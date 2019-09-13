Шоу-бизнес

РБКРБККсения Собчак опубликовала фотографию в свадебном платье

Телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в свадебном платье. «Мне кажется, я готова к главному Дню!» — написала она.
Читать в источнике
Комментировать22

Подробнее о событии

Собчак показала свое белоснежное платье в день свадьбы

Телепрограмма03:28

«Я готова!» Ксения Собчак показала себя в свадебном платье перед венчанием

7Дней.ру04:00

Собчак опубликовала фото в свадебном платье

РИА Новости03:31

Ксения Собчак показала свадебное платье

StarHit.ru04:45

Собчак показала свое свадебное платье

URA.Ru04:00

Ксения Собчак опубликовала первое фото в свадебном платье, в котором выйдет замуж за Константина Богомолова

Вокруг ТВ03:17

«Готова к главному дню»: Ксения Собчак примерила свадебное платье

Актуальные Новости04:23
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 05:02, Вашингтон
Общество

Меган Маркл представила коллекцию одежды

Газета.Ru вчера в 16:31
Общество

Росстандарт выявил недолив топлива на каждой пятой заправке

Почти каждая пятая АЗС в России (19 процентов) недоливает клиентам топливо, сообщили "Известия" со ссылкой на данные Росстандарта.
РИА Новости 02:00
Энергетика

В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal

Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности.
Газета.Ru 11 сентября в 10:16
Кино

Джеки Чан отменил визит в Москву

Визит Джеки Чана в Москву на презентацию фильма «Тайна печати дракона» отменен.
Телепрограмма 10 сентября в 08:10
Происшествия

На трассе А-107 в Подмосковье обрушился пешеходный мост

Пешеходный мост обрушился на трассе А-107 в Московской области, что привело к перекрытию движения на автодороге.
ТАСС 02:06
Общество

Италия заплатит 25 тысяч евро за переезд в умирающий город

По словам главы административной области, населенным пунктам региона, где живут менее двух тысяч человек, будет ежемесячно направляться 10 тысяч евро.
Телеканал 360° вчера в 03:14
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Богатые тоже плачут» Вероника Кастро завершила карьеру

Актриса заявила, что устала от насмешек и агрессии Звезда мексиканских сериалов Вероника Кастро объявила о завершении творческой карьеры.
Аргументы и Факты 03:33
Шоу-бизнес

Иван Ургант высмеял пьяное выступление Димы Билана в Самаре

Вокруг ТВ 03:59
Авто

Ford после ухода с рынка РФ выплатит компенсации не всем дилерам

Совместное предприятие Ford Sollers объявило о фактическом уходе американского автоконцерна с российского рынка легковых автомобилей в апреле 2019 года.
Финмаркет 01:57
Политика

Рада поддержала роспуск Центральной избирательной комиссии Украины

Верховная рада Украины поддержала предложение президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий всех членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны.
ТАСС 04:30
Авто

Составлен ТОП-3 самых известных двигателей-долгожителей

Моторы для Volkswagen Type 1 использовались компанией в период с 1938 по 2003 год (в общей сложности 65 лет).
Daily-Motor.Ru 11 сентября в 05:18
Экономика

«Коммерсант» узнал о планах ВЭБ по модернизации городского транспорта

Правительство обсуждает программу масштабного обновления городского транспорта, предложенную ВЭБ.РФ.
Известия 02:05
Шоу-бизнес

Алла Пугачева опубликовала фото в кружевном пеньюаре

Певица Алла Пугачева (70) недавно заявила, что у нее настала «седьмая молодость», а накануне ночью подтвердила свои слова домашним фото в кружевном пеньюаре.
Lisa.ru вчера в 02:59
Армия и оружие

В МИД России предупредили о возможности ядерной войны

12 сентября замглавы МИД России Сергей Рябков заявил о грядущей угрозе возникновения ядерной войны из-за ситуации в сфере стратегической стабильности.
МонаВиста вчера в 05:59
Шоу-бизнес

Пелагея поделилась морскими снимками с дочерью

Звездные родители предпочитают не афишировать личную жизнь и не публиковать снимки Таисии в соцсетях.
Летидор 11 сентября в 11:46
Космос

Робота «Федора» больше не отправят в космос

Робот «Федор», который недавно побывал на МКС, больше не полетит в космос.
Известия 11 сентября в 05:29
Происшествия

В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать

РИА Новости вчера в 13:05
Политика

Порошенко явился на допрос в ГБР

10 сентября Порошенко в очередной раз не пришёл на допрос в ГБР, его показания принёс адвокат Игорь Головань.
RT на русском 04:08
Футбол

Нижний Новгород ждет главный спортивный форум страны

Восьмой форум «Россия — спортивная держава» пройдет с 9 по 10 октября Владимир Путин: «Мы намерены создать одну из лучших систем противостояния допингу» Меньше месяца осталось до открытия традиционного форума «Россия — спортивная держава», который в нынешнем году пройдет уже в восьмой раз, но впервые — в Нижнем Новгороде.
Спорт-Экспресс вчера в 14:00
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк не пришла на открытие магазина дочери

Дочь «прекрасной няни», 23-летняя красавица Анна Заворотнюк-Стрюкова определилась с профессией.
Комсомольская правда вчера в 12:55
Экономика

Социальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году

Кабмин в 2020 году планирует проиндексировать страховые пенсии в России на 6,6%, а социальные - на 7%, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.
Интерфакс 04:39
Политика

Зеленский заявил о намерении возвращать Крым «не только словами»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении возвращать Крым "не только словами".
Газета.Ru 03:28
Происшествия

Житель Чехова купил хлеб с губкой для мытья посуды внутри

РБК 04:35
Гаджеты

Роскачество протестировало 23 новых смартфона

Роскачество протестировало 23 новых смартфона и пополнило ими рейтинг устройств, который помогает потребителям сравнить телефоны и сделать выбор, исходя из собственных предпочтений.
РБК 03:57
Политика

Украинский командир объяснил отказ стрелять во время ЧП в Чёрном море

Командир украинских моряков Денис Гриценко, который вместе с другими военнослужащими был задержан в Керченском проливе в 2018 году, рассказал, почему отказался стрелять по российским пограничникам во время инцидента.
News.ru вчера в 13:55
Общество

ФНС сообщила о блокировке счетов Киркорова

Известия 00:56
Политика

Путин встретится с Нетаньяху в Сочи

Президент России Владимир Путин в четверг в Сочи проведет переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
ТАСС 11 сентября в 17:02
Политика

Минздрав поддерживает введение акцизов на электронные сигареты

Минздрав РФ поддерживает проект правительства РФ о введении акцизов на электронные сигареты и никотиносодержащие жидкости.
ТАСС 03:57
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5 произошло в Республике Алтай

Землетрясение магнитудой 5 зафиксировано на 30 км севернее села Акташ в Республике Алтай.
ТАСС 01:18
Гаджеты

Флагманский Mi Mix от Xiaomi откажется от инновационной технологии

Ferra 11 сентября в 04:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Константин Богомолов
Российский театральный режиссёр
Российский театральный режиссёр и поэт. Художественный руководитель Театра на Малой Бронной. Сын кинокритика Юрия Богомолова.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Собчак Ксения Анатольевна
Телеведущая
Российский политик, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель, киноактриса. Сопредседатель политической партии «Партия перемен» с 23 июня 2018 года. Член политсовета партии «Партия перемен».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное