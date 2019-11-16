Политика

Вести.RuВести.RuВ интернете появилось фото Путина в окружении бразильского спецназа

В интернете появилась фотография президента России Владимира Путина с солдатами бразильского спецназа. Бойцы элитного подразделения охраняли российского лидера во время его визита в Южную Америку. Снимок стал известен благодаря репортеру Дмитрию Смирнову.
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В интернете появилось фото Путина в окружении бразильского спецназа

Вести.Ruвчера в 23:46

Появилось фото Путина в окружении бразильских силовиков

News.ruвчера в 14:26

Путин сфотографировался с бразильским спецназом

Взгляд.рувчера в 19:29

Опубликовано фото Путина в окружении спецназа

URA.Ruвчера в 15:39

В Сети появилась фотография Путина в окружении бразильского спецназа

РБКвчера в 14:45

Опубликована фотография Путина в окружении спецназа

ТК Звездавчера в 20:25

Появилось фото Путина в окружении спецназа

Lenta.ruвчера в 14:06
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Происшествия

В Киеве похитили главу «Укрэксимбанка» на глазах его ребенка

Главу государственного "Укрэксимбанка" Александра Гриценко похитили в Киеве во время прогулки со своим ребенком.
Новые Известия вчера в 08:40
Происшествия

Автомобиль с двумя детьми упал в реку Фонтанку в Петербурге

Автомобиль с мужчиной и детьми упал в реку Фонтанку в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 17:30
Общество

В России резко упал спрос на сигареты

В России наблюдается снижение спроса на покупку обычных сигарет.
Комсомольская правда вчера в 05:58
Общество

Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте

Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
RT на русском вчера в 02:48
Фигурное катание

Александра Трусова выиграла московский этап Гран-при

Для Александры Трусовой, выступающей во взрослых соревнованиях первый сезон, победа в Москве стала второй на этапах Гран-при.
7 новостей вчера в 11:37
Общество

Список новогодних подарков маленькой девочки потряс ее отца

Список подарков, который составила 10-летняя девочка из Лос-Анжелеса, сильно удивил ее отца.
Газета.Ru вчера в 22:52
Гаджеты

Apple объявила старт продаж наушников AirPods Pro в России

Актуальные Новости 14 ноября в 08:21
Единоборства

Лобов нокаутирован Найтом на турнире по кулачным боям

Ирландец российского происхождения и спарринг-партнер Конора Макгрегора Артем Лобов потерпел поражение в поединке против Джейсона Найта на турнире по кулачным боям Bare Knuckle FC9.
Вести.Ru 00:52
Общество

Еремин день: что запрещено делать 17 ноября

17 ноября считался «темным» днем на Руси. Рассказываем, от каких дел сегодня следует отказаться.
Волгоградская правда вчера в 22:59
Футбол

Черчесов объяснил домашний разгром сборной от бельгийцев

Сборная России пропустила четыре гола в отборочном матче чемпионата Европы по футболу – 2020, поскольку изначально планировала играть в открытый футбол с бельгийцами.
Известия вчера в 18:30
Происшествия

На Кубани прощаются с Анастасией Ещенко

В Троицкой церкви станицы Старовеличковской в 11:00 начнется отпевание Анастасии Ещенко, растерзанной 8 ноября историком Олегом Соколовым.
Живая Кубань вчера в 02:41
Политика

В Белоруссии начались парламентские выборы

В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах депутатов в Палату представителей Национального собрания (нижняя палата парламента).
Коммерсантъ 00:19
Политика

В Белом доме прокомментировали состояние здоровья Трампа

Президент США Дональд Трамп остается здоровым и энергичным, заявила 16 ноября пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм по итогам медицинского обследования.
REGNUM вчера в 19:37
Политика

Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

Известия 15 ноября в 12:15
Политика

Политик из Словакии рассказал о «бархатной революции» 1989 года

Политик из Словакии Ян Чарногурский рассказал, как коммунисты и диссиденты пытались сделать все возможное в ходе событий ноября 1989 года для избежания кровопролития.
Газета.Ru 15 ноября в 05:46
Общество

Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева

Общественный деятель и политик скончался 16 ноября от остановки сердца в поезде Тамбов–Москва. Исаеву стало плохо неподалеку от Тулы.
Известия вчера в 15:11
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова призналась, что не ожидала четвертую беременность

Оксана Самойлова ждет своего уже четвертого ребенка.
Bimru.ru 15 ноября в 05:12
Политика

Президент Сербии Александр Вучич попал в больницу

Президента Сербии Александра Вучича госпитализировали в больницу. Как сообщает его администрация, это произошло из-за проблем с сердцем.
Народные новости вчера в 02:51
Политика

Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России

Процесс передачи украинских кораблей, задержанных Россией в ноябре прошлого года в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.
РБК вчера в 15:17
Технологии

Искусственный интеллект поможет нейрохирургам, считают эксперты

"Предполагается, что технологии искусственного интеллекта могут начать широко использоваться при планировании и проведении нейрохирургических операций уже в 2021 году", - отметил Бернштейн.
РИА Новости 01:31
Экономика

СМИ Франции рассказали об успехе России в отказе от доллара

С 2014 года Россия из-за напряженности в отношениях с Соединенными Штатами начала процесс дедолларизации своей экономики и финансовой системы, чтобы обойти санкции.
Газета.Ru 01:21
Хоккей

Панарин установил личный рекорд по игровому времени в матче НХЛ

Чемпионат вчера в 23:45
Общество

В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России

Одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах спецпосланник считает недостаточное образование.
РИА Новости вчера в 19:24
Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода на переходе

В подмосковных Мытищах задержан водитель автомобиля "Вольво", зарезавший пешехода. Тот переходил дорогу на красный свет.
Вести.Ru вчера в 14:50
Спорт

В Союзе биатлонистов России произошел скандал

Вице-президент Союза биатлонистов России, член правления организации Алексей Нуждов заявил, что ему стыдно за главу СБР Владимира Драчева, который самовольно изменил критерии отбора биатлонистов в сборную.
Взгляд.ру вчера в 22:38
Политика

Крымские татары оценили слова Навального о референдуме в Крыму

Председатель региональной национально-культурной автономии крымских татар РК Эйваз Умеров прокомментировал заявление оппозиционного политика Алексея Навального по поводу проведения повторного референдума в Крыму.
РИА Новости Крым вчера в 10:27
Общество

СМИ раскрыли характеристики новых универсальных десантных кораблей РФ

Стали известны характеристики новых универсальных десантных кораблей, разрабатываемых по заказу Военно-морского флота России.
Газета.Ru 01:13
ЖКХ

Кабмин Украины снял ограничения на рост тарифов на отопление

Правительство Украины приняло решение о снятии ограничения на рост тарифов на отопление и горячую воду.
RT на русском вчера в 14:44
Наука

На гранулах пирита выросли кристаллы из первичного бульона

На 12 поколении концентрации органических веществ и производного АТФ начали снижаться, а на кристаллах пирита образовывались фрактальные рисунки.
N+1 вчера в 08:13
Общество

Диетолог назвала наименее вредные сладости

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Людмила Зотова в интервью "АиФ" рассказала, какие сладости наименее вредны для здоровья.
РИА Новости вчера в 22:09
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