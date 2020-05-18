Тренер и отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.

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Отец и тренер чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов по-прежнему находится в тяжелом состоянии, у него есть серьезное поражение легких. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

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