Политика

Lenta.ruLenta.ruПоявилось фото Путина в окружении спецназа

Президент России Владимир Путин сфотографировался с солдатами спецназа Бразилии, которые охраняли его во время визита в страну. Изображение опубликовано в Telegram-канале журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова «Пул N3».
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Появилось фото Путина в окружении спецназа

Lenta.ru14:06

В Сети появилась фотография Путина в окружении бразильского спецназа

РБК14:45

Появилось фото Путина в окружении бразильских силовиков

News.ru14:26

Опубликовано фото Путина в окружении спецназа

URA.Ru15:39

Путин сфотографировался с бразильским спецназом

Взгляд.ру19:29

Опубликована фотография Путина в окружении спецназа

ТК Звезда20:25

Появилось фото Путина в окружении спецназа

ФАН22:11
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Авто

Очередь на кроссовер Hyundai Venue составляет 4 месяца

Tvoe-avto.com вчера в 11:30
Происшествия

Убитую аспирантку СПбГУ Ещенко похоронят в ее родной станице на Кубани

Аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, похоронят в ее родной станице в субботу, отпевание назначено на 11:00 мск, сообщил РИА Новости председатель квартального комитета станицы Старовеличковской Калининского района Краснодарского края Евгений Тарасенко.
РИА Новости вчера в 03:57
Культура

Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»

Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
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Космос

Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС

РБК вчера в 01:53
Энергетика

Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»

«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Мойка78 вчера в 13:57
Футбол

Австрия победила Македонию и вышла на Евро-2020

Сборная Австрии в домашнем матче отборочного турнира Евро-2020 победила команду Македонии (2:0) и вышла в основную стадию турнира.
Спорт-Экспресс 16:36
Общество

Умер лидер «Новой России» Никита Исаев

Глава движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер в поезде Тамбов-Москва.
Новая газета 04:29
Общество

Активы компании Дерипаски в США оказались заблокированы из-за санкций

Из-за санкций счета в Wells Fargo оказались заблокированы, а зарегистрированный в США агент компании полностью прекратил свою деятельность.
РИА Новости вчера в 16:36
Музыка

Сергей Соседов раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске

Bimru.ru 14 ноября в 01:52
Армия и оружие

ВСУ продали еще одну партию поставленного из США вооружения

В 46-й бригаде вооруженных формирований выявили недостачу поставленного из Соединенных Штатов Америки вооружения.
КП - Донецк 08:22
Экономика

РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах

Банки обсуждают с ЦБ возможность позволить клиентам добровольно предоставлять декларации о доходах, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Ведомости 14 ноября в 16:49
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев опубликовал фото с новой возлюбленной

Шоумен Дмитрий Шепелев опубликовал в своем Instagram первое фото с новой избранницей, дизайнером Екатериной Тулуповой.
Газета.Ru 12:25
Экономика

Американский миллиардер: катастрофа неизбежна. Заденет ли она Россию

Родившись в простой семье, Рэй Далио сумел понять, как устроены рынки, и стать очень богатым человеком.
РИА Новости вчера в 00:00
Политика

Климкин назвал успехом Путина разведение сил в Донбассе

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что президент России Владимир Путин добился успеха за счет разведения сил в Донбассе.
Газета.Ru 22:19
ЖКХ

В Благовещенске возникли проблемы с водоснабжением

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Футбол

Президент федерации заявил, что Бензема не вернется в сборную Франции

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре заявил, что нападающий «Реала» Карим Бензема никогда не вернется в национальную команду.
Спорт-Экспресс 10:32
Фигурное катание

Трусова выиграла у Медведевой этап Гран-при в Москве и вышла в финал

Российская фигуристка Александра Трусова выиграла второй этап Гран-при в дебютном сезоне среди взрослых, а также сумела выйти в финал серии.
Газета.Ru 12:49
Политика

Япония отказалась платить $8 млрд за военные базы США

РЕН ТВ 14:31
Политика

Опросы показали наибольший уровень поддержки консерваторов с 2017 года

Опрос SavantaComRes, заказанный Sunday Telegraph, также показал, что за два года стало больше людей, готовых отдать свой голос Консервативной партии.
РБК 19:53
Хоккей

Дубль Дадонова принес «Флориде» победу над «Рейнджерс»

В составе победителей дубль оформил Евгений Дадонов, также отличились Майк Хоффман и Бретт Коннолли.
Газета.Ru 22:01
Автоспорт

Квят озадачила потеря темпа в квалификации

В ходе квалификации свой лучший результат Квят показал на первом же быстром круге, но затем не смог превзойти его ни на одном из трех последующих.
Motorsport.com Россия 15:10
Общество

Штормовое предупреждение объявлено в Приморье из-за осадков и ветра

В Приморье на понедельник, 18 ноября, было объявлено штормовое предупреждение из-за ожидающихся сильных дождя и снега.
News.ru 02:10
Общество

Девятилетняя барабанщица исполнила кавер Nirvana

Недавно на YouTube было опубликовано видео, на котором запечатлено, как Бушелл исполняет кавер-версию песни In Bloom, написанную группой Nirvana в 1991 году.
iReactor 21:52
Футбол

Черчесов объяснил домашний разгром от Бельгии

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал разгромное поражение от команды Бельгии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Lenta.ru 16:14
Общество

Галкин прокомментировал сообщения о запрете концертов

БИЗНЕС Online вчера в 15:22
Футбол

Adidas ответил на отказ сборной России играть в новой форме

Презентация новой формы состоялась 7 ноября, ее специально разработали к чемпионату Европы 2020 года.
RuNews24.ru 14 ноября в 08:45
Политика

Главы делегаций США и Китая обсудили первую часть торговой сделки

Главы делегаций Китая и США на торговых переговорах вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и Роберт Лайтхайзер в ходе телефонного разговора обсудили основные вопросы первой части торгового соглашения между двумя странами.
РБК 22:51
Происшествия

В общежитии в Киеве прогремел взрыв

В общежитии в Киеве произошел взрыв, два человека погибли. Об этом сообщается в Facebook киевской полиции.
РБК 18:00
Общество

Толстый кот Виктор посетил тренировку хоккейного клуба «Адмирал»

Как сообщало ИА REGNUM, «Аэрофлот» лишил бонусных баллов и исключил из программы лояльности Михаила Галина, хозяина толстого кота Виктора, которого сотрудники авиакомпании отказывались пускать в салон самолёта из-за веса животного.
REGNUM 14 ноября в 20:56
Политика

США ввели санкции против министра Кубы

США внес в санкционные списки министра внутренних дел Кубы Хулио Гандарилья.
Газета.Ru 18:12
Как работают Яндекс.Новости?
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