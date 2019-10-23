Футбол

MetaratingsMetaratingsПоявилось фото формы сборной России на Евро-2020

Девизом новой формы сборной России на Евро-2020 — «Искусство встречает спорт». Напомним, что сборная России досрочно вышла на чемпионат Европы 2020 года, который пройдёт с 12 июня по 12 июля в 12 странах на 12 стадионах. При этом 4 матча Евро-2020 будут сыграны на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.
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Появилось фото футболки сборной России на Евро-2020

Чемпионат01:31

В сети появилось фото футболки сборной России на Евро-2020

Sport24.ru02:17

В интернете опубликовано фото футболки сборной России на Евро-2020

Спорт-Экспресс02:24

Источник: новая форма сборной России на Евро-2020. ФОТО

Sport.ru02:59

В сети появилось фото игровой формы сборной России на Евро-2020

Матч ТВ01:45

В сети появилось фото игровой формы сборной России на Евро-2020

Sportbox.RU01:45

Появилось фото формы сборной России на Евро-2020

Metaratings02:08
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