Политика

Lenta.ruLenta.ruПоявилось фото Путина в окружении спецназа

На опубликованном изображении видно, что российский лидер и бразильские бойцы позируют для совместной фотографии. «Фото на память», — говорится в подписи к нему. Путин посетил Бразилию для участия в саммите БРИКС, который проходил с 13 по 14 ноября.
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Появилось фото Путина в окружении спецназа

ФАНвчера в 22:11

Опубликована фотография Путина в окружении спецназа

ТК Звездавчера в 20:25

Появилось фото Путина в окружении бразильских силовиков

News.ruвчера в 14:26

Опубликовано фото Путина в окружении спецназа

URA.Ruвчера в 15:39

В Сети появилась фотография Путина в окружении бразильского спецназа

РБКвчера в 14:45

Путин сфотографировался с бразильским спецназом

Взгляд.рувчера в 19:29

Появилось фото Путина в окружении спецназа

Lenta.ruвчера в 14:06
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Политика

В МИД РФ прокомментировали передачу Украине задержанных кораблей

В МИД РФ не увязывают передачу Украине задержанных в Керченском проливе кораблей с предстоящим саммитом в «нормандском формате», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя российского МИДа.
Rambler News Service вчера в 10:39
Музыка

За 10 часов новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров

Новый клип российкой группы Little Big на песню Go Bananas за десять часов набрал более двух миллионов просмотров на сервисе YouTube.
Neva.Today 15 ноября в 14:15
Здоровье

Ученые предупредили о глобальной эпидемии суперинфекции

Ученые предупредили общественность о том, что в мире уже развернулась глобальная эпидемия суперинфекции.
Актуальные Новости вчера в 20:09
Кино

Дополнительные герои появятся в новых сериях «Ну, погоди!»

Дополнительные герои появятся в новых сериях знаменитого советского мультфильма «Ну, погоди!».
Вечерняя Москва вчера в 23:44
Общество

Умер лидер «Новой России» Никита Исаев

Глава движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер в поезде Тамбов-Москва.
Новая газета вчера в 04:29
Происшествия

На Кубани похоронили Анастасию Ещенко

Наша редакция еще раз выражает соболезнования близким и родственникам Анастасии Ещенко и очень надеется, что в связи с участившимися случаями распространения в сети запрещенных к публикации фотографий, к ответственности будут привлечены все те люди из правоохранительной системы, кто очерняет ее работу вот такими циничными "сливами" фото убитых и погибших людей в Санкт- Петербурге.
Russia News вчера в 06:40
Происшествия

В Петербурге автомобиль упал в реку Фонтанку

В Санкт-Петербурге на набережной реки Фонтанки легковой автомобиль упал в воду.
РБК вчера в 11:54
Общество

Толстый кот Виктор посетил тренировку хоккейного клуба «Адмирал»

В четверг, 14 ноября, толстый кот Виктор провел своё первое занятие в тренажерном зале под руководством тренера «Адмирала» Николая Пронина, пишет РБК.
REGNUM 14 ноября в 20:56
Общество

Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте

Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
RT на русском вчера в 02:48
Футбол

Криштиану Роналду жестко подшутил над фанатом

7 новостей вчера в 01:09
Политика

В Белоруссии начались парламентские выборы

В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах депутатов в Палату представителей Национального собрания (нижняя палата парламента).
Коммерсантъ 00:19
Спорт

В Союзе биатлонистов России произошел скандал

Вице-президент Союза биатлонистов России, член правления организации Алексей Нуждов заявил, что ему стыдно за главу СБР Владимира Драчева, который самовольно изменил критерии отбора биатлонистов в сборную.
Взгляд.ру вчера в 22:38
Футбол

Россия — Бельгия 1:4

Сборная России по футболу проиграла команде Бельгии в отборочном турнире чемпионата Европы — 2020 и за тур до конца квалификации потеряла шансы на первое место в группе.
РИА Новости вчера в 13:52
Хоккей

Хартли: Дюков должен быть наказан, он сыграл как футболист

Дюков должен быть наказан, он сыграл как футболист.
Нева Спорт вчера в 15:25
Технологии

Создан материал, который позволит отказаться от батарей в электронике

В перспективе, новая разработка позволит подпитывать электронику — в основном небольшие процессоры и датчики для интернета вещей — без использования проводов.
Вести.Хайтек 15 ноября в 08:33
Политика

Индия предпочла французские Rafale вместо Су-30МКИ

РЕН ТВ вчера в 20:37
Общество

В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России

Одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах спецпосланник считает недостаточное образование.
РИА Новости вчера в 19:24
Энергетика

Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»

«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Мойка78 15 ноября в 13:57
Происшествия

В общежитии Киева прогремел взрыв

Отмечается, что взрыв произошел в общежитии на улице Карла Маркса. В результате взрыва погибли два человека.
Газета.Ru вчера в 18:30
Шоу-бизнес

Пропавшая актриса Татьяна Доронина нашлась в больнице

Помощник актрисы Игорь Орба заявил, что Татьяна Доронина находится в больнице на плановом лечении. Ее должны выписать к 21 ноября.
RuNews24.ru 15 ноября в 07:16
Хоккей

«Флорида» обыграла «Рейнджерс» Панарина в НХЛ, Дадонов оформил дубль

"Флорида Пантерз", за которую выступают россияне голкипер Сергей Бобровский и форвард Евгений Дадонов, обыграла "Нью-Йорк Рейнджерс" с Артемием Панариным в составе в матче регулярного чемпионата НХЛ.
РИА Новости вчера в 23:56
Общество

Галкин прокомментировал сообщения о запрете концертов

БИЗНЕС Online 15 ноября в 15:22
Наука

Сахар оказывает очень сильное влияние на воспаление в кишечнике

Эксперимент с мышами, по мнению ученых, подтверждает, что достаточно незначительного увеличения поедаемого сахара, чтобы это повлияло на кишечник и стало пусковым механизмом неблагоприятных процессов в нем.
MedikForum.ru 14 ноября в 13:36
ЖКХ

Кабмин Украины снял ограничения на рост тарифов на отопление

Правительство Украины приняло решение о снятии ограничения на рост тарифов на отопление и горячую воду.
RT на русском вчера в 14:44
Космос

Казахстан запустит производство космических спутников в 2020 году

У Казахстана хорошие перспективы для развития космической отрасли, пока есть Байконур, считает российский эксперт Эльвира Ханко.
Telesputnik.ru 15 ноября в 08:24
Экономика

Сергей Арбузов: Министр экономики — это что-то

На сайте издания «Голос Правды» опубликована новая запись оппозиционного политика, главы Национального банка Украины (2010-2012 гг.) Сергея Арбузова: Министр экономики — это что-то особенное.
Голос Правды 15 ноября в 05:49
Политика

В Белом доме сообщили о состоянии здоровья Трампа

В 2018 году по итогам медобследования врач Ронни Джексон сообщил, что президент США находится в отличной форме, однако обратил внимание на лишний вес Трампа, назвав его следствием любви американского лидера к фастфуду.
РБК вчера в 19:32
Армия и оружие

Российские вертолеты и «Панцири» перебросили на север Сирии

Три вертолета ВКС РФ прибыли в аэропорт Эль-Камышли, сообщает "Звезда". В их числе два Ми-35 и один Ми-8.
Российская газета 14 ноября в 03:24
Футбол

Нидерланды сыграли вничью с Северной Ирландией и вышли на Евро-2020

Сборные Нидерландов и Северной Ирландии сыграли вничью в матче квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года.
RT на русском вчера в 16:58
Армия и оружие

Япония создаст излучатель для противодействия самолетам и ракетам

Микроволновый излучатель для противодействия самолетам и ракетам будет создан в Японии. Об этом в воскресенье, 17 ноября, сообщило ТАСС.
Известия вчера в 21:17
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