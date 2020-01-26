Общество

Российская газетаРоссийская газетаПоявились снимки рынка в Ухане, где началась вспышка коронавируса

В воскресенье эксперты китайского Национального центра по профилактике и контролю заболеваний сообщили о том, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
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Китайские ученые рассказали, откуда пошел коронавирус нового типа

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Китайские ученые назвали источник нового коронавируса

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Китайские эпидемиологи назвали источником коронавируса диких животных

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Ученые в Китае установили вероятный источник коронавируса 2019-nCoV – СМИ

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Установлен источник китайского коронавируса

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Китайские ученые назвали вероятный источник нового коронавируса

РИА Новости09:54

Китайские эпидемиологи подтвердили, что источником коронавируса были дикие животные

ТАСС08:43
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Происшествия

Раскрыто содержание записки отца оставленных в Шереметьеве детей

Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова рассказала о содержании записки отца двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения, которых обнаружили в аэропорту Шереметьево без сопровождения взрослых.
RT на русском 14:43
Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Коммерсантъ 10:03
Происшествия

Пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант погиб в авиакатастрофе в США

В течение игровой карьеры Брайанту удалось стать пятикратным чемпионом НБА, MVP регулярного чемпионата (сезон 2008/2009), а также дважды MVP финальной серии НБА (в 2009 и 2010 годах).
РБК 15:42
Политика

ЦРУ опубликовало архивные данные об «агенте Гитлера» Бандере

"30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина", — сообщается в документе.
РИА Новости 23 января в 18:00
Гаджеты

Huawei готовит акцию со скидками 15 тысяч рублей на свои смартфоны

Компания Huawei готовит покупателям сюрприз – большие скидки (более 10 000 рублей) сразу на три модели.
ToDay News Ufa 10:35
Происшествия

В Курске две девочки погибли, провалившись под лед

Сегодня в Единую дежурно-диспетчерскую службу Курска поступило сообщение о том, что на реке Сейм под лёд провалились дети.
Курск сегодня 11:07
Армия и оружие

В Минобороны РФ дали оценку отношениям военных России и США в Сирии

В Минобороны РФ отметили, что между российскими и американскими военными в Сирии налажены эффективные каналы взаимодействия по согласованию действий в целях устранения каких-либо конфликтных ситуаций.
REGNUM вчера в 09:47
Происшествия

В Махачкале при взрыве газа в доме пострадал ребенок

Российская газета 07:31
Футбол

«Манчестер Юнайтед» забил шесть голов «Транмиру» в Кубке Англии

В матче 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» разгромил «Транмир Роверс» со счётом 6:0. Встреча состоялась в Биркенхеде на стадионе «Прентон Парк».
Чемпионат 11:49
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Обнаружен неудаляемый Android-вирус

Неудаляемый Android-вирус был обнаружен специалистами по кибербезопасности в приложениях из Google Play.
Lenta.ru 24 января в 10:37
Авто

Блоггеры рассказали о 1200-сильном Ramsmobile

Авторы Youtube-канала «ПриветТачка» рассказали о весьма необычном внедорожнике Ramsmobile RM-X2.
Тарантас Ньюс вчера в 03:04
Армия и оружие

На территорию посольства США в Багдаде упали ракеты

Три ракеты упали вечером в воскресенье на территории посольства США в Багдаде, одна из них поразила ресторан дипмиссии, сообщил телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источник в службах безопасности Ирака.
РИА Новости 16:16
Армия и оружие

Зеленский прокомментировал гибель двух военнослужащих в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя гибель двоих украинских военнослужащих в Донбассе в воскресенье, заявил, что война продолжается и нужно еще с большими усилиями пытаться ее завершить.
РИА Новости 16:14
Кино

Фильм «Холоп» теперь показывают в США и Канаде

Live24 05:55
Футбол

«Наполи» обыграл «Ювентус» в 21-м туре Серии А

RT на русском 16:41
Армия и оружие

Миссия ООН осудила нарушения эмбарго на поставку оружия в Ливию

Поставки оружия в Ливию продолжаются, несмотря на действующее в отношении страны эмбарго и договоренности, достигнутые на конференции в Берлине.
ТАСС вчера в 18:39
Здоровье

Китайские СМИ назвали первые симптомы нового коронавируса

Первые признаки смертельного китайского вируса схожи с симптомами гриппа, но болезнь может проявляться и нетипично.
Газета Кемерова вчера в 23:43
Хоккей

Гретцки хочет, чтобы Овечкин побил его рекорд

Газета.Ru 24 января в 22:48
Технологии

Создана интерактивная карта распространения китайского коронавируса

Центр системных исследований и инжиниринга создал специальную онлайн-панель для мониторинга распространения из Китая нового штамма коронавируса 2019-nCoV.
Профиль 13:13
Гаджеты

AMD отреклась от «обновленной» Wraith Prism, которая оказалась подделкой

Сотрудники компании AMD заявили, что они не модернизировали систему охлаждения Wraith Prism, добавив туда еще 2 охлаждающих трубки.
Faktom 07:19
Происшествия

В Чите нашлась мать четверых детей, которые жили в заброшенном доме

В Чите нашлась мать четверых детей, которые жили с отцом в заброшенном здании без воды и отопления.
Life.ru 06:49
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова раскрыла детали своей свадьбы

Волочкова добавила, что на первой свадьбе у нее было пять платьев, а на предстоящей у нее их будет семь.
RuNews24.ru 12:49
Общество

В США сообщили о пяти случаях заболевания новым коронавирусом

В США зафиксировано пять случаев заболевания новым типом коронавируса из Китая.
RT на русском 16:18
Кино

Фильм «Плохие парни навсегда» возглавил российский прокат

Кинолента «Плохие парни навсегда» стала лидером отечественного проката. Главные роли в фильме сыграли Мартин Лоуренс и Уилл Смит.
NewInform вчера в 09:21
Политика

Владислав Сурков ушел с госслужбы, заявил политолог

РИА Новости вчера в 00:17
Авто

Фотошпионы раскрыли интерьер нового Kia Sorento

Экстерьер и интерьер кроссовера Kia Sorento четвёртого поколения рассекретили за три недели до официальной премьеры.
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Общество

Глава ВОЗ отправился в Китай в связи со вспышкой коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус отправился в Китай в связи с распространением там нового коронавируса 2019-nCoV.
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Певица Макарская рассказала, как увеличение губ испортило ей жизнь

После увеличения губ муж едва узнал свою жену. Макарская отметила, что процедура была очень болезненной.
iReactor 14:30
Космос

Китайский зонд передал на Землю новые снимки обратной стороны Луны

Созданные в Китае посадочный модуль "Чанъэ-4" и луноход "Юйту-2" работают на обратной стороне Луны уже год с небольшим.
Planet Today 23 января в 07:12
Общество

В Петербурге задержали участников пикетов против изменения Конституции

В Петербурге проходит серия одиночных пикетов против изменения Конституции РФ. По меньшей мере пять участников акции задержаны.
Gazeta.SPb 09:14
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