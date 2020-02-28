Общество
Вести.RuПоявились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека. К такому выводу эксперты пришли после вскрытия жителя Уханя, умершего от пневмонии, пишет South China Morning Post. 85-летний мужчина, которому провели вскрытие, попал в больницу Уханя 1 января.
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Происшествия
Пилот разбившегося под Астраханью вертолета погиб
Экономика
Профессор из Приморья назвал условие восстановление экономики КНР
Страдающая на фоне коронавируса экономика Китая может восстановится к 1 июлю текущего года при условии открытия границы РФ - КНР, считает профессор экономики Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, генеральный директор вузовского Центра программ Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), профессор Александр Латкин.
Армия и оружие
Небензя заявил о праве Сирии подавлять террористов в Идлибе
Армия Сирии имеет право подавлять террористов на территории страны в ответ на нарушения режима прекращения огня изнутри Идлибской зоны деэскалации, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Армия и оружие
Турция нанесла ответные удары по позициям армии Сирии
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Реал» в матче Лиги чемпионов
Политика
Саммит АСЕАН и США перенесли из-за распространения коронавируса
Специальный саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и США, который был запланирован на март в Лас-Вегасе, отменили из-за распространения коронавируса и отложили на неясное время, сообщает Reuters со ссылкой на американскую администрацию.
Происшествия
В Москве два человека погибли после прыжка в бассейн с сухим льдом
Два человека погибли, двое госпитализированы в Москве после того, как в бассейн засыпали 25 килограммов сухого льда, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Армия и оружие
Российский десантный корабль «Орск» вошел в Средиземное море
Большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота прошел через пролив Босфор в Средиземное море, сообщается на странице отслеживающего проходящие через Босфор суда журналиста Reuters Ёрука Ишика в Twitter.
Энергетика
На Украине заявили о возможности «Газпрома» уничтожить «Нафтогаз»
Российская компания «Газпром» может создать на Украине дочерние компании и напрямую поставлять в страну голубое топливо, создавая для «Нафтогаза» серьезную конкуренцию.
Политика
Трамп хочет обсудить с лидерами стран СБ ООН контроль над вооружениями
Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с лидерами постоянных членов Совета безопасности (СБ) ООН для обсуждения вопроса контроля над вооружениями, сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации главы государства.
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Закон о ввозе незарегистрированных лекарств С 1 марта 2020 года вступит в силу закон, по которому в Россию разрешается ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии.
Космос
Началось создание российской многоразовой ракеты
Решено начать работу над созданием летного демонстратора отечественной ракеты-носителя многоразового использования.
Космос
Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной
Происшествия
Пять человек погибли в Перу из-за наводнений
Не менее пяти человек погибли в результате наводнений на юге Перу, передает телеканал teleSUR.
Политика
Лукашенко заявил о «понуждении» Белоруссии к интеграции с РФ
Глава белорусского государства сообщил, что еще вместе с первым президентом России Борисом Ельциным инициировал интеграцию двух государств.
Экономика
Эксперты: коронавирус помог обнаружить проблему с продуктами
Последствия распространения китайского коронавируса показали существование проблемы обеспеченности российскими продуктами не страны в целом, а отдельных регионов РФ, прокомментировал РИА Новости управляющий партнер консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк.
Здоровье
Пенсии начислят по-новому. Жизнь пенсионеров изменится с 1 марта
Ряд нормативных актов вступит в силу с 1 марта в России. Документы внесут изменения в жизнь пенсионеров, сообщает PRIMPRESS.
Армия и оружие
Греция заблокировала заявление НАТО в поддержку Турции
Греция наложила вето на заявление Североатлантического альянса (НАТО) в поддержку Турции на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе, сообщает газета "Вима".
Шоу-бизнес
В Сети появились новые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»
Происшествия
Начальника отдела пенсионного обеспечения МВД Алешину арестовали
Столичный Пресненский суд арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД Светлану Алешину по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, что делать при подозрении на коронавирус
Роспотребнадзор рассказал, что делать при подозрении на коронавирус. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Происшествия
Пассажирка обвинила таксиста в домогательстве и извинилась
Управляющий директор креативного агентства MDK Мария Вылегжанина-Донская заявила, что ее хотел изнасиловать таксист Gett.
Биатлон
Логинов может пропустить последний этап Кубка мира
Тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович заявил, что спортсмен может пропустить последний этап Кубка мира в Осло.
Политика
Сессию комиссии ООН перенесли из-за невыдачи визы россиянину
Организационную сессию комиссии ООН по разоружению перенесли из-за невыдачи американской визы главе российской делегации Константину Воронцову, передает корреспондент РИА Новости.
Хоккей
Панарин набрал очки в 12 матче кряду и установил личный рекорд
Россиянин набрал очки в 12 встрече кряду. Теперь на счету Панарина 88 (32+56) очков в 63 играх, установив тем самым личный рекорд.
Общество
Польский PERN готовит трубопровод «Дружба» к реверсу нефти на восток
Польский оператор нефтепровода "Дружба" PERN решил технически подготовить трубопровод к транспортировке нефти в восточном направлении, говорится в сообщении компании.
Происшествия
Nissan и Toyota столкнулись на охотской трассе
На охотской трассе сегодня произошло ДТП.
Футбол
Что говорят о предстоящем дерби «Динамо» и «Спартака» в РПЛ
Для «Спартака» первый после зимнего перерыва матч в РПЛ с «Динамо» станет таким же определяющим, как предстоящая игра с ЦСКА в Кубке страны.
Кино
Ким Бодниа сыграет Весемира во втором сезоне «Ведьмака»
Netflix анонсировала актера на роль Весемира во втором сезоне «Ведьмака».
Футбол
Стали известны результаты жеребьевки одной восьмой Лиги Европы
Хотя ещё не все матчи 1/16 сыграли Стали известны результаты жеребьевки 1/8 Лиги Европы.