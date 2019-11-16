Политика
Вести.RuВ интернете появилось фото Путина в окружении бразильского спецназа
В интернете появилась фотография президента России Владимира Путина с солдатами бразильского спецназа. Бойцы элитного подразделения охраняли российского лидера во время его визита в Южную Америку. Снимок стал известен благодаря репортеру Дмитрию Смирнову.
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Происшествия
В Киеве похитили главу «Укрэксимбанка» на глазах его ребенка
Главу государственного "Укрэксимбанка" Александра Гриценко похитили в Киеве во время прогулки со своим ребенком.
Происшествия
Автомобиль с двумя детьми упал в реку Фонтанку в Петербурге
Автомобиль с мужчиной и детьми упал в реку Фонтанку в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
В России резко упал спрос на сигареты
В России наблюдается снижение спроса на покупку обычных сигарет.
Общество
Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте
Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
Фигурное катание
Александра Трусова выиграла московский этап Гран-при
Для Александры Трусовой, выступающей во взрослых соревнованиях первый сезон, победа в Москве стала второй на этапах Гран-при.
Общество
Список новогодних подарков маленькой девочки потряс ее отца
Список подарков, который составила 10-летняя девочка из Лос-Анжелеса, сильно удивил ее отца.
Гаджеты
Apple объявила старт продаж наушников AirPods Pro в России
Единоборства
Лобов нокаутирован Найтом на турнире по кулачным боям
Ирландец российского происхождения и спарринг-партнер Конора Макгрегора Артем Лобов потерпел поражение в поединке против Джейсона Найта на турнире по кулачным боям Bare Knuckle FC9.
Общество
Еремин день: что запрещено делать 17 ноября
17 ноября считался «темным» днем на Руси. Рассказываем, от каких дел сегодня следует отказаться.
Футбол
Черчесов объяснил домашний разгром сборной от бельгийцев
Сборная России пропустила четыре гола в отборочном матче чемпионата Европы по футболу – 2020, поскольку изначально планировала играть в открытый футбол с бельгийцами.
Происшествия
На Кубани прощаются с Анастасией Ещенко
В Троицкой церкви станицы Старовеличковской в 11:00 начнется отпевание Анастасии Ещенко, растерзанной 8 ноября историком Олегом Соколовым.
Политика
В Белоруссии начались парламентские выборы
В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах депутатов в Палату представителей Национального собрания (нижняя палата парламента).
Политика
В Белом доме прокомментировали состояние здоровья Трампа
Президент США Дональд Трамп остается здоровым и энергичным, заявила 16 ноября пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм по итогам медицинского обследования.
Политика
Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
Политика
Политик из Словакии рассказал о «бархатной революции» 1989 года
Политик из Словакии Ян Чарногурский рассказал, как коммунисты и диссиденты пытались сделать все возможное в ходе событий ноября 1989 года для избежания кровопролития.
Общество
Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева
Общественный деятель и политик скончался 16 ноября от остановки сердца в поезде Тамбов–Москва. Исаеву стало плохо неподалеку от Тулы.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова призналась, что не ожидала четвертую беременность
Оксана Самойлова ждет своего уже четвертого ребенка.
Политика
Президент Сербии Александр Вучич попал в больницу
Президента Сербии Александра Вучича госпитализировали в больницу. Как сообщает его администрация, это произошло из-за проблем с сердцем.
Политика
Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России
Процесс передачи украинских кораблей, задержанных Россией в ноябре прошлого года в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.
Технологии
Искусственный интеллект поможет нейрохирургам, считают эксперты
"Предполагается, что технологии искусственного интеллекта могут начать широко использоваться при планировании и проведении нейрохирургических операций уже в 2021 году", - отметил Бернштейн.
Экономика
СМИ Франции рассказали об успехе России в отказе от доллара
С 2014 года Россия из-за напряженности в отношениях с Соединенными Штатами начала процесс дедолларизации своей экономики и финансовой системы, чтобы обойти санкции.
Хоккей
Панарин установил личный рекорд по игровому времени в матче НХЛ
Общество
В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России
Одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах спецпосланник считает недостаточное образование.
Происшествия
В Мытищах водитель зарезал пешехода на переходе
В подмосковных Мытищах задержан водитель автомобиля "Вольво", зарезавший пешехода. Тот переходил дорогу на красный свет.
Спорт
В Союзе биатлонистов России произошел скандал
Вице-президент Союза биатлонистов России, член правления организации Алексей Нуждов заявил, что ему стыдно за главу СБР Владимира Драчева, который самовольно изменил критерии отбора биатлонистов в сборную.
Политика
Крымские татары оценили слова Навального о референдуме в Крыму
Председатель региональной национально-культурной автономии крымских татар РК Эйваз Умеров прокомментировал заявление оппозиционного политика Алексея Навального по поводу проведения повторного референдума в Крыму.
Общество
СМИ раскрыли характеристики новых универсальных десантных кораблей РФ
Стали известны характеристики новых универсальных десантных кораблей, разрабатываемых по заказу Военно-морского флота России.
ЖКХ
Кабмин Украины снял ограничения на рост тарифов на отопление
Правительство Украины приняло решение о снятии ограничения на рост тарифов на отопление и горячую воду.
Наука
На гранулах пирита выросли кристаллы из первичного бульона
На 12 поколении концентрации органических веществ и производного АТФ начали снижаться, а на кристаллах пирита образовывались фрактальные рисунки.
Общество
Диетолог назвала наименее вредные сладости
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Людмила Зотова в интервью "АиФ" рассказала, какие сладости наименее вредны для здоровья.