Общество

Вести.RuВести.RuПоявились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса

Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека. К такому выводу эксперты пришли после вскрытия жителя Уханя, умершего от пневмонии, пишет South China Morning Post. 85-летний мужчина, которому провели вскрытие, попал в больницу Уханя 1 января.
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Учёные: коронавирусная пневмония подрывает работу сердца

News.ru12:33

Врачи сообщили результаты первого вскрытия умершего от коронавируса в КНР

РБК09:03

Обнародованы результаты вскрытия первого умершего от коронавируса

ФАН03:22

В Китае опубликовали результаты вскрытия первого умершего от коронавируса

Аргументы и Факты03:34

Вскрытие показало, какие органы поражает коронавирус

Телеканал 360°03:26

Объявлены результаты вскрытия умерших от коронавируса

Lenta.ru08:56

Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса

РИА Новости01:49
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Происшествия

Пилот разбившегося под Астраханью вертолета погиб

Коммерсантъ 19:38
Экономика

Профессор из Приморья назвал условие восстановление экономики КНР

Страдающая на фоне коронавируса экономика Китая может восстановится к 1 июлю текущего года при условии открытия границы РФ - КНР, считает профессор экономики Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, генеральный директор вузовского Центра программ Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), профессор Александр Латкин.
Российская газета 20:06
Армия и оружие

Небензя заявил о праве Сирии подавлять террористов в Идлибе

Армия Сирии имеет право подавлять террористов на территории страны в ответ на нарушения режима прекращения огня изнутри Идлибской зоны деэскалации, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Газета.Ru 19:58
Армия и оружие

Турция нанесла ответные удары по позициям армии Сирии

Пятый канал вчера в 19:14
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Реал» в матче Лиги чемпионов

Vprognoze.ru вчера в 02:52
Политика

Саммит АСЕАН и США перенесли из-за распространения коронавируса

Специальный саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и США, который был запланирован на март в Лас-Вегасе, отменили из-за распространения коронавируса и отложили на неясное время, сообщает Reuters со ссылкой на американскую администрацию.
МИР 24 19:20
Происшествия

В Москве два человека погибли после прыжка в бассейн с сухим льдом

Два человека погибли, двое госпитализированы в Москве после того, как в бассейн засыпали 25 килограммов сухого льда, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 14:06
Армия и оружие

Российский десантный корабль «Орск» вошел в Средиземное море

Большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота прошел через пролив Босфор в Средиземное море, сообщается на странице отслеживающего проходящие через Босфор суда журналиста Reuters Ёрука Ишика в Twitter.
Газета.Ru 20:17
Энергетика

На Украине заявили о возможности «Газпрома» уничтожить «Нафтогаз»

Российская компания «Газпром» может создать на Украине дочерние компании и напрямую поставлять в страну голубое топливо, создавая для «Нафтогаза» серьезную конкуренцию.
Известия 17:40
Политика

Трамп хочет обсудить с лидерами стран СБ ООН контроль над вооружениями

Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с лидерами постоянных членов Совета безопасности (СБ) ООН для обсуждения вопроса контроля над вооружениями, сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации главы государства.
Газета.Ru 18:46
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 марта

Закон о ввозе незарегистрированных лекарств С 1 марта 2020 года вступит в силу закон, по которому в Россию разрешается ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии.
Известия вчера в 16:02
Космос

Началось создание российской многоразовой ракеты

Решено начать работу над созданием летного демонстратора отечественной ракеты-носителя многоразового использования.
ToDay News Ufa 03:33
Космос

Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной

Pravda.Ru 08:40
Происшествия

Пять человек погибли в Перу из-за наводнений

Не менее пяти человек погибли в результате наводнений на юге Перу, передает телеканал teleSUR.
REGNUM 20:14
Политика

Лукашенко заявил о «понуждении» Белоруссии к интеграции с РФ

Глава белорусского государства сообщил, что еще вместе с первым президентом России Борисом Ельциным инициировал интеграцию двух государств.
Московский Комсомолец вчера в 06:27
Экономика

Эксперты: коронавирус помог обнаружить проблему с продуктами

Последствия распространения китайского коронавируса показали существование проблемы обеспеченности российскими продуктами не страны в целом, а отдельных регионов РФ, прокомментировал РИА Новости управляющий партнер консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк.
РИА Новости 19:15
Здоровье

Пенсии начислят по-новому. Жизнь пенсионеров изменится с 1 марта

Ряд нормативных актов вступит в силу с 1 марта в России. Документы внесут изменения в жизнь пенсионеров, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 13:30
Армия и оружие

Греция заблокировала заявление НАТО в поддержку Турции

Греция наложила вето на заявление Североатлантического альянса (НАТО) в поддержку Турции на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе, сообщает газета "Вима".
Газета.Ru 20:28
Шоу-бизнес

В Сети появились новые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»

ФАН 26 февраля в 07:16
Происшествия

Начальника отдела пенсионного обеспечения МВД Алешину арестовали

Столичный Пресненский суд арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД Светлану Алешину по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Вечерняя Москва вчера в 23:10
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, что делать при подозрении на коронавирус

Роспотребнадзор рассказал, что делать при подозрении на коронавирус. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Piter.tv вчера в 23:59
Происшествия

Пассажирка обвинила таксиста в домогательстве и извинилась

Управляющий директор креативного агентства MDK Мария Вылегжанина-Донская заявила, что ее хотел изнасиловать таксист Gett.
Известия 06:49
Биатлон

Логинов может пропустить последний этап Кубка мира

Тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович заявил, что спортсмен может пропустить последний этап Кубка мира в Осло.
Газета.Ru вчера в 09:01
Политика

Сессию комиссии ООН перенесли из-за невыдачи визы россиянину

Организационную сессию комиссии ООН по разоружению перенесли из-за невыдачи американской визы главе российской делегации Константину Воронцову, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 14:27
Хоккей

Панарин набрал очки в 12 матче кряду и установил личный рекорд

Россиянин набрал очки в 12 встрече кряду. Теперь на счету Панарина 88 (32+56) очков в 63 играх, установив тем самым личный рекорд.
Спорт-Экспресс 19:47
Общество

Польский PERN готовит трубопровод «Дружба» к реверсу нефти на восток

Польский оператор нефтепровода "Дружба" PERN решил технически подготовить трубопровод к транспортировке нефти в восточном направлении, говорится в сообщении компании.
РИА Новости 05:12
Происшествия

Nissan и Toyota столкнулись на охотской трассе

На охотской трассе сегодня произошло ДТП.
Сахалин.Инфо 17:42
Футбол

Что говорят о предстоящем дерби «Динамо» и «Спартака» в РПЛ

Для «Спартака» первый после зимнего перерыва матч в РПЛ с «Динамо» станет таким же определяющим, как предстоящая игра с ЦСКА в Кубке страны.
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Кино

Ким Бодниа сыграет Весемира во втором сезоне «Ведьмака»

Netflix анонсировала актера на роль Весемира во втором сезоне «Ведьмака».
Cyber.sports.ru 14:55
Футбол

Стали известны результаты жеребьевки одной восьмой Лиги Европы

Хотя ещё не все матчи 1/16 сыграли Стали известны результаты жеребьевки 1/8 Лиги Европы.
Piter.tv 09:05
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