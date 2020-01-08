Президент Ирана пригрозил «отрезать ногу» США на Ближнем Востоке Корпус военной базы получил значительные повреждения, несколько самолетов оказались полностью уничтоженными, другая авиатехника тоже пострадала. Ракетный удар Тегеран нанес в ночь на 8 января.

Происшествия В Нигерии освободили похищенных пиратами россиян Освобождены двое россиян, похищенных с нефтяного судна MV AMBIKA, в ближайшее время они возвратятся на родину, сообщили в посольстве России в Абудже.

Политика В Госдуме оценили заявление Трампа о политике в отношении Ирана Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, который анонсировал новые экономические санкции против Ирана.

Происшествия В аварии в Подмосковье погибли четыре человека Днем 8 января на 145 километре трассы М5 "Урал" в городском округе Луховицы столкнулись две легковушки. В аварии погибли четыре человека.

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