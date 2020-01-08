Армия и оружие

ПрофильПрофильПоявились снимки атакованной Ираном базы США в Ираке

Президент Ирана пригрозил «отрезать ногу» США на Ближнем Востоке Корпус военной базы получил значительные повреждения, несколько самолетов оказались полностью уничтоженными, другая авиатехника тоже пострадала. Ракетный удар Тегеран нанес в ночь на 8 января.
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Показаны повреждения базы США в Ираке после ракетного удара Ирана

Lenta.ru12:04

Bloomberg опубликовал фото последствий удара по американским базам

РИА Новости13:50

СМИ опубликовали фото баз США после ракетного удара

Телеканал 360°16:18

Bloomberg опубликовал снимки повреждений военной базы США

News.ru14:23

СМИ опубликовали снимки последствий удара Ирана по американским базам в Ираке

Life.ru15:09

СМИ обнародовали снимки с последствиями удара Ирана по базе США

Аргументы и Факты15:48

Появились снимки атакованной Ираном базы США в Ираке

Профиль15:21
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СМИ назвали версию западной разведки о причинах авиакатастрофы в Иране

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Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, который анонсировал новые экономические санкции против Ирана.
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По информации Le Republicain Lorrain, «синие» ведут переговоры и уже сделали предложение о покупке игрока за 20 миллионов евро.
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Армия и оружие

Ракетному удару Ирана подверглись многие военные базы США в Ираке

Ракетной атаке Ирана подверглись ряд военных баз США в Ираке.
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В аварии в Подмосковье погибли четыре человека

Днем 8 января на 145 километре трассы М5 "Урал" в городском округе Луховицы столкнулись две легковушки. В аварии погибли четыре человека.
Вести.Ru 09:22
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Роспотребнадзор назвал наиболее опасные ресторанные блюда

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«Ростов» расторг контракт с Сигурдссоном из-за его проблем с алкоголем

Как стало известно «Чемпионату», «Ростов» разорвал контракт с защитником Рагнаром Сигурдссоном из-за его проблем с дисциплиной.
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Названы самые интересные патенты на изобретения 2019 года

Специалисты Роспатента составили рейтинг уникальных патентов за 2019 год.
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Британские корабли снова отправятся в Ормузский пролив

Следует отметить, что в декабре 2019 года власти Великобритании сообщали, что сопровождение судов британскими ВМС в Ормузском проливе завершено.
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Космос

Открыта потенциально обитаемая планета размером с Землю

Изначально TOI 700 ошибочно классифицировали как более крупную солнцеподобную звезду, а это означает, что ее экзопланеты в данных казались больше и горячее, чем они есть на самом деле, но когда параметры светила были скорректированы, стало ясно: самая внешняя из них схожа по размеру с Землей и расположена в обитаемой зоне.
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AMD представила мобильные процессоры Ryzen 4000

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Церемония вручения кинопремии "Оскар" в этом году пройдет без ведущего.
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Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 15-летний подросток скончался на месте.
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Президент США Дональд Трамп попросил Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о более активном участии альянса на Ближнем Востоке.
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"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
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Правительство утвердило правила маркировки четырех групп товаров

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оператора системы маркировки ЦРПТ, с 8 января 2020 года запущена добровольная маркировка для четырех товарных групп, она будет вводиться поэтапно.
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В Новосибирской области горит торговый комплекс

В Новосибирской области горит торговый комплекс, 8 января сообщается на сайте регионального МЧС.
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Клебо пропустит этап Кубка мира в Дрездене

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо не выступит на следующем этапе Кубка мира, который будет проходить в Дрездене (Германия).
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Армия и оружие

Опубликованы фото авиабазы США после ударов Ирана

В Сети появились спутниковые снимки американской авиабазы Аль-Асад в Ираке, по которой в ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетные удары.
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