турции поразили в Идлибе более 200 целей, принадлежащих сирийской армии.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $50
Стоит отметить, что апрельские фьючерсы на нефть марки WTI дешевеют до $44,95 за баррель.
Политика
Клишас: слова о Боге могут появиться в третьей главе Конституции
Сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок к Конституции, сенатор Андрей Клишас заявил, что тезисы про Бога могут быть изложены в отдельной статье третьей главы основного закона, но принцип светского государства в ней останется.
Музыка
Назван представитель Белоруссии на «Евровидении-2020»
Стало известно, кто поедет на песенный конкурс «Евровидение» от Белоруссии.
Общество
«Триколор» и «Газпром-медиа» не продлили контракт на 33 канала
«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»).
Политика
Секретарь СНБО назвал сало и чеснок лучшим лекарством от коронавируса
Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал «лучшее лекарство от коронавируса» в эфире ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1».
Футбол
Суарес выразил надежду, что «Барселона» продлит с ним контракт
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал трогательную Аллу Пугачеву с детьми
Очередной снимок семьи Максим Галкин выложил в Instagram-аккаунте. На нем запечатлены Алла Пугачева и маленькие Гарри и Лиза.
Происшествия
Россиянке дали пожизненное за убийство, совершенное мужем-иностранцем
Косметолога из Екатеринбурга Елену Панову приговорили к пожизненному заключению в Швейцарии, куда она переехала к жениху.
Космос
Китайский аппарат изучил грунт Луны
Аппарат «Чанъэ-4», запущенный в начале 2019 года, прислал новый массив данных о недрах спутника Земли.