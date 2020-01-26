В воскресенье эксперты китайского Национального центра по профилактике и контролю заболеваний сообщили о том, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.

Появились снимки рынка в Ухане, где началась вспышка коронавируса

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Армия и оружие На территорию посольства США в Багдаде упали ракеты Три ракеты упали вечером в воскресенье на территории посольства США в Багдаде, одна из них поразила ресторан дипмиссии, сообщил телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источник в службах безопасности Ирака.

Армия и оружие Зеленский прокомментировал гибель двух военнослужащих в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя гибель двоих украинских военнослужащих в Донбассе в воскресенье, заявил, что война продолжается и нужно еще с большими усилиями пытаться ее завершить.

Технологии Создана интерактивная карта распространения китайского коронавируса Центр системных исследований и инжиниринга создал специальную онлайн-панель для мониторинга распространения из Китая нового штамма коронавируса 2019-nCoV.

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