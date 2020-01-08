Армия и оружие
ПрофильПоявились снимки атакованной Ираном базы США в Ираке
Президент Ирана пригрозил «отрезать ногу» США на Ближнем Востоке Корпус военной базы получил значительные повреждения, несколько самолетов оказались полностью уничтоженными, другая авиатехника тоже пострадала. Ракетный удар Тегеран нанес в ночь на 8 января.
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Происшествия
В Нигерии освободили похищенных пиратами россиян
Освобождены двое россиян, похищенных с нефтяного судна MV AMBIKA, в ближайшее время они возвратятся на родину, сообщили в посольстве России в Абудже.
Политика
В Госдуме оценили заявление Трампа о политике в отношении Ирана
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, который анонсировал новые экономические санкции против Ирана.
Общество
В России изменят порядок поверки счетчиков
В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Футбол
«Челси» предложил 20 млн евро за форварда «Метца» Диалло
По информации Le Republicain Lorrain, «синие» ведут переговоры и уже сделали предложение о покупке игрока за 20 миллионов евро.
Армия и оружие
Две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада
Две ракеты упали в районе Багдада, где располагаются правительственные учреждения и зарубежные посольства, пишет 8 января AL-MAYADEEN.
Армия и оружие
Ракетному удару Ирана подверглись многие военные базы США в Ираке
Ракетной атаке Ирана подверглись ряд военных баз США в Ираке.
Происшествия
В аварии в Подмосковье погибли четыре человека
Днем 8 января на 145 километре трассы М5 "Урал" в городском округе Луховицы столкнулись две легковушки. В аварии погибли четыре человека.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал наиболее опасные ресторанные блюда
Футбол
«Ростов» расторг контракт с Сигурдссоном из-за его проблем с алкоголем
Как стало известно «Чемпионату», «Ростов» разорвал контракт с защитником Рагнаром Сигурдссоном из-за его проблем с дисциплиной.
Технологии
Названы самые интересные патенты на изобретения 2019 года
Специалисты Роспатента составили рейтинг уникальных патентов за 2019 год.
Армия и оружие
Британские корабли снова отправятся в Ормузский пролив
Следует отметить, что в декабре 2019 года власти Великобритании сообщали, что сопровождение судов британскими ВМС в Ормузском проливе завершено.
Космос
Открыта потенциально обитаемая планета размером с Землю
Изначально TOI 700 ошибочно классифицировали как более крупную солнцеподобную звезду, а это означает, что ее экзопланеты в данных казались больше и горячее, чем они есть на самом деле, но когда параметры светила были скорректированы, стало ясно: самая внешняя из них схожа по размеру с Землей и расположена в обитаемой зоне.
Гаджеты
AMD представила мобильные процессоры Ryzen 4000
Помимо ряда видеокарт, компания AMD представила новые гибридные мобильные процессоры Ryzen 4000 на базе архитектуры Zen 2. Эти чипы предлагают от 4 до 8 ядер без многопоточности и с ней.
Общество
Церемония вручения «Оскара» снова пройдет без ведущего
Церемония вручения кинопремии "Оскар" в этом году пройдет без ведущего.
Происшествия
В Петербурге иномарка насмерть сбила двух подростков
Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 15-летний подросток скончался на месте.
Кино
Фильм-конкурент «Великолепного века» бьет рекорды
Кино
«Холоп» стал самой кассовой комедией в России
Наука
Ученые рассказали, какая часть Баренцева моря больше загрязнена
Восточная часть Баренцева моря загрязнена микропластиком больше, чем западная, рассказал директор Арктического центра Северного Арктического федерального университета (САФУ) Александр Сабуров, 8 января сообщает ТАСС.
Футбол
Дмитрий Тарасов едет на сборы с «Рубином»
Здоровье
Диетолог развеяла мифы о продуктах для похудения
Врач-диетолог из итальянской клиники Humanitas Даниела Лучина развеяла популярные мифы о продуктах для похудения, передает rg.ru.
Общество
Карлос Гон рассказал о нарушении его прав в Японии
Политика
Трамп попросил НАТО усилить роль альянса на Ближнем Востоке
Президент США Дональд Трамп попросил Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о более активном участии альянса на Ближнем Востоке.
Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Общество
Правительство утвердило правила маркировки четырех групп товаров
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оператора системы маркировки ЦРПТ, с 8 января 2020 года запущена добровольная маркировка для четырех товарных групп, она будет вводиться поэтапно.
Происшествия
В Новосибирской области горит торговый комплекс
В Новосибирской области горит торговый комплекс, 8 января сообщается на сайте регионального МЧС.
Спорт
Клебо пропустит этап Кубка мира в Дрездене
Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо не выступит на следующем этапе Кубка мира, который будет проходить в Дрездене (Германия).
Армия и оружие
Опубликованы фото авиабазы США после ударов Ирана
В Сети появились спутниковые снимки американской авиабазы Аль-Асад в Ираке, по которой в ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетные удары.