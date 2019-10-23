Девизом новой формы сборной России на Евро-2020 — «Искусство встречает спорт». Напомним, что сборная России досрочно вышла на чемпионат Европы 2020 года, который пройдёт с 12 июня по 12 июля в 12 странах на 12 стадионах. При этом 4 матча Евро-2020 будут сыграны на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

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