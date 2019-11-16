В интернете появилась фотография президента России Владимира Путина с солдатами бразильского спецназа. Бойцы элитного подразделения охраняли российского лидера во время его визита в Южную Америку. Снимок стал известен благодаря репортеру Дмитрию Смирнову.

В интернете появилось фото Путина в окружении бразильского спецназа

Общество Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.

Единоборства Лобов нокаутирован Найтом на турнире по кулачным боям Ирландец российского происхождения и спарринг-партнер Конора Макгрегора Артем Лобов потерпел поражение в поединке против Джейсона Найта на турнире по кулачным боям Bare Knuckle FC9.

Футбол Черчесов объяснил домашний разгром сборной от бельгийцев Сборная России пропустила четыре гола в отборочном матче чемпионата Европы по футболу – 2020, поскольку изначально планировала играть в открытый футбол с бельгийцами.

Происшествия На Кубани прощаются с Анастасией Ещенко В Троицкой церкви станицы Старовеличковской в 11:00 начнется отпевание Анастасии Ещенко, растерзанной 8 ноября историком Олегом Соколовым.

Политика В Белоруссии начались парламентские выборы В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах депутатов в Палату представителей Национального собрания (нижняя палата парламента).

Политика В Белом доме прокомментировали состояние здоровья Трампа Президент США Дональд Трамп остается здоровым и энергичным, заявила 16 ноября пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм по итогам медицинского обследования.

Политика Политик из Словакии рассказал о «бархатной революции» 1989 года Политик из Словакии Ян Чарногурский рассказал, как коммунисты и диссиденты пытались сделать все возможное в ходе событий ноября 1989 года для избежания кровопролития.

Общество Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева Общественный деятель и политик скончался 16 ноября от остановки сердца в поезде Тамбов–Москва. Исаеву стало плохо неподалеку от Тулы.

Технологии Искусственный интеллект поможет нейрохирургам, считают эксперты "Предполагается, что технологии искусственного интеллекта могут начать широко использоваться при планировании и проведении нейрохирургических операций уже в 2021 году", - отметил Бернштейн.

Спорт В Союзе биатлонистов России произошел скандал Вице-президент Союза биатлонистов России, член правления организации Алексей Нуждов заявил, что ему стыдно за главу СБР Владимира Драчева, который самовольно изменил критерии отбора биатлонистов в сборную.

Политика Крымские татары оценили слова Навального о референдуме в Крыму Председатель региональной национально-культурной автономии крымских татар РК Эйваз Умеров прокомментировал заявление оппозиционного политика Алексея Навального по поводу проведения повторного референдума в Крыму.

Наука На гранулах пирита выросли кристаллы из первичного бульона На 12 поколении концентрации органических веществ и производного АТФ начали снижаться, а на кристаллах пирита образовывались фрактальные рисунки.