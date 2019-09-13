Шоу-бизнес
РБККсения Собчак опубликовала фотографию в свадебном платье
Телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в свадебном платье. «Мне кажется, я готова к главному Дню!» — написала она.
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Общество
Меган Маркл представила коллекцию одежды
Газета.Ru вчера в 16:31
Общество
Росстандарт выявил недолив топлива на каждой пятой заправке
Почти каждая пятая АЗС в России (19 процентов) недоливает клиентам топливо, сообщили "Известия" со ссылкой на данные Росстандарта.
РИА Новости 02:00
Энергетика
В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal
Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности.
Газета.Ru 11 сентября в 10:16
Кино
Джеки Чан отменил визит в Москву
Визит Джеки Чана в Москву на презентацию фильма «Тайна печати дракона» отменен.
Телепрограмма 10 сентября в 08:10
Происшествия
На трассе А-107 в Подмосковье обрушился пешеходный мост
Пешеходный мост обрушился на трассе А-107 в Московской области, что привело к перекрытию движения на автодороге.
ТАСС 02:06
Общество
Италия заплатит 25 тысяч евро за переезд в умирающий город
По словам главы административной области, населенным пунктам региона, где живут менее двух тысяч человек, будет ежемесячно направляться 10 тысяч евро.
Телеканал 360° вчера в 03:14
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Богатые тоже плачут» Вероника Кастро завершила карьеру
Актриса заявила, что устала от насмешек и агрессии Звезда мексиканских сериалов Вероника Кастро объявила о завершении творческой карьеры.
Аргументы и Факты 03:33
Авто
Ford после ухода с рынка РФ выплатит компенсации не всем дилерам
Совместное предприятие Ford Sollers объявило о фактическом уходе американского автоконцерна с российского рынка легковых автомобилей в апреле 2019 года.
Финмаркет 01:57
Политика
Рада поддержала роспуск Центральной избирательной комиссии Украины
Верховная рада Украины поддержала предложение президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий всех членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны.
ТАСС 04:30
Авто
Составлен ТОП-3 самых известных двигателей-долгожителей
Моторы для Volkswagen Type 1 использовались компанией в период с 1938 по 2003 год (в общей сложности 65 лет).
Daily-Motor.Ru 11 сентября в 05:18
Экономика
«Коммерсант» узнал о планах ВЭБ по модернизации городского транспорта
Правительство обсуждает программу масштабного обновления городского транспорта, предложенную ВЭБ.РФ.
Известия 02:05
Шоу-бизнес
Алла Пугачева опубликовала фото в кружевном пеньюаре
Певица Алла Пугачева (70) недавно заявила, что у нее настала «седьмая молодость», а накануне ночью подтвердила свои слова домашним фото в кружевном пеньюаре.
Lisa.ru вчера в 02:59
Армия и оружие
В МИД России предупредили о возможности ядерной войны
12 сентября замглавы МИД России Сергей Рябков заявил о грядущей угрозе возникновения ядерной войны из-за ситуации в сфере стратегической стабильности.
МонаВиста вчера в 05:59
Шоу-бизнес
Пелагея поделилась морскими снимками с дочерью
Звездные родители предпочитают не афишировать личную жизнь и не публиковать снимки Таисии в соцсетях.
Летидор 11 сентября в 11:46
Космос
Робота «Федора» больше не отправят в космос
Робот «Федор», который недавно побывал на МКС, больше не полетит в космос.
Известия 11 сентября в 05:29
Происшествия
В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать
РИА Новости вчера в 13:05
Политика
Порошенко явился на допрос в ГБР
10 сентября Порошенко в очередной раз не пришёл на допрос в ГБР, его показания принёс адвокат Игорь Головань.
RT на русском 04:08
Футбол
Нижний Новгород ждет главный спортивный форум страны
Восьмой форум «Россия — спортивная держава» пройдет с 9 по 10 октября Владимир Путин: «Мы намерены создать одну из лучших систем противостояния допингу» Меньше месяца осталось до открытия традиционного форума «Россия — спортивная держава», который в нынешнем году пройдет уже в восьмой раз, но впервые — в Нижнем Новгороде.
Спорт-Экспресс вчера в 14:00
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк не пришла на открытие магазина дочери
Дочь «прекрасной няни», 23-летняя красавица Анна Заворотнюк-Стрюкова определилась с профессией.
Комсомольская правда вчера в 12:55
Экономика
Социальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году
Кабмин в 2020 году планирует проиндексировать страховые пенсии в России на 6,6%, а социальные - на 7%, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.
Интерфакс 04:39
Политика
Зеленский заявил о намерении возвращать Крым «не только словами»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении возвращать Крым "не только словами".
Газета.Ru 03:28
Гаджеты
Роскачество протестировало 23 новых смартфона
Роскачество протестировало 23 новых смартфона и пополнило ими рейтинг устройств, который помогает потребителям сравнить телефоны и сделать выбор, исходя из собственных предпочтений.
РБК 03:57
Политика
Украинский командир объяснил отказ стрелять во время ЧП в Чёрном море
Командир украинских моряков Денис Гриценко, который вместе с другими военнослужащими был задержан в Керченском проливе в 2018 году, рассказал, почему отказался стрелять по российским пограничникам во время инцидента.
News.ru вчера в 13:55
Общество
ФНС сообщила о блокировке счетов Киркорова
Известия 00:56
Политика
Путин встретится с Нетаньяху в Сочи
Президент России Владимир Путин в четверг в Сочи проведет переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
ТАСС 11 сентября в 17:02
Политика
Минздрав поддерживает введение акцизов на электронные сигареты
Минздрав РФ поддерживает проект правительства РФ о введении акцизов на электронные сигареты и никотиносодержащие жидкости.
ТАСС 03:57
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5 произошло в Республике Алтай
Землетрясение магнитудой 5 зафиксировано на 30 км севернее села Акташ в Республике Алтай.
ТАСС 01:18
Гаджеты
Флагманский Mi Mix от Xiaomi откажется от инновационной технологии
Ferra 11 сентября в 04:33