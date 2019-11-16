Политика
Lenta.ruПоявилось фото Путина в окружении спецназа
На опубликованном изображении видно, что российский лидер и бразильские бойцы позируют для совместной фотографии. «Фото на память», — говорится в подписи к нему. Путин посетил Бразилию для участия в саммите БРИКС, который проходил с 13 по 14 ноября.
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Политика
В МИД РФ прокомментировали передачу Украине задержанных кораблей
В МИД РФ не увязывают передачу Украине задержанных в Керченском проливе кораблей с предстоящим саммитом в «нормандском формате», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя российского МИДа.
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Новый клип российкой группы Little Big на песню Go Bananas за десять часов набрал более двух миллионов просмотров на сервисе YouTube.
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Ученые предупредили общественность о том, что в мире уже развернулась глобальная эпидемия суперинфекции.
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Дополнительные герои появятся в новых сериях «Ну, погоди!»
Дополнительные герои появятся в новых сериях знаменитого советского мультфильма «Ну, погоди!».
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Умер лидер «Новой России» Никита Исаев
Глава движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер в поезде Тамбов-Москва.
Происшествия
На Кубани похоронили Анастасию Ещенко
Наша редакция еще раз выражает соболезнования близким и родственникам Анастасии Ещенко и очень надеется, что в связи с участившимися случаями распространения в сети запрещенных к публикации фотографий, к ответственности будут привлечены все те люди из правоохранительной системы, кто очерняет ее работу вот такими циничными "сливами" фото убитых и погибших людей в Санкт- Петербурге.
Происшествия
В Петербурге автомобиль упал в реку Фонтанку
В Санкт-Петербурге на набережной реки Фонтанки легковой автомобиль упал в воду.
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Толстый кот Виктор посетил тренировку хоккейного клуба «Адмирал»
В четверг, 14 ноября, толстый кот Виктор провел своё первое занятие в тренажерном зале под руководством тренера «Адмирала» Николая Пронина, пишет РБК.
Общество
Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте
Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
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Криштиану Роналду жестко подшутил над фанатом
Политика
В Белоруссии начались парламентские выборы
В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах депутатов в Палату представителей Национального собрания (нижняя палата парламента).
Спорт
В Союзе биатлонистов России произошел скандал
Вице-президент Союза биатлонистов России, член правления организации Алексей Нуждов заявил, что ему стыдно за главу СБР Владимира Драчева, который самовольно изменил критерии отбора биатлонистов в сборную.
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Россия — Бельгия 1:4
Сборная России по футболу проиграла команде Бельгии в отборочном турнире чемпионата Европы — 2020 и за тур до конца квалификации потеряла шансы на первое место в группе.
Хоккей
Хартли: Дюков должен быть наказан, он сыграл как футболист
Дюков должен быть наказан, он сыграл как футболист.
Технологии
Создан материал, который позволит отказаться от батарей в электронике
В перспективе, новая разработка позволит подпитывать электронику — в основном небольшие процессоры и датчики для интернета вещей — без использования проводов.
Политика
Индия предпочла французские Rafale вместо Су-30МКИ
Общество
В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России
Одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах спецпосланник считает недостаточное образование.
Энергетика
Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»
«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Происшествия
В общежитии Киева прогремел взрыв
Отмечается, что взрыв произошел в общежитии на улице Карла Маркса. В результате взрыва погибли два человека.
Шоу-бизнес
Пропавшая актриса Татьяна Доронина нашлась в больнице
Помощник актрисы Игорь Орба заявил, что Татьяна Доронина находится в больнице на плановом лечении. Ее должны выписать к 21 ноября.
Хоккей
«Флорида» обыграла «Рейнджерс» Панарина в НХЛ, Дадонов оформил дубль
"Флорида Пантерз", за которую выступают россияне голкипер Сергей Бобровский и форвард Евгений Дадонов, обыграла "Нью-Йорк Рейнджерс" с Артемием Панариным в составе в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Общество
Галкин прокомментировал сообщения о запрете концертов
Наука
Сахар оказывает очень сильное влияние на воспаление в кишечнике
Эксперимент с мышами, по мнению ученых, подтверждает, что достаточно незначительного увеличения поедаемого сахара, чтобы это повлияло на кишечник и стало пусковым механизмом неблагоприятных процессов в нем.
ЖКХ
Кабмин Украины снял ограничения на рост тарифов на отопление
Правительство Украины приняло решение о снятии ограничения на рост тарифов на отопление и горячую воду.
Космос
Казахстан запустит производство космических спутников в 2020 году
У Казахстана хорошие перспективы для развития космической отрасли, пока есть Байконур, считает российский эксперт Эльвира Ханко.
Экономика
Сергей Арбузов: Министр экономики — это что-то
На сайте издания «Голос Правды» опубликована новая запись оппозиционного политика, главы Национального банка Украины (2010-2012 гг.) Сергея Арбузова: Министр экономики — это что-то особенное.
Политика
В Белом доме сообщили о состоянии здоровья Трампа
В 2018 году по итогам медобследования врач Ронни Джексон сообщил, что президент США находится в отличной форме, однако обратил внимание на лишний вес Трампа, назвав его следствием любви американского лидера к фастфуду.
Армия и оружие
Российские вертолеты и «Панцири» перебросили на север Сирии
Три вертолета ВКС РФ прибыли в аэропорт Эль-Камышли, сообщает "Звезда". В их числе два Ми-35 и один Ми-8.
Футбол
Нидерланды сыграли вничью с Северной Ирландией и вышли на Евро-2020
Сборные Нидерландов и Северной Ирландии сыграли вничью в матче квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Армия и оружие
Япония создаст излучатель для противодействия самолетам и ракетам
Микроволновый излучатель для противодействия самолетам и ракетам будет создан в Японии. Об этом в воскресенье, 17 ноября, сообщило ТАСС.