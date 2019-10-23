Футбол
MetaratingsПоявилось фото формы сборной России на Евро-2020
Девизом новой формы сборной России на Евро-2020 — «Искусство встречает спорт». Напомним, что сборная России досрочно вышла на чемпионат Европы 2020 года, который пройдёт с 12 июня по 12 июля в 12 странах на 12 стадионах. При этом 4 матча Евро-2020 будут сыграны на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.
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Происшествия
В Свердловской области девочка ушла в школу и пропала
Армия и оружие
Песков: США бросили курдов под каток турецкой армии
США бросили курдов, оставив на границе и вынуждая воевать с турками. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Происшествия
Один из участников перестрелки в Ростовской области задержан
Один из участников перестрелки в Орловской районе Ростовской области, в результате которой были убиты пять человек, задержан правоохранительными органами, ещё трое остаются в розыске.
Происшествия
Пять человек насмерть отравились газом под Челябинском
В Челябинской области в поселке Роза Коркинского района отравились газом семь человек. Пятерых из них спасти не удалось.
Финансы
Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки до 6%
Аналитики Сбербанка спрогнозировали, что совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, 25 октября, снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов – до 6,5%, а в декабре может снизить ее еще на 50 базисных пунктов – до 6%, сообщил главный экономист организации Антон Струченевский.
Экономика
Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году
Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Футбол
«Ювентус» одержал волевую победу над «Локомотивом» в Лиге чемпионов
Армия и оружие
Глава Пентагона прибыл с необъявленным визитом в Ирак
Глава Пентагона Марк Эспер с необъявленным визитом прибыл в иракскую столицу Багдад. Об этом 23 октября сообщает Reuters.
Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в Instagram.
Спорт
В США приняли закон Родченкова о допинговом сговоре
Палата представителей конгресса США приняла закон Родченкова об уголовной ответственности в отношении людей, причастных к сговору с целью использования допинга в спорте.
Происшествия
В центре Киева произошел взрыв, есть погибшие
В центре Киева произошел взрыв, в результате которого погибли два человека, сообщает ТАСС. Инцидент произошел на Пушкинской улице.
Единоборства
Волков остался без соперника на UFC
Турнир состоится в Москве девятого ноября, бой Волкова и дос Сантоса должен был стать вишенкой на торте.
Кино
Вышел финальный трейлер последних «Звездных Войн»
Картину снял режиссер «Звездных войн: Пробуждение силы» Джей Джей Абрамс, который, как ожидается, завершит историю, начатую Джорджом Лукасом еще в 1977 году.
Политика
Россия не видит шагов Украины по подготовке к «нормандской четверке»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит изменений в ситуации с подготовкой саммита "нормандской четверки" со стороны Киева, передает РИА "Новости".
Общество
Экс-глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Американские иммиграционные службы задержали в Майами бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова, сообщает РИА "Новости".
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Армия и оружие
В России разработали новый боевой модуль в калибре 57 мм
В России разработали боевой модуль в калибре 57 мм, который пока нигде не демонстрировали.
Происшествия
Появилось видео из камеры в отделе полиции, где обварился задержанный
Фото пресс-службы СК Анонимный телеграм-канал Siloviki опубликовал видео из камеры в отделе полиции, где погиб 36-летний задержанный.
Политика
Эрдоган подробно рассказал Путину о турецкой операции в Сирии
Президент Турции Реджеп Эрдоган во всех подробностях описал российскому лидеру Владимиру Путину операцию "Источник мира", которую проводит Анкара в Сирии, а также ее основные цели.
Авто
В России появятся азербайджанские автомобили Khazar SD
В ближайшее время в Россию планируется начать поставки автомобилей Khazar SD, которые выпускают на заводе в Нефтчалинской промзоне на юге страны.
Технологии
«Лаборатория Касперского» поможет ловить дроны
Программа не будет вредить самим дронам, уверяют в «Лаборатории Касперского».
Общество
Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику
Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
Футбол
Месси назван лучшим футболистом XXI века по версии The Independent
Британское общественно-политическое издание The Independent составило собственный рейтинг Топ-100 лучших футболистов ХХІ века.
Общество
Власти Москвы выделят рекордную сумму на программу «Моя улица»
Изначально "Моя улица" была рассчитана до 2018 года, однако в 2017 году вице-мэр по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков заявил, что программа не закончится никогда.
Политика
Посол США на Украине дал показания против Трампа
Дональд Трамп в обмен на военную помощь Киеву требовал от Владимира Зеленского публично пообещать провести расследование против Хантера Байдена, заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.
Здоровье
Онколог сообщил проверенные способы снизить риск рака
Россиянам рассказали о том, как можно снизить риск заболевания раком.
Политика
СК завершил расследование дела экс-депутата Верховной рады Украины
Следственный комитет России (СК) завершил расследование уголовного дела против экс-депутата Верховной рады Украины Николая Рудьковского.