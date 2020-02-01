Общество
РИА НовостиОпубликованы снимки легких, пораженных коронавирусом
Китайские медики показали снимки легких пациентки, которая заразилась коронавирусом 2019-nСоV. Изображения, опубликованные в журнале Radiology, получены в результате компьютерной томографии 33-летней женщины, госпитализированной в китайском городе Ланьчжоу с температурой 39 градусов.
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Ученых шокировали изменения в легких больной коронавирусом китаянки
Московский Комсомолецвчера в 12:54
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